Водители «Газонов» больше не будут мучиться? Главный среднетоннажник России избавился от позорной болячки КПП

7 ноября 2026, 09:55
«Вторая нейтраль» и минус литр на сотню: как ГАЗ заменил коробки передач на своих грузовиках
«Вторая нейтраль» и минус литр на сотню: как ГАЗ заменил коробки передач на своих грузовиках
СТТ уже оснащает «ГАЗон Next» 10.0 модернизированной шестиступенчатой коробкой. С января 2027 года ее планируют ставить на семейство 8.7. Производитель обещает экономию около 1 л на 100 км, однако сравнительных результатов испытаний не приводит.
В механизме выбора передач добавили дополнительную фиксацию рычага в нейтральном положении. Разработчики называют ее «второй нейтралью». По заявлению СТТ, решение должно сделать переключения четче и помочь водителю лучше чувствовать механизм.
СТТ постепенно переводит среднетоннажные «ГАЗон Next» с пятиступенчатой механической коробки на модернизированную шестиступенчатую. Сначала она стала стандартным оснащением всех автомобилей версии 10.0. С января 2027 года трансмиссию планируют устанавливать и на семейство 8.7. Обозначения 8.7 и 10.0 соответствуют полной массе модификаций: 8,7 и 10 тонн.
Главное функциональное изменение - повышающая шестая передача. На загородной дороге она дает возможность поддерживать скорость при меньших оборотах двигателя. По оценке СТТ, это должно снизить шум и нагрузку на силовой агрегат. Компания также рассчитывает увеличить его ресурс и сократить расход примерно на 1 л на 100 км. Сравнительных результатов испытаний, подтверждающих эту оценку, в опубликованных сообщениях нет.
В коробке также усилили ступицу синхронизатора первой передачи и передачи заднего хода. Дополнительная фиксация гайки крепления шестерни четвертой передачи должна снизить риск ее ослабления при эксплуатации. Трехкромочная манжета вторичного вала, при этом, должна уменьшить вероятность утечки трансмиссионного масла.
В СТТ рассчитывают, что комплекс доработок снизит риск затрудненного переключения и самопроизвольного выключения передач. По оценке компании, это поможет сократить внеплановые простои грузовиков. Производитель связывает «вторую нейтраль» с более четким переключением, которое водитель сможет лучше контролировать.
Обновление касается трансмиссии уже выпускаемого семейства среднетоннажных грузовиков: сначала шестиступенчатую коробку получили автомобили с полной массой 10 тонн, а с января 2027 года ее планируют установить на версию с полной массой 8,7 тонны.
О поэтапном обновлении сообщает пресс-служба СТТ: сейчас шестиступенчатая коробка предусмотрена для версии 10.0, а с января 2027 года ее планируют устанавливать на семейство 8.7.
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