Почему покупка нового грузовика ГАЗон Next может обернуться чередой дорогостоящих ремонтов и разочарований

30 января 2026, 20:23
ГАЗон Next CNG: реальный опыт эксплуатации и неожиданные проблемы владельца
ГАЗон Next CNG: реальный опыт эксплуатации и неожиданные проблемы владельца
Владелец ГАЗон Next CNG делится подробностями эксплуатации грузовика, столкнувшись с рядом технических сложностей. Его история - повод задуматься о качестве сборки и сервисе отечественных автомобилей. Разбираемся, что пошло не так.
История владельца ГАЗона Next CNG, купленного в кредит, наглядно показывает трудности, с которыми может столкнуться покупатель. Уже в первый месяц эксплуатации проявились серьёзные конструктивные просчеты: деформировалась рама с платформой, а задняя ось оказалась почти в её центре. Это привело к неустойчивости на скользкой дороге — любое воздействие приходилось на заднюю часть, передняя ось теряла сцепление, и управление стало опасным.
Сразу после выезда с завода водитель заметил сильную вибрацию коробки передач на заднем ходу. В первую же ночь в кабине с работающим двигателем на приборной панели загорелись два сигнальных индикатора, которые не гасли. На пробеге 30 тысяч километров прорвало резиновый патрубок системы охлаждения — его проложили в считанных сантиметрах от раскалённого выпускного коллектора. Антифриз вытек, и машина встала. Ошибки в компоновке системы охлаждения встречались и с другими патрубками, что вызывало постоянные опасения за надёжность.
Сервис и диагностика оказались тупиком. Дилеры вне готовы обслуживать автомобили: у них нет ни диагностического оборудования, ни программного обеспечения для чтения ошибок. Владельцу пришлось искать сторонних специалистов, которые выявили причину — отказ системы EGR из-за подачи влажного воздуха от неработающего осушителя. Влага вызывала заклинивание заслонки, из-за чего на панели постоянно горели сигнальные лампы.
На 53 тысячах километров начала выходить из строя турбина: появился скрип, масло стало попадать в интеркулер. Стоимость новой турбины с охлаждением и изменяемой геометрией составила 138 тысяч рублей. Кроме того, из выпускного коллектора начал просачиваться выхлоп — по мнению механиков, из-за деформации или прогара прокладки. Замена коллектора оценивается ещё в 20 тысяч рублей, при этом нет гарантии долгой службы: на некоторых машинах их меняли несколько раз.
Список проблем не ограничился крупными агрегатами. Под капотом от высокой температуры расплавился фиксатор капота. Шланги омывателя лобового стекла постоянно слетали. На 150 тысячах километров начала подтекать вторая помпа, выпускной коллектор деформировался настолько, что новый невозможно было найти даже под заказ. Пришлось заваривать трещины и пересверливать отверстия для крепления.
С наступлением морозов стал замерзать газовый клапан-редуктор, что крайне затрудняло использование автомобиля. Жёсткая подвеска не прощала даже малейших неровностей — тряска ощущалась на каждой кочке. Лобовое стекло треснуло уже на 20 тысячах километров, а его замена у дилера обошлась в 3750 рублей.
Владелец отмечает, что до этого у него были два «Валдая» и «Газель Next», но ни один из этих автомобилей не доставил столько хлопот и расходов. По его словам, эксплуатация ГАЗона Next CNG превратилась в череду ремонтов, поиска запчастей и постоянного стресса.
Похожие материалы GAZ
-
30.01.2026, 21:14
Российские грузовики для экстремальных условий: рейтинг моделей
В 2026 году российские грузовики снова оказались в центре внимания из-за сложных дорожных условий и климата. Эксперты выделили пять моделей, которые доказали свою надежность и выносливость в самых тяжелых регионах страны.Читать далее
-
30.01.2026, 20:45
Мини-дом Modern Moody: как темный интерьер и лаконичный дизайн меняют представление о роскоши
Мини-дома давно стали символом минимализма и экологичности, но редко ассоциируются с премиальным уровнем жизни. Новый проект Modern Moody доказывает, что даже на ограниченной площади можно создать атмосферу роскоши и уюта. В чем секрет успеха этого необычного дома - рассказываем в материале.Читать далее
-
30.01.2026, 20:38
Ресурс двигателей Haval: реальные цифры пробега и типичные проблемы в России
Насколько долговечны двигатели Haval в российских условиях? Мы изучили опыт владельцев с пробегом за 300 000 км, чтобы понять, какие моторы служат дольше, а какие требуют особого внимания. В материале - только факты и практические выводы.Читать далее
-
30.01.2026, 19:27
UAZ Patriot Comfort: особенности, которые удивят даже опытных водителей
UAZ Patriot Comfort - не просто внедорожник, а автомобиль с характером и своими нюансами. Разбираемся, чем отличается эта версия от предыдущих, на что обратить внимание при выборе и почему расход топлива может стать решающим фактором.Читать далее
-
30.01.2026, 18:39
Гарантийные правила Lada в 2026: что изменилось и когда могут отказать в ремонте
В 2026 году для владельцев Lada действуют новые правила гарантийного ремонта. Официальные дилеры отвечают за заводские дефекты, но есть нюансы, которые могут лишить права на бесплатное обслуживание. Разбираемся в деталях.Читать далее
-
30.01.2026, 15:29
Массовые отзывы автомобилей: как и почему растет число сервисных кампаний
В 2025 году в Германии зафиксирован новый рекорд по числу отозванных автомобилей — более 4 миллионов машин. Какие детали чаще всего становятся причиной сервисных кампаний, почему это касается каждого и что делать, если ваш автомобиль попал в список — разбираемся в деталях. Эксперты отмечают: тенденция сохраняется, а последствия могут быть неожиданными.Читать далее
-
30.01.2026, 14:53
Роспарт расширил линейку: новые тормозные колодки и датчики для популярных авто
Вышло исследование: российский производитель представил обновленный ассортимент тормозных колодок и датчиков износа для европейских, японских, китайских и корейских машин. Какие марки теперь под защитой, и что это меняет для рынка - разбираемся, почему новинка важна именно сейчас.Читать далее
-
30.01.2026, 14:12
ЧЗСА представил новый ведущий мост для малогабаритной техники: испытания уже стартовали
Чебоксарский завод силовых агрегатов выпустил ведущий мост для техники грузоподъемностью 3,5 тонны. Испытания агрегата начнутся на погрузчике, а после доработки он поступит в серию. Почему это событие может повлиять на рынок - в нашем материале.Читать далее
-
30.01.2026, 12:41
Камеры начали фиксировать езду без ОСАГО: сколько штрафов уже выписано в 2025 году
Вышло исследование: камеры в России впервые начали фиксировать отсутствие ОСАГО у водителей. Уже выписаны сотни штрафов, но система работает не везде и не для всех. Что изменится для автомобилистов и когда ждать массового внедрения - разбираемся в деталях.Читать далее
-
30.01.2026, 12:12
Belgee S50 2025: плюсы и минусы нового седана глазами владельца
Вышло исследование: реальный опыт эксплуатации Belgee S50 2025 раскрывает неожиданные детали. Какие плюсы и минусы обнаружились у популярного седана, и что важно знать перед покупкой — рассказываем подробно.Читать далее
Похожие материалы GAZ
-
30.01.2026, 21:14
Российские грузовики для экстремальных условий: рейтинг моделей
В 2026 году российские грузовики снова оказались в центре внимания из-за сложных дорожных условий и климата. Эксперты выделили пять моделей, которые доказали свою надежность и выносливость в самых тяжелых регионах страны.Читать далее
-
30.01.2026, 20:45
Мини-дом Modern Moody: как темный интерьер и лаконичный дизайн меняют представление о роскоши
Мини-дома давно стали символом минимализма и экологичности, но редко ассоциируются с премиальным уровнем жизни. Новый проект Modern Moody доказывает, что даже на ограниченной площади можно создать атмосферу роскоши и уюта. В чем секрет успеха этого необычного дома - рассказываем в материале.Читать далее
-
30.01.2026, 20:38
Ресурс двигателей Haval: реальные цифры пробега и типичные проблемы в России
Насколько долговечны двигатели Haval в российских условиях? Мы изучили опыт владельцев с пробегом за 300 000 км, чтобы понять, какие моторы служат дольше, а какие требуют особого внимания. В материале - только факты и практические выводы.Читать далее
-
30.01.2026, 19:27
UAZ Patriot Comfort: особенности, которые удивят даже опытных водителей
UAZ Patriot Comfort - не просто внедорожник, а автомобиль с характером и своими нюансами. Разбираемся, чем отличается эта версия от предыдущих, на что обратить внимание при выборе и почему расход топлива может стать решающим фактором.Читать далее
-
30.01.2026, 18:39
Гарантийные правила Lada в 2026: что изменилось и когда могут отказать в ремонте
В 2026 году для владельцев Lada действуют новые правила гарантийного ремонта. Официальные дилеры отвечают за заводские дефекты, но есть нюансы, которые могут лишить права на бесплатное обслуживание. Разбираемся в деталях.Читать далее
-
30.01.2026, 15:29
Массовые отзывы автомобилей: как и почему растет число сервисных кампаний
В 2025 году в Германии зафиксирован новый рекорд по числу отозванных автомобилей — более 4 миллионов машин. Какие детали чаще всего становятся причиной сервисных кампаний, почему это касается каждого и что делать, если ваш автомобиль попал в список — разбираемся в деталях. Эксперты отмечают: тенденция сохраняется, а последствия могут быть неожиданными.Читать далее
-
30.01.2026, 14:53
Роспарт расширил линейку: новые тормозные колодки и датчики для популярных авто
Вышло исследование: российский производитель представил обновленный ассортимент тормозных колодок и датчиков износа для европейских, японских, китайских и корейских машин. Какие марки теперь под защитой, и что это меняет для рынка - разбираемся, почему новинка важна именно сейчас.Читать далее
-
30.01.2026, 14:12
ЧЗСА представил новый ведущий мост для малогабаритной техники: испытания уже стартовали
Чебоксарский завод силовых агрегатов выпустил ведущий мост для техники грузоподъемностью 3,5 тонны. Испытания агрегата начнутся на погрузчике, а после доработки он поступит в серию. Почему это событие может повлиять на рынок - в нашем материале.Читать далее
-
30.01.2026, 12:41
Камеры начали фиксировать езду без ОСАГО: сколько штрафов уже выписано в 2025 году
Вышло исследование: камеры в России впервые начали фиксировать отсутствие ОСАГО у водителей. Уже выписаны сотни штрафов, но система работает не везде и не для всех. Что изменится для автомобилистов и когда ждать массового внедрения - разбираемся в деталях.Читать далее
-
30.01.2026, 12:12
Belgee S50 2025: плюсы и минусы нового седана глазами владельца
Вышло исследование: реальный опыт эксплуатации Belgee S50 2025 раскрывает неожиданные детали. Какие плюсы и минусы обнаружились у популярного седана, и что важно знать перед покупкой — рассказываем подробно.Читать далее