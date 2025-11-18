Контрольный пакет Aurus у Газпрома: смена руководства, новые планы и неожиданные трудности

Газпром неожиданно стал главным акционером Aurus: что изменится для бренда

Владелец контрольного пакета Aurus сменился летом 2025 года. Газпром получил 51% акций. В компании сменился гендиректор. Впереди новые вызовы и перемены. Подробности — в нашем материале.

Российский рынок автомобилей класса люкс потрясла новость. Оказывается, еще летом 2025 года структура Газпрома стала обладателем контрольного пакета акций Aurus. По информации ДП, дочерняя компания Газпрома, специализирующаяся на авиации, судостроении и автопроме, теперь контролирует 51% акций отечественного премиального бренда. Сумма сделки оценивается в 12–13 миллиардов рублей.

Ранее крупные доли в Aurus принадлежали арабскому фонду Tawazun и ФГУП НАМИ. После сделки арабские акционеры уступили свои права российской компании «Дедал», а НАМИ сохранил значительную часть участия. Еще в конце 2023 года обсуждалась возможность, что Газпром получит не более 40% акций, однако в итоге контроль оказался полностью в руках газового гиганта. Интересно, что Газпром не проявлял особого энтузиазма к покупке, но, как отмечают источники, был вынужден согласиться при условии смены руководства Aurus.

В сентябре 2024 года в компании действительно произошли кадровые перестановки: новым генеральным директором стал Андрей Богинский, ранее работавший в авиационной отрасли. Это решение стало частью стратегии по обновлению управления и ускорению развития бренда.

Проект Aurus стартовал еще в 2013 году по инициативе правительства. Его задачей было создание семейства автомобилей для первых лиц страны: лимузинов, седанов, минивэнов и внедорожников. На разработку выделили более 12 миллиардов рублей. Первая модель — лимузин Senat — дебютировала на инаугурации президента в 2018 году. Производство развернуто в Елабуге, где собирают как гражданские, так и бронированные версии для государственных нужд. Внедорожник Komendant также выпускается на этой площадке.

В ближайшие годы планируется запуск производства автомобилей под брендом Senat на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге. Ожидается, что выпуск стартует в 2026 году, однако процесс идет не без сложностей. В частности, возникли трудности с поиском китайского партнера — изначально предполагалось, что Hongqi станет соучастником проекта, но переговоры зашли в тупик.

По мнению экспертов, появление нового акционера и смена управленческой команды свидетельствуют о желании усилить контроль над расходами и ускорить развитие производства. В последние годы проект Aurus заметно замедлился, а переговоры с потенциальными партнерами шли крайне медленно, как сообщает ДП. В 2024 году бывший завод Toyota в Шушарах был передан под нужды Aurus, а летом компания заключила соглашение с городскими властями о развитии автомобильного кластера.

Сделка с Газпромом может стать поворотным моментом для Aurus. Теперь перед брендом стоят новые задачи: не только сохранить статус символа отечественной роскоши, но и выйти на новый уровень развития. Удастся ли это — покажет время.