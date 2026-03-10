Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
16+

Автор: Мария Степанова

10 марта 2026, 06:19

ГАЗ-С42А43 Sadko Next с монокузовом: дом на колесах для любых дорог

ГАЗ-С42А43 Sadko Next с монокузовом: дом на колесах для любых дорог

Уникальный автодом на базе Sadko Next — комфорт и автономия в любой точке мира

ГАЗ-С42А43 Sadko Next с монокузовом: дом на колесах для любых дорог

ГАЗ-С42А43 Sadko Next с монокузовом - это не просто автодом, а полноценное решение для тех, кто ищет свободу передвижения и комфорт в самых труднодоступных местах. В чем его уникальность и почему он может изменить подход к путешествиям - разбираемся в деталях.

ГАЗ-С42А43 Sadko Next с монокузовом - это не просто автодом, а полноценное решение для тех, кто ищет свободу передвижения и комфорт в самых труднодоступных местах. В чем его уникальность и почему он может изменить подход к путешествиям - разбираемся в деталях.

ГАЗ-С42А43 Садко Next с жилым модулем сочетает в себе инженерные решения и продуманную эргономику, предоставляя владельцу возможность работать и путешествовать там, где обычные дома на колесах бессильны. В основе конструкции лежит проверенное шасси Sadko Next 4х4 с дизельным двигателем ЯМЗ-53443 мощностью 149 л.с., двумя топливными баками по 95 литров и механической коробкой передач. Клиренс в 315 мм превращает этот автодом в настоящий вездеход, способный уверенно преодолевать самые сложные участки бездорожья.

Фото: stpnn.ru

Кабина оборудована гидроусилителем руля, круиз-контролем и кондиционером с разводкой воздуха в жилой отсек, а безопасность обеспечивается современными системами и удобными сиденьями. Корпус выполнен из стеклопластика на металлическом каркасе с утеплителем из пенополиуретана, что позволяет сохранять тепло даже в условиях Крайнего Севера. Внутренняя отделка из легких композитных материалов с противоскользящим покрытием, тонированные окна и два внешних грузовых отсека делают фургон максимально практичным для длительных экспедиций.

Кухонный блок включает варочную панель, мойку с подогревом воды, холодильник, вытяжку и полный комплект посуды на пять человек, а санузел оборудован душем, биотуалетом и раковиной. Четыре спальных места легко трансформируются в одну большую кровать, а раскладной стол и продуманная система освещения создают уютную атмосферу внутри. Автономность обеспечивается мощным отопителем, стояночным кондиционером и приточно-вытяжной вентиляцией, работающими независимо от внешних источников энергии.

Электроснабжение осуществляется через инвертор, генератор и розетки на 12, 24 и 220 Вольт, а водоснабжение включает баки с подогревом, водонагреватель и даже стиральную машину. Для связи и развлечений предусмотрены ЖК-монитор, Smart-TV, аудиосистема, Wi-Fi-роутер с двумя сим-картами и спутниковый интернет. В комплекте также идут запасное колесо, набор инструментов и телескопическая лестница для доступа к багажнику на крыше.

Этот автомобиль создан для тех, кто не готов мириться с ограничениями, будь то длительные экспедиции или активный отдых на природе. Надежность, продуманная эргономика и высокий уровень автономности делают его идеальным выбором для путешественников, ценящих независимость. Если вы мечтаете отправиться туда, где нет гостиниц и кемпингов, но хочется сохранить домашний уют, этот автодом изменит ваше представление о свободе передвижения.

Упомянутые марки: ГАЗ
Похожие материалы GAZ

