Контрольный пакет Aurus у Газпрома: смена руководства, новые планы и неожиданные трудности

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дмитрий Новиков

18 ноября 2025, 12:29

Газпром неожиданно стал главным акционером Aurus: что изменится для бренда

Газпром неожиданно стал главным акционером Aurus: что изменится для бренда

Контрольный пакет Aurus у Газпрома: смена руководства, новые планы и неожиданные трудности

Газпром неожиданно стал главным акционером Aurus: что изменится для бренда

Владелец контрольного пакета Aurus сменился летом 2025 года. Газпром получил 51% акций. В компании сменился гендиректор. Впереди новые вызовы и перемены. Подробности — в нашем материале.

Владелец контрольного пакета Aurus сменился летом 2025 года. Газпром получил 51% акций. В компании сменился гендиректор. Впереди новые вызовы и перемены. Подробности — в нашем материале.

Российский рынок автомобилей класса люкс потрясла новость. Оказывается, еще летом 2025 года структура Газпрома стала обладателем контрольного пакета акций Aurus. По информации ДП, дочерняя компания Газпрома, специализирующаяся на авиации, судостроении и автопроме, теперь контролирует 51% акций отечественного премиального бренда. Сумма сделки оценивается в 12–13 миллиардов рублей.

Ранее крупные доли в Aurus принадлежали арабскому фонду Tawazun и ФГУП НАМИ. После сделки арабские акционеры уступили свои права российской компании «Дедал», а НАМИ сохранил значительную часть участия. Еще в конце 2023 года обсуждалась возможность, что Газпром получит не более 40% акций, однако в итоге контроль оказался полностью в руках газового гиганта. Интересно, что Газпром не проявлял особого энтузиазма к покупке, но, как отмечают источники, был вынужден согласиться при условии смены руководства Aurus.

В сентябре 2024 года в компании действительно произошли кадровые перестановки: новым генеральным директором стал Андрей Богинский, ранее работавший в авиационной отрасли. Это решение стало частью стратегии по обновлению управления и ускорению развития бренда.

Проект Aurus стартовал еще в 2013 году по инициативе правительства. Его задачей было создание семейства автомобилей для первых лиц страны: лимузинов, седанов, минивэнов и внедорожников. На разработку выделили более 12 миллиардов рублей. Первая модель — лимузин Senat — дебютировала на инаугурации президента в 2018 году. Производство развернуто в Елабуге, где собирают как гражданские, так и бронированные версии для государственных нужд. Внедорожник Komendant также выпускается на этой площадке.

В ближайшие годы планируется запуск производства автомобилей под брендом Senat на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге. Ожидается, что выпуск стартует в 2026 году, однако процесс идет не без сложностей. В частности, возникли трудности с поиском китайского партнера — изначально предполагалось, что Hongqi станет соучастником проекта, но переговоры зашли в тупик.

По мнению экспертов, появление нового акционера и смена управленческой команды свидетельствуют о желании усилить контроль над расходами и ускорить развитие производства. В последние годы проект Aurus заметно замедлился, а переговоры с потенциальными партнерами шли крайне медленно, как сообщает ДП. В 2024 году бывший завод Toyota в Шушарах был передан под нужды Aurus, а летом компания заключила соглашение с городскими властями о развитии автомобильного кластера.

Сделка с Газпромом может стать поворотным моментом для Aurus. Теперь перед брендом стоят новые задачи: не только сохранить статус символа отечественной роскоши, но и выйти на новый уровень развития. Удастся ли это — покажет время.

Упомянутые марки: Aurus
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Аурус

Похожие материалы Аурус

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
В Уфе начались торги за почти новую Lada Granta 2017 года с мизерным пробегом
Самые дорогие «Нивы», которые можно купить в ноябре 2025 года: всем им больше 25 лет
Тест-драйв Subaru Forester 2025: полный привод, оппозитник и никаких компромиссов
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Электрические кроссоверы и внедорожники
Evolute i-SKY и еще 75 моделей
Среднеразмерные фургоны
Iveco Daily Van и еще 16 моделей
Грузовые
Isuzu Forward и еще 33 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Оренбург Вологда Иркутск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться