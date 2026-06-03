Камень разбил стекло - кто виноват и как вернуть деньги за ремонт

3 июня 2026, 08:07
Газонокосильщик повредил машину: как добиться компенсации и что делать
Газонокосильщик повредил машину: как добиться компенсации и что делать
Летний сезон приносит не только жару, но и неожиданные проблемы для автовладельцев: камни из-под триммера могут оставить на кузове вмятины или разбить стекло. Какие шаги помогут получить компенсацию, что реально покрывает страховка и почему суды часто становятся на сторону водителей - разбираемся на реальных примерах. Не прошли стороной и свежие решения судов, которые удивят многих.
В России с наступлением лета автовладельцы все чаще сталкиваются с неожиданными повреждениями своих машин из-за работы газонокосильщиков. Камни, вылетающие из-под триммера или газонокосилки, способны не только оставить царапины на кузове, но и разбить стекло. Такая ситуация может произойти буквально за несколько минут, а последствия - ремонт на десятки тысяч рублей. Особенно остро проблема стоит в дворах и на парковках, где машины стоят вплотную к газонам.
Управляющие компании должны заранее предупреждать жителей о планируемых работах, использовать защитные экраны и обучать сотрудников. Но на практике эти меры часто игнорируются, а к покосу травы привлекают временных или малоопытных работников. В результате страдают автомобили, а их владельцы вынуждены самостоятельно искать пути решения вопроса.
Многие водители надеются на страховые выплаты, но здесь есть нюансы. Полис ОСАГО не покрывает такие случаи, ведь он защищает только ответственность владельца транспортного средства при ДТП. Газонокосильщик и обслуживающая организация не являются участниками дорожного движения, а обязательное страхование ответственности коммунальных служб пока не введено - соответствующий законопроект был отклонен. Поэтому рассчитывать на компенсацию по ОСАГО не приходится.
Если у автовладельца есть КАСКО с опцией покрытия ущерба от третьих лиц, ситуация становится проще. В этом случае страховая компания берет на себя расходы по ремонту, а затем взыскивает сумму с виновной стороны. Но если КАСКО нет, придется действовать самостоятельно: фиксировать повреждения, вызывать полицию, проводить независимую экспертизу и направлять претензию в адрес организации, ответственной за покос травы. При отказе - обращаться в суд.
Практика показывает, что если автомобиль застрахован только по ОСАГО, страховые компании в выплате отказывают, ссылаясь на нестраховой случай. Но суды обычно встают на сторону пострадавшего и обязывают коммунальные службы выплачивать не только эту сумму ущерба, но и проценты, расходы на экспертизу, услуги представителя и госпошлину.
В подобных ситуациях важно не терять время: сразу фиксировать повреждения, вызывать полицию, делать фотографии и собирать доказательства. Независимая экспертиза поможет определить реальный размер ущерба. После этого нужно направить досудебную претензию в адрес виновной организации. Если ответа нет - готовить исковое заявление. Если доказательства собраны грамотно, успех гарантирован.
Для тех, кто хочет глубже разобраться в вопросах технического обслуживания и рисках для автомобиля, полезно обратить внимание на материалы о выборе расходников. Например, как правильно подобрать охлаждающую жидкость и почему ошибки при ее выборе могут привести к серьезным поломкам, подробно разбирается в отдельном материале нашего портала.
Стоит помнить: если ваш автомобиль пострадал из-за работы газонокосильщика, не стоит мириться с ущербом. Своевременная фиксация факта, грамотная экспертиза и настойчивость в переговорах с управляющей компанией или подрядчиком часто приводят к положительному результату. Важно знать свои права и не бояться обращаться в суд - практика последних лет подтверждает, что автовладельцы могут рассчитывать на справедливое возмещение ущерба.
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