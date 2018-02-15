15 февраля 2018, 00:07

Где еще влюбляться, как не в автомобиле?

Кого-то, как поется в известном шлягере, музыка связала, кому-то автомобиль принес удачу в амурных отношениях. Компания Ford провела в соцсетях опрос и узнала, что 20% российских респондентов находят свою любовь так или иначе благодаря автомобилям.
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  Где еще влюбляться, как не в автомобиле? Ford Где еще влюбляться, как не в автомобиле? Ford Где еще влюбляться, как не в автомобиле? Ford Где еще влюбляться, как не в автомобиле? Ford Где еще влюбляться, как не в автомобиле?
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Причем, как подчеркивается, даже если при этом попадают в пробки или дорожно-транспортные происшествия. В большинстве случаев началом романтических отношений становится банальное  предложение подбросить даму до дома. В таких поездках познакомились 42% участника опроса из числа тех, кто считает, что за появление второй половины им следует благодарить автопром.

**** Почему мужчин за рулем больше, чем женщин? Потому что они еще с детства ЛЕНЯТСЯ ходить пешком! **** Чем больше женщину ругаешь за рулём, тем дальше ты рискнёшь пойти пешком. **** Раскрыт секрет не любви мужчин к женщине за рулём: мы отбили их последнюю «подружку».
16% россиян познакомились и связали дальнейшую судьбу друг с другом, попав в дорожную аварию. 14,7% молодых (и не очень) людей завязали свои отношения, оказавшись в плену городских заторов пробках - вариант «обменялись телефонами в пробке». 12% нашли свою вторую половинку, предпринимая попытки освободить застрявший на дороге автомобиль.

У 9% опрошенных отношения начались с совместного ремонта автомобиля или замены пробитого на дороге колеса. 6% понравились друг другу во время сделки по купле-продаже автомобиля. Есть даже такие, у кого чувства вспыхнули в очереди на автомойку.

Интересен и другой факт: даже если автомобиль не принимал непосредственного участия в знакомстве, первое свидание нередко заканчивается именно в его салоне. Более того,  здесь же, как правило, происходит первый романтический поцелуй.

Как, спросите, понять, что время для него уже наступило, и партнер (партнерша) будет не  против? Есть ответы и на этот интимный вопрос: 43% респондентов считают, что об этом может однозначно сказать только взгляд человека в кресле по соседству (вариант «он/она смотрит на тебя выжидающе»).

21% россиян готовы смело брать инициативу в свои руки, не обращая внимания на сигналы партнера. Такие смельчаки полагают, что лучшим помощником в этом станет хорошая, правильная песня (вариант «поцелую в любом случае, лишь бы в колонках играла романтическая музыка»).

19% участников соцопроса считают куда более важным тактильный контакт. То есть, по их мнению, даже робких соприкосновений руками во время поездки вполне достаточно, чтобы это завершилось поцелуем. При этом почти 10% потянутся за поцелуем, если уверены в продолжении отношений (вариант «если договорились о следующем свидании»). Принципом: «я тебе – ты мне» в отношениях руководствуются только 6% россиян. Эти молодые люди считают себя вправе рассчитывать на поцелуй, если чтобы подвезти потенциального партнера им потребуется проехать лишние километры.  

Женщины и авто Форд
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Где еще влюбляться, как не в автомобиле?
Причем, как подчеркивается, даже если при этом попадают в пробки или дорожно-транспортные происшествия. В большинстве случаев началом романтических отношений становится банальное  предложение подбросить даму до дома. В таких поездках познакомились 42% участника опроса из числа тех, кто считает, что за появление второй половины им следует благодарить автопром. {{photo_text_123}} 16% россиян познакомились и связали дальнейшую судьбу друг с другом, попав в дорожную аварию. 14,7% молодых (и не очень) людей завязали свои отношения, оказавшись в плену городских заторов пробках - вариант «обменялись телефонами в пробке». 12% нашли свою вторую половинку, предпринимая попытки освободить застрявший на дороге автомобиль. У 9% опрошенных отношения начались с совместного ремонта автомобиля или замены пробитого на дороге колеса. 6% понравились друг другу во время сделки по купле-продаже автомобиля. Есть даже такие, у кого чувства вспыхнули в очереди на автомойку. Интересен и другой факт: даже если автомобиль не принимал непосредственного участия в знакомстве, первое свидание нередко заканчивается именно в его салоне. Более того,  здесь же, как правило, происходит первый романтический поцелуй. Как, спросите, понять, что время для него уже наступило, и партнер (партнерша) будет не  против? Есть ответы и на этот интимный вопрос: 43% респондентов считают, что об этом может однозначно сказать только взгляд человека в кресле по соседству (вариант «он/она смотрит на тебя выжидающе»). 21% россиян готовы смело брать инициативу в свои руки, не обращая внимания на сигналы партнера. Такие смельчаки полагают, что лучшим помощником в этом станет хорошая, правильная песня (вариант «поцелую в любом случае, лишь бы в колонках играла романтическая музыка»). 19% участников соцопроса считают куда более важным тактильный контакт. То есть, по их мнению, даже робких соприкосновений руками во время поездки вполне достаточно, чтобы это завершилось поцелуем. При этом почти 10% потянутся за поцелуем, если уверены в продолжении отношений (вариант «если договорились о следующем свидании»). Принципом: «я тебе – ты мне» в отношениях руководствуются только 6% россиян. Эти молодые люди считают себя вправе рассчитывать на поцелуй, если чтобы подвезти потенциального партнера им потребуется проехать лишние километры.  
2018-02-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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