10 июня 2019, 16:27
Газонокосилка Honda установила новый рекорд скорости
- 58
- 0
Самая быстрая в мире газонокосилка Honda Mean Mower V2 установила новый рекорд для книги Гиннеса. На автодроме в окрестностях Дрездена она разогналась до 100 миль/час (161 км/ч) за 6,29 секунды.
Ранее мы писали
Компания Honda планирует побить собственный рекорд максимальной скорости для газонокосилок. Аппарат Mean Mower ...Читать далее
Темой нового рекорда стало фантастическое ускорение. Скорость в 100 миль/ч Honda Mean Mower V2 набрала за 6,285 секунды, подтвердив звание самой быстрой газонокосилки в мире. За руль аппарата вновь села Джессика Хокинс, тест-пилот британского автомобильного шоу Fast & Furious. Именно она год назад установила рекорд максимальной скорости.
Honda Mean Mower V2 построили на базе стандартной косилки Honda HF 2622. Некоторые детали и кузовные элементы пришлось распечатать на 3D-принтере. Весит газонокосилка всего 69 килограммов. Штатный мотор заменили на 1,0-литровый двигатель от супербайка Honda CBR1000RR Fireblade SP, который работает в паре с 6-ступенчатой коробкой передач. Доработанный агрегат выдает 203 л.с. при 13 000 об/мин. Таким образом, соотношение мощности к весу составляет 1 000 лошадиных сил на тонну. Такая же удельная мощность была у суперкара Koenigsegg Agera One:1.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Секонд-тест Honda HR-V: стиль прежде всего
12.11.2017, 23:29
Тест-драйв Honda CR-V: Пятый. Ожидаемый
15.09.2017, 08:48
Тест-драйв Honda Pilot: полет комфорт-классом
08.11.2015, 17:37
Тест-драйв нового Honda CR-V: быть собой
02.04.2015, 15:54
Тест-драйв Honda Crosstour: на любителя
23.11.2014, 20:39
Тест-драйв Honda Accord: ода возмужанию
31.03.2013, 12:20
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Секонд-тест Honda HR-V: стиль прежде всего
12.11.2017, 23:29
Тест-драйв Honda CR-V: Пятый. Ожидаемый
15.09.2017, 08:48
Тест-драйв Honda Pilot: полет комфорт-классом
08.11.2015, 17:37
Тест-драйв нового Honda CR-V: быть собой
02.04.2015, 15:54
Тест-драйв Honda Crosstour: на любителя
23.11.2014, 20:39
Тест-драйв Honda Accord: ода возмужанию
31.03.2013, 12:20
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Цитата:| Кому: Алексей. Заводишь машину, ставишь на ручник и включаешь D, так быстрее греется и так нужно делать, чтобы прогреть вариатор, 5 минут и можно ехать.
Хотела рассказать об японском качестве. Ездила в Крым, на серпантине подрезали, шины шипованные и с влажным асфальтом сцепки не было. В итоге, влетела в стену. Машина в хлам, не только морда, но корпус повело, двигатель слетел, радиатор потек. А у меня только сотрясение и трещины. Так это я к чему?! ...
У меня тоже была китайская сборка. Машина очень нравилась, ездил с ней и на отдых за 3к км (в одну сторону) , не подводила. Единственное семья у меня увеличилась, и надо было авто побольше. Пришлось продать, жалко было. После данного авто, считаю машины Хонда очень качественными. И хотя у меня сейчас ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве