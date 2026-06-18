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Автор: Дарья Климова

18 июня 2026, 10:49

Газовый МАЗ-54402N впервые начал работать на белорусских дорогах

Газовый МАЗ-54402N впервые начал работать на белорусских дорогах

Первый в Беларуси: на что способен газовый магистральный тягач МАЗ-54402N

Газовый МАЗ-54402N впервые начал работать на белорусских дорогах

В Беларуси появился первый магистральный тягач МАЗ-54402N на газомоторном топливе. Это событие может изменить подход к перевозкам в агросекторе и пищевой промышленности. Почему именно сейчас такой грузовик оказался востребован, какие выгоды он дает и что еще важно знать о новой технике - разбираемся подробно. Мало кто знает, но экономия топлива здесь не единственный плюс.

В Беларуси появился первый магистральный тягач МАЗ-54402N на газомоторном топливе. Это событие может изменить подход к перевозкам в агросекторе и пищевой промышленности. Почему именно сейчас такой грузовик оказался востребован, какие выгоды он дает и что еще важно знать о новой технике - разбираемся подробно. Мало кто знает, но экономия топлива здесь не единственный плюс.

Появление первого газового магистрального тягача МАЗ-54402N на дорогах Беларуси - важный сигнал для российских перевозчиков и автолюбителей. В условиях роста цен на топливо и ужесточения экологических требований, такие решения становятся не просто экспериментом, а реальным инструментом для снижения затрат и повышения эффективности перевозок.

ОАО «Гомельагротранс» стало первым предприятием в стране, которое внедрило в свой автопарк уникальный седельный тягач МАЗ-54402N, работающий на газомоторном топливе. Эта модель разработана специально для сложных региональных маршрутов, где требуется не только мощность, но и максимальная экономия. Грузовик оснащен современным газовым двигателем стандарта Евро-5 и механической 16-ступенчатой коробкой передач, что позволяет оптимально использовать его возможности на дальних дистанциях.

Главное преимущество новой модификации - топливная система, рассчитанная на использование газа. Такой подход позволяет существенно снизить расходы на горючее, что особенно актуально для аграрных и пищевых перевозок, где каждая копейка на топливе имеет значение. Кроме того, газовый двигатель снижает выбросы вредных веществ, что соответствует современным экологическим стандартам и требованиям к транспорту.

Инженеры предусмотрели и дополнительные опции: тягач оборудован системой гидроотбора мощности, что дает возможность работать с самосвальными полуприцепами. Максимальная разрешенная масса автопоезда увеличена до 48 тонн - это значит, что можно использовать тяжелые трехосные прицепы без потери маневренности и безопасности. Такой грузовик способен справляться с большими объемами перевозок, не уступая по надежности дизельным аналогам.

Интересно, что тенденция к переходу на альтернативные виды топлива становится все заметнее и в России. Например, недавно на рынке появилась новая версия пикапа с механической коробкой передач, что также связано с поиском экономичных решений для бизнеса - подробнее об этом можно узнать в материале о стартовавших продажах GWM Poer с механикой. Это подтверждает, что автопроизводители и перевозчики все чаще делают ставку на снижение эксплуатационных расходов и повышение экологичности.

Для справки: МАЗ-54402N-38529-031 - это не просто очередная модификация, а результат работы белорусских инженеров, ориентированных на реальные потребности рынка. По имеющимся данным, внедрение газовых тягачей может снизить затраты на топливо до 30% по сравнению с дизельными аналогами. Кроме того, использование газа позволяет продлить ресурс двигателя и уменьшить износ основных узлов. Важно отметить, что такие решения могут стать примером для российских компаний, которые ищут пути оптимизации расходов и повышения конкурентоспособности на рынке грузоперевозок.

Упомянутые марки: МАЗ
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