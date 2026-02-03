Вопрос снят: где и как владельцы нового Атома смогут его обслуживать и почему гарантия на электрокар удивила рынок

Где обслуживать электромобиль Атом и сколько это будет стоить владельцу

Российский электромобиль Атом выходит на рынок с необычными условиями обслуживания и рекордной гарантией. Разработчики раскрыли детали, которые могут изменить представление о сервисе современных авто. В чем главные отличия от привычных машин с ДВС - разбираемся.

Появление на российском рынке электромобиля Атом уже вызвало немало вопросов у потенциальных покупателей, и один из главных - как и где обслуживать эту новинку, а главное - во сколько это обойдется. В условиях, когда привычные сервисные схемы для машин с ДВС не всегда применимы к электрокарам, производитель решил раскрыть все карты заранее.

Коммерческий директор АО «Кама» Александр Костылев отметил, что техническое обслуживание Атома будет проще и дешевле, чем у традиционных автомобилей. Причина кроется в самой конструкции электромобиля: здесь нет коробки передач, нет привычного двигателя внутреннего сгорания, а значит, и список обязательных работ занимает минимум. По сути, владельцу требуется лишь раз в 20 тысяч километров замена салонного фильтра, а раз в 40 тысяч — масло в редукторе. Это не только экономит время, но и сокращает расходы на обслуживание.

Еще один важный момент – стоимость запчастей. Большинство комплектующих для Атома производятся в России, что позволяет держать цены на доступном уровне и не зависеть от колебаний валюты или перебоев с поставками. Такой подход особенно актуален в условиях, когда импортные детали для многих моделей становятся все менее доступными.

Сервисное обслуживание будет организовано через партнерскую сеть компании в любых городах страны. По мере роста парка электромобилей будет учитываться количество сервисных точек, чтобы обеспечить удобство для владельцев. Такой подход позволяет не только оперативно решать вопросы с обслуживанием, но и формировать доверие к новому бренду на рынке.

Особое внимание привлекла гарантийная политика. Гарантийный срок на Атом заявлен в 8 лет или 200 тысяч километров пробега. Это серьезный аргумент для тех, кто опасается возможных проблем с надежностью или дорогим ремонтом. На данный момент уже собрано 50 тестовых экземпляров, старт продаж намечен на апрель. Однако точная дата начала серийного производства на заводе «Москвич» пока остается неизвестной.

Таким образом, Атом не только предлагает альтернативу привычным автомобилям с ДВС, но и меняет сам подход к сервису и гарантийному обслуживанию. Минимальные обязательные процедуры, доступные комплектующие и расширенная гарантия — все это может стать весомым аргументом в пользу выбора электромобиля для российских автолюбителей.