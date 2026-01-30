Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

30 января 2026, 20:23

Почему покупка нового грузовика ГАЗон Next может обернуться чередой дорогостоящих ремонтов и разочарований

Владелец ГАЗон Next CNG делится подробностями эксплуатации грузовика, столкнувшись с рядом технических сложностей. Его история - повод задуматься о качестве сборки и сервисе отечественных автомобилей. Разбираемся, что пошло не так.

История владельца ГАЗона Next CNG, купленного в кредит, наглядно показывает трудности, с которыми может столкнуться покупатель. Уже в первый месяц эксплуатации проявились серьёзные конструктивные просчеты: деформировалась рама с платформой, а задняя ось оказалась почти в её центре. Это привело к неустойчивости на скользкой дороге — любое воздействие приходилось на заднюю часть, передняя ось теряла сцепление, и управление стало опасным.

Сразу после выезда с завода водитель заметил сильную вибрацию коробки передач на заднем ходу. В первую же ночь в кабине с работающим двигателем на приборной панели загорелись два сигнальных индикатора, которые не гасли. На пробеге 30 тысяч километров прорвало резиновый патрубок системы охлаждения — его проложили в считанных сантиметрах от раскалённого выпускного коллектора. Антифриз вытек, и машина встала. Ошибки в компоновке системы охлаждения встречались и с другими патрубками, что вызывало постоянные опасения за надёжность.

Сервис и диагностика оказались тупиком. Дилеры вне готовы обслуживать автомобили: у них нет ни диагностического оборудования, ни программного обеспечения для чтения ошибок. Владельцу пришлось искать сторонних специалистов, которые выявили причину — отказ системы EGR из-за подачи влажного воздуха от неработающего осушителя. Влага вызывала заклинивание заслонки, из-за чего на панели постоянно горели сигнальные лампы.

На 53 тысячах километров начала выходить из строя турбина: появился скрип, масло стало попадать в интеркулер. Стоимость новой турбины с охлаждением и изменяемой геометрией составила 138 тысяч рублей. Кроме того, из выпускного коллектора начал просачиваться выхлоп — по мнению механиков, из-за деформации или прогара прокладки. Замена коллектора оценивается ещё в 20 тысяч рублей, при этом нет гарантии долгой службы: на некоторых машинах их меняли несколько раз.

Список проблем не ограничился крупными агрегатами. Под капотом от высокой температуры расплавился фиксатор капота. Шланги омывателя лобового стекла постоянно слетали. На 150 тысячах километров начала подтекать вторая помпа, выпускной коллектор деформировался настолько, что новый невозможно было найти даже под заказ. Пришлось заваривать трещины и пересверливать отверстия для крепления.

С наступлением морозов стал замерзать газовый клапан-редуктор, что крайне затрудняло использование автомобиля. Жёсткая подвеска не прощала даже малейших неровностей — тряска ощущалась на каждой кочке. Лобовое стекло треснуло уже на 20 тысячах километров, а его замена у дилера обошлась в 3750 рублей. 

Владелец отмечает, что до этого у него были два «Валдая» и «Газель Next», но ни один из этих автомобилей не доставил столько хлопот и расходов. По его словам, эксплуатация ГАЗона Next CNG превратилась в череду ремонтов, поиска запчастей и постоянного стресса. 

Упомянутые марки: ГАЗ
