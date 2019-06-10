10 июня 2019, 16:27

Газонокосилка Honda установила новый рекорд скорости

  • 58
  • 0
Самая быстрая в мире газонокосилка Honda Mean Mower V2 установила новый рекорд для книги Гиннеса. На автодроме в окрестностях Дрездена она разогналась до 100 миль/час (161 км/ч) за 6,29 секунды.
Газонокосилка Honda установила новый рекорд скорости
Ранее мы писали
Компания Honda планирует побить собственный рекорд максимальной скорости для газонокосилок. Аппарат Mean Mower ...
Читать далее
История гоночных газонокосилок Honda началась в 2014 году, когда Honda Mean Mower первого поколения установила рекорд, разогнавшись на испанском треке под Таррагоной до 187,6 км/ч. Причем пилот Пирс Ворд  улучшил свой собственный результат, который ранее составлял 140 км/ч. Летом 2018 года газонокосилку второй генерации разогнали до 243 км/ч. 

Темой нового рекорда стало фантастическое ускорение. Скорость в 100 миль/ч Honda Mean Mower V2 набрала за 6,285 секунды, подтвердив звание самой быстрой газонокосилки в мире. За руль аппарата вновь села Джессика Хокинс, тест-пилот британского автомобильного шоу Fast & Furious. Именно она год назад установила рекорд максимальной скорости.

Honda Mean Mower V2 построили на базе стандартной косилки Honda HF 2622. Некоторые детали и кузовные элементы пришлось распечатать на 3D-принтере. Весит газонокосилка всего 69 килограммов. Штатный мотор заменили на 1,0-литровый двигатель от супербайка Honda CBR1000RR Fireblade SP, который работает в паре с 6-ступенчатой коробкой передач. Доработанный агрегат выдает 203 л.с. при 13 000 об/мин. Таким образом, соотношение мощности к весу составляет 1 000 лошадиных сил на тонну. Такая же удельная мощность была у суперкара Koenigsegg Agera One:1.


Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Honda Airwave
Цитата:| Кому: Алексей. Заводишь машину, ставишь на ручник и включаешь D, так быстрее греется и так нужно делать, чтобы прогреть вариатор, 5 минут и можно ехать.
Антоха
Форум Honda Pilot
Хотела рассказать об японском качестве. Ездила в Крым, на серпантине подрезали, шины шипованные и с влажным асфальтом сцепки не было. В итоге, влетела в стену. Машина в хлам, не только морда, но корпус повело, двигатель слетел, радиатор потек. А у меня только сотрясение и трещины. Так это я к чему?! ...
Marina Neufeld
Форум Honda Jazz
У меня тоже была китайская сборка. Машина очень нравилась, ездил с ней и на отдых за 3к км (в одну сторону) , не подводила. Единственное семья у меня увеличилась, и надо было авто побольше. Пришлось продать, жалко было. После данного авто, считаю машины Хонда очень качественными. И хотя у меня сейчас ...
Рикки
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Хонда
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Lada Largus: что предлагает рынок подержанных машин
Пошла жара. Доступные автомобили с кондиционером
Что Вас привлекает на автомобильных выставках?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti QX и еще 22 модели
Класс Грузопассажирские универсалы повышенной вместимости
Skoda Praktik и еще 8 моделей
Класс Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 18 моделей
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Lincoln Aviator и еще 27 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Газонокосилка Honda установила новый рекорд скорости
{{material_123852}}История гоночных газонокосилок Honda началась в 2014 году, когда Honda Mean Mower первого поколения установила рекорд, разогнавшись на испанском треке под Таррагоной до 187,6 км/ч. Причем пилот Пирс Ворд  улучшил свой собственный результат, который ранее составлял 140 км/ч. Летом 2018 года газонокосилку второй генерации разогнали до 243 км/ч. Темой нового рекорда стало фантастическое ускорение. Скорость в 100 миль/ч Honda Mean Mower V2 набрала за 6,285 секунды, подтвердив звание самой быстрой газонокосилки в мире. За руль аппарата вновь села Джессика Хокинс, тест-пилот британского автомобильного шоу Fast & Furious. Именно она год назад установила рекорд максимальной скорости.Honda Mean Mower V2 построили на базе стандартной косилки Honda HF 2622. Некоторые детали и кузовные элементы пришлось распечатать на 3D-принтере. Весит газонокосилка всего 69 килограммов. Штатный мотор заменили на 1,0-литровый двигатель от супербайка Honda CBR1000RR Fireblade SP, который работает в паре с 6-ступенчатой коробкой передач. Доработанный агрегат выдает 203 л.с. при 13 000 об/мин. Таким образом, соотношение мощности к весу составляет 1 000 лошадиных сил на тонну. Такая же удельная мощность была у суперкара Koenigsegg Agera One:1.
2019-06-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Ростовская область Челябинск Красноярск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007—2019 При цитировании гиперссылка на 110km.ru обязательна. Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018 При поддержке PDG