Где конкретно в Петербурге появятся новые улицы и удлинятся проспекты
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Согласно информации Комитета по развитию транспортной инфраструктуры, в обозримой перспективе в Северной столице должны появиться как новые улицы, так и продолжение всем известных магистралей. Конкретика в нашем материале.
Любите и жалуйте: Среднерогатская улица
Адрес с таким названием должен появиться в Московском районе. Это будет участок от Дунайского пр. до Южного полукольца Октябрьской железной дороги. Реализация проекта, по замыслу специалистов, значительно расширит транспортную связь, обеспечивающую подключение жилой застройки к УДС района.
Длина Среднерогатской составит 1,4 км. Примечательно, что параллельно планируется построить 2 внутриквартальных 2-полосных проезда: от Среднерогатской ул. до Пулковского шоссе (1,1 км) и от разворотного кольца Среднергатской ул. (в районе Дизельного проезда) вдоль Южного полукольца ОЖД до Пулковского шоссе (0,8 км).
Как скоро будет реализован проект? В информации КРТИ говорится, что срок завершения строительно-монтажных работ по контракту – не позднее 30 июня 2020 года. На сегодняшний день предстоит провести электронный аукцион на выполнение необходимых работ по объекту. Начальная (максимальная) цена контракта - 724,6 млн рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 19 марта, дата проведение торгов – 29 марта 2019 года.
К продолжению пр. Ветеранов будь готов!
Проектная документация для строительства продолжения пр. Ветеранов на участке от ул. Пионерстроя до пересечения с пр. Буденного уже имеет положительное заключение «Центра государственной экспертизы». Самое время получить деньги (стоимость работ по контракту - 970,587 млн рублей) и приступить к их освоению.
Новый участок имеет протяженность 2,3 км, дорога будет 4-полосной (по две в каждую сторону). Что касается сроков, то есть цель открыть рабочее движение в конце 2019 года, при этом срок действия госконтракта датирован осенью 2020-го.
Малая Митрофаньевская встретится с Обводным каналом
Произойти это должно не позднее последних чисел октября 2021 года и станет возможным благодаря продлению Варшавской ул. (длина 4-полосного участка Варшавской ул. составит 1,5 км). В этом случае удастся обеспечить транспортная доступность строящихся жилых кварталов в Адмиралтейском районе с городской УДС.
Общую сумму контракта пока не оглашают. Известно лишь, что 573,7 млн рублей выделят на проведение электронного аукциона на выполнение работ по объекту и обязательную разработку рабочей документации. Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 19 марта, торги назначены на 29 марта 2019 года.
Первым делом подрядчик возьмется за проведение работ по устройству инженерных сетей (канализации, сетей электроснабжения, сооружений связи), а потому все силы бросит на осуществление дорожных работ, установку дорожных знаков, выполнение дорожной разметки и благоустройство территории.
Перекресток Петергофского шоссе/пр. Буденного
Это, пожалуй, самый простой и потому наиболее дешевый объект, ибо рабочим предстоит произвести привычный капитальный ремонт. Электронный аукцион на проведение работ по данному адресу уже объявлен. Начальная (максимальная) цена контракта - 141,4 млн рублей. Заявки на участие в конкурсной процедуре принимаются до 19 марта, сам аукцион назначен опять же на 29 марта.
Объект расположен на границе Петродворцового и Красносельского районов. Строительная длина участка дороги - 470 метров. Предполагается расширение участка Петергофского шоссе с четной стороны с 2 до 3 полос движения. С нечетной стороны предусмотрено 2 полосы движения и дополнительная полоса ожидания левого поворота с Петергофского шоссе на пр. Буденного с устройством «островков безопасности».
На участке пр. Буденного от Петергофского шоссе до трамвайных путей к станции «Стрельна» не только расширят дорогу и обустроят тротуары, но также переложат инженерные сети, переустроят наружное освещение, реконструируют существующий светофорный пост и пешеходные переходы, проведут благоустройство территории. Срок завершения работ по условиям госконтракта – середина декабря 2020-го.
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