7 ноября 2017, 12:14
«Газпромнефть» исполняет мечты
Последние два месяца уходящего года сеть АЗС «Газпромнефть» объявляет временем волшебства и подарков. Хэштег для исполнения желаний: #этомечта. Кто в детстве не писал письма Деду Морозу?
Повзрослев, мы перестали верить в чудеса. А зря! Теперь свои заветные желания вы можете адресовать сети АЗС «Газпромнефть». С 1 ноября по 22 декабря покупайте на наших станциях горячие напитки в стаканчиках с новогодним дизайном (стандартный объем - 200 мл и XL - 300 мл). Напишите на стакане свое новогоднее пожелание, сфотографируйте и выложите в Instagram c хэштегом #этомечта или #этомечтаXL. А мы позаботимся о том, чтобы Дед Мороз обязательно его увидел!
Ну а чудеса – они ведь совсем рядом. Не верите? Скачайте или обновите мобильное приложение сети АЗС «Газпромнефть», наведите камеру смартфона на наш новогодний стаканчик – и персонажи на нем оживут!
Ну а чудеса – они ведь совсем рядом. Не верите? Скачайте или обновите мобильное приложение сети АЗС «Газпромнефть», наведите камеру смартфона на наш новогодний стаканчик – и персонажи на нем оживут!
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