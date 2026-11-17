17 ноября 2026, 11:38
Где найти скидку на авто до роста утильсбора в январе 2027 года
Где найти скидку на авто до роста утильсбора в январе 2027 года
Рынок подходит к концу года без прежнего ажиотажа. У дилеров еще есть отдельные предложения. Специалисты журнала «За рулем» объяснили, чем отличаются категории покупателей. Эти детали помогут оценить момент для сделки.
Для автомобилей мощностью 250-280 л. с. коммерческий сбор с января вырастет на 183 800 рублей. Индексация назначена на 1 января 2027 года: коэффициенты увеличатся на 10-20%. Но массового скачка цен эксперт Надежда Капустина не ожидает. При расчете расходов важно различать сам утилизационный сбор и совокупные платежи при ввозе: итог зависит от характеристик автомобиля и применяемой к нему категории.
Ноябрьские скидки уже появились, хотя и распространяются на отдельные модели, выяснил zr.ru. Geely снизил цену Cityray на 400 тысяч рублей. «Москвич» предлагает выгоду в 260 тысяч рублей на все комплектации 2026 года. Evolute увеличил скидку на электрокроссовер i-Joy до 341 тысячи. При сравнении предложений важно учитывать условия программ: выгода может зависеть от кредита, трейд-ин и года выпуска автомобиля.
Цены движутся в обе стороны: GAC поднял их на 100-200 тысяч рублей. Дилеры не ждут массовой распродажи в декабре, а складские запасы сокращаются. По оценке Капустиной, торг уместнее обсуждать по машинам прошлых лет выпуска и автомобилям, которые долго хранятся на складе.
Размер будущего платежа зависит от характеристик машины и способа ввоза. Для нового автомобиля с двигателем объемом 1-2 литра и мощностью до 160 л. с. коммерческая ставка изменится с 800 800 до 880 800 рублей. Для машин старше трех лет с двигателем до 160 л. с. сбор вырастет на 140 800 рублей. При расчете учитываются параметры автомобиля и соответствующий коэффициент; юридически значимые ставки устанавливаются нормативным актом правительства с приложением, где приведены коэффициенты.
Частных покупателей, которые ввозят для себя автомобиль мощностью до 160 л. с., индексация не затронет. Льготные ставки 3 400 и 5 200 рублей останутся прежними. При частном ввозе важны цель покупки, мощность и объем двигателя, срок владения и правила последующей перепродажи. Уже ввезенная и растаможенная в России машина с пробегом также не подорожает из-за этого сбора: его за нее уплатили ранее. Капустина считает вторичный рынок надежной альтернативой для семей, хотя спрос на подержанные автомобили может немного увеличиться вслед за спросом на новые.
Уплату сбора можно проверить по данным ЭПТС через систему электронных паспортов, в том числе на Госуслугах. С апреля 2026 года на сайте ФТС доступна проверка по VIN-номеру. Капустина ожидает небольшого оживления продаж в конце 2026 года и затишья в начале 2027-го. Высокая конкуренция между брендами, по ее оценке, будет сдерживать рост цен, который должен идти плавно.
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