Где продается больше всего подержанных китайских внедорожников: данные статистики по регионам России
Всего за период с января по апрель 2021 года в России было продано 29 220 подержанных китайских автомобилей (в основном это внедорожники). Это на 31% больше, чем за тот же период прошлого года, когда было зафиксировано чуть больше 22 тысяч сделок с китайским «секондом».
И оказалось, что больше всего поклонников подержанных китайских автомобилей в Краснодарском крае: 1510 сделок купли-продажи за 4 месяца (+60% по сравнению с 2020 годом). На втором месте идет Башкортостан – продано 1308 авто китайских марок (+36%), а замыкает тройку Свердловская область – 1193 сделок купли-продажи подержанных китайских машин за первые 4 месяца 2021 года (+17%).
Далее идет Московская область (1138 продаж, + 29,5%), Челябинская область (1109 шт., рынок китайского БУ вырос на 33,6%) и Ростовская область (1102 сделки, +41%). В остальных регионах было зафиксировано менее 1000 сделок купли продажи подержанных китайских автомобилей.
Кстати, самым популярным «китайцем» на вторичном рынке в 2021 году является Chery Tiggo (3918 шт.). На втором месте в «личном зачете» Great Wall Hower (2847 шт.).
- 2 300 000 РBMW 5 серии 2018 в Москве
- 757 000 РMercedes E-класс 2008 в Москве
- 990 000 РNissan X-Trail 2011 в Москве
- 970 000 РKIA Sorento Prime 2018 в Москве
- 220 000 РВАЗ (Lada) 2115 2005 в Москве
- 420 000 РВАЗ (Lada) 2109 2001 в Москве
- 307 000 РВАЗ (Lada) Priora 2012 в Москве
- 3 200 000 РFord Mustang 2017 в Москве
- 259 000 РВАЗ (Lada) Priora 2010 в Москве
- 1 010 000 РMazda 6 2020 в Москве
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