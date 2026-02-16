Какие автомобили в России подешевели в феврале 2026 года и где дилеры предлагают максимальные скидки

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Дарья Климова

16 февраля 2026, 13:07

Где сейчас самые крупные скидки на новые авто: свежие данные по моделям и ценам

Вышло исследование: в феврале 2026 года на российском рынке появились новые скидки на ряд популярных моделей. Какие бренды снизили цены, а где, наоборот, стоимость выросла - мало кто знает детали. Что грозит покупателям и как изменится рынок - объяснил эксперт.

В феврале 2026 года российский авторынок вновь оказался в центре внимания: автопроизводители и дилеры пересмотрели ценники на новые машины, причем не только в сторону повышения. Для многих автомобилистов это шанс приобрести желанную модель с ощутимой выгодой, но не обошлось и без неприятных сюрпризов - некоторые бренды, напротив, подняли стоимость. Как сообщает Autonews, ситуация на рынке стала еще более неоднозначной, а скидки - точечными и зависящими от конкретных моделей и комплектаций.

Корейский бренд KGM, который в начале года уже удивил резким ростом цен, теперь пошел на неожиданный шаг: компания снизила стоимость ряда своих кроссоверов. Так, на все комплектации KGM Korando 2025 года теперь действует дополнительный дисконт - до 250 тысяч рублей. Например, базовая версия City (FWD) подешевела до 3 145 000 рублей, а топовая Icon (AWD) теперь стоит 4 145 000 рублей с учетом скидки. Аналогичная ситуация с кроссовером KGM Torres: на машины 2025 года скидки достигают 300 тысяч рублей, что делает их заметно привлекательнее для покупателей.

Однако не все новости от KGM оказались приятными. На внедорожник Rexton 2024 года скидки, наоборот, уменьшились, и итоговая цена выросла сразу на 200 тысяч рублей. Теперь за комплектацию Dream придется отдать 5 590 000 рублей, а за Icon - 5 995 000 рублей. Это наглядно показывает, что даже в рамках одного бренда ценовая политика может меняться в диаметрально противоположных направлениях.

Китайско-белорусская марка Belgee также внесла коррективы: в феврале подорожал только старший кроссовер X70, причем рост составил 20 тысяч рублей для топовых версий. Остальные комплектации сохранили прежние ценники, что выглядит довольно сдержанно на фоне общего тренда на повышение.

Jetour, напротив, решил порадовать покупателей: на автомобили 2026 модельного года появились ощутимые скидки. Например, на Jetour Dashing в комплектации Comfort Plus 1.5T 6MT дисконт составил 90 тысяч рублей, а на полноприводные версии Luxury и Sport - сразу 140 тысяч. Кроссовер X70 Plus также стал доступнее на 100 тысяч рублей в обеих комплектациях.

Российский бренд XCite, который реализует свои кроссоверы через дилерскую сеть Lada, в начале года уже поднимал цены, а в феврале вновь скорректировал их вверх. Модель X-Cross 8 подорожала на 50 тысяч рублей во всех версиях, что может охладить интерес к ней среди покупателей, рассчитывающих на выгодные предложения.

Changan, один из лидеров китайского сегмента, в феврале предложил скидку 100 тысяч рублей на популярный CS35 Plus - как на автомобили 2024, так и 2025 годов выпуска. Это решение явно направлено на поддержание спроса в условиях растущей конкуренции.

Geely пошла по другому пути: компания вывела на рынок новую, более доступную версию кроссовера Atlas с передним приводом и 1,5-литровым мотором. Благодаря этому минимальная цена модели снизилась сразу на 311 тысяч рублей, что может стать серьезным аргументом для тех, кто ищет оптимальное соотношение цены и оснащения.

Не обошлось и без повышения цен. Под маркой Knewstar, под которой в России продается хорошо знакомый Geely Tugella, в январе уменьшили размер скидки, из-за чего итоговая стоимость выросла на 50 тысяч рублей. Аналогичная ситуация у Livan: все модели этой марки подорожали на 200 тысяч рублей, и теперь минимальная цена стартует от 2 069 900 рублей за X3 Pro.

Эксперты отмечают, что тенденция к росту цен сохранится и дальше, хотя темпы уже не такие стремительные, как в начале года. Причины - индексация утилизационного сбора, увеличение налоговой нагрузки и инфляция. При этом скидки, по мнению специалистов, будут сохраняться, но их характер станет все более избирательным: выгодные предложения останутся только для тех моделей, которые не пользуются ажиотажным спросом.

В итоге, февраль 2026 года стал месяцем контрастов для российского авторынка. Одни бренды делают ставку на скидки, чтобы привлечь новых клиентов, другие - повышают цены, реагируя на экономические вызовы. Для покупателей это означает необходимость внимательно следить за изменениями и не упускать шанс приобрести автомобиль на максимально выгодных условиях.

Упомянутые марки: Jetour, Changan, Geely, Livan, Belgee, Xcite, Knewstar
