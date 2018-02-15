Где еще влюбляться, как не в автомобиле?
Причем, как подчеркивается, даже если при этом попадают в пробки или дорожно-транспортные происшествия. В большинстве случаев началом романтических отношений становится банальное предложение подбросить даму до дома. В таких поездках познакомились 42% участника опроса из числа тех, кто считает, что за появление второй половины им следует благодарить автопром.
У 9% опрошенных отношения начались с совместного ремонта автомобиля или замены пробитого на дороге колеса. 6% понравились друг другу во время сделки по купле-продаже автомобиля. Есть даже такие, у кого чувства вспыхнули в очереди на автомойку.
Интересен и другой факт: даже если автомобиль не принимал непосредственного участия в знакомстве, первое свидание нередко заканчивается именно в его салоне. Более того, здесь же, как правило, происходит первый романтический поцелуй.
Как, спросите, понять, что время для него уже наступило, и партнер (партнерша) будет не против? Есть ответы и на этот интимный вопрос: 43% респондентов считают, что об этом может однозначно сказать только взгляд человека в кресле по соседству (вариант «он/она смотрит на тебя выжидающе»).
21% россиян готовы смело брать инициативу в свои руки, не обращая внимания на сигналы партнера. Такие смельчаки полагают, что лучшим помощником в этом станет хорошая, правильная песня (вариант «поцелую в любом случае, лишь бы в колонках играла романтическая музыка»).
19% участников соцопроса считают куда более важным тактильный контакт. То есть, по их мнению, даже робких соприкосновений руками во время поездки вполне достаточно, чтобы это завершилось поцелуем. При этом почти 10% потянутся за поцелуем, если уверены в продолжении отношений (вариант «если договорились о следующем свидании»). Принципом: «я тебе – ты мне» в отношениях руководствуются только 6% россиян. Эти молодые люди считают себя вправе рассчитывать на поцелуй, если чтобы подвезти потенциального партнера им потребуется проехать лишние километры.
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