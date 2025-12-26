Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Элина Градова

26 декабря 2025, 16:31

Где и когда разрешено запускать фейерверки в Петербурге на Новый год

Пиротехника в праздники — что важно знать жителям города и области

Праздничные салюты - неотъемлемая часть новогодней ночи. Но есть нюансы, о которых стоит помнить. В Петербурге действуют особые правила и ограничения. Узнайте, как избежать штрафов и защитить свой дом.

Встреча Нового года в Петербурге традиционно сопровождается яркими фейерверками, которые озаряют ночное небо. Однако запуск пиротехники в мегаполисе требует соблюдения ряда правил, чтобы праздник не обернулся неприятностями.

В последние годы в России усилились ограничения на использование салютов. В некоторых регионах их полностью запретили, но в Петербурге и Ленинградской области запуск пиротехники в новогоднюю ночь разрешен, хотя и с определенными условиями. По информации Мойка78, официально использовать фейерверки можно с 23:00 31 декабря до 4:00 1 января. Вне этого интервала запуск считается нарушением и может привести к штрафу.

Власти города обсуждают возможность сдвинуть разрешенное время на час раньше, чтобы оно начиналось с 22:00. Это связано с тем, что многие жители начинают праздновать заранее, и такая мера поможет избежать конфликтов с законом.

В Ленинградской области также сохраняется возможность запускать салюты в новогоднюю ночь. Местные власти рекомендуют выбирать специально отведенные площадки, чтобы минимизировать риски для людей и имущества. Особенно это актуально для поселков и дачных массивов, где близость леса увеличивает опасность пожаров.

Пиротехника - не только источник радости, но и потенциальная угроза. Каждый год фиксируются случаи травм и возгораний из-за неправильного обращения с фейерверками. Поэтому важно соблюдать инструкции производителя, выбирать открытые пространства вдали от зданий и автомобилей, а также следить за погодой и направлением ветра.

Особое внимание стоит уделить безопасности балконов и окон. Даже если вы не планируете запускать салюты, закрытые стекла и дополнительные защитные меры помогут предотвратить попадание искр внутрь квартиры. Не стоит использовать балкон как стартовую площадку - это запрещено и крайне опасно.

В Петербурге действует закон о тишине, который ограничивает громкие звуки в ночное время. В новогоднюю ночь делается исключение, но только в установленный промежуток. За нарушение режима тишины предусмотрены штрафы: для граждан - от 500 до 5 000 рублей, для должностных лиц - до 10 000 рублей, а для организаций - до 30 000 рублей.

Кроме того, существуют отдельные штрафы за неправильное использование пиротехники. Запуск в неположенных местах, например, во дворах, на детских площадках или слишком близко к зданиям, может обойтись в сумму от 1 000 до 5 000 рублей для частных лиц. Для юридических лиц санкции значительно выше.

Если из-за пиротехники возник пожар или пострадали люди, ответственность может быть не только административной, но и уголовной. В таких случаях наказание может включать лишение свободы.

Таким образом, несмотря на праздничную атмосферу, запуск фейерверков требует внимательности и соблюдения всех правил. Это позволит встретить Новый год ярко и безопасно, не рискуя здоровьем и имуществом.

