Газонокосилка Honda установила новый рекорд скорости

{{material_123852}}История гоночных газонокосилок Honda началась в 2014 году, когда Honda Mean Mower первого поколения установила рекорд, разогнавшись на испанском треке под Таррагоной до 187,6 км/ч. Причем пилот Пирс Ворд улучшил свой собственный результат, который ранее составлял 140 км/ч. Летом 2018 года газонокосилку второй генерации разогнали до 243 км/ч. Темой нового рекорда стало фантастическое ускорение. Скорость в 100 миль/ч Honda Mean Mower V2 набрала за 6,285 секунды, подтвердив звание самой быстрой газонокосилки в мире. За руль аппарата вновь села Джессика Хокинс, тест-пилот британского автомобильного шоу Fast & Furious. Именно она год назад установила рекорд максимальной скорости.Honda Mean Mower V2 построили на базе стандартной косилки Honda HF 2622. Некоторые детали и кузовные элементы пришлось распечатать на 3D-принтере. Весит газонокосилка всего 69 килограммов. Штатный мотор заменили на 1,0-литровый двигатель от супербайка Honda CBR1000RR Fireblade SP, который работает в паре с 6-ступенчатой коробкой передач. Доработанный агрегат выдает 203 л.с. при 13 000 об/мин. Таким образом, соотношение мощности к весу составляет 1 000 лошадиных сил на тонну. Такая же удельная мощность была у суперкара Koenigsegg Agera One:1.

2019-06-10