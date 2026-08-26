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Автор: Мария Степанова

26 августа 2026, 06:17

Где теперь собирают мотоциклы «Урал»: Казахстан, Китай и новая стратегия бренда

Где теперь собирают мотоциклы «Урал»: Казахстан, Китай и новая стратегия бренда

«Урал» раскололся надвое: классика уехала в Казахстан, а «Нео 500» стал китайским — как выживает легенда?

Где теперь собирают мотоциклы «Урал»: Казахстан, Китай и новая стратегия бренда

Мотоциклы «Урал» переживают крупнейшую трансформацию за всю историю бренда: классические модели теперь собирают в Казахстане, а новая линейка Ural Neo 500 полностью переехала в Китай. Разбираемся, что это значит для российских покупателей и почему перемены оказались неизбежны.

Мотоциклы «Урал» переживают крупнейшую трансформацию за всю историю бренда: классические модели теперь собирают в Казахстане, а новая линейка Ural Neo 500 полностью переехала в Китай. Разбираемся, что это значит для российских покупателей и почему перемены оказались неизбежны.

Рынок мотоциклов в России столкнулся с редким для отрасли явлением: легендарный бренд «Урал» полностью изменил структуру производства. В связи с этим, было принято решение о разрыве поставок, вызванное необходимостью выжить в новых условиях. Теперь за одним именем открываются сразу две разные истории — классические модели и совершенно новый Урал Нео 500.

В 2022 году завод в Ирбите оказался на грани остановки: 80% комплектующих были импортными, логистика стала практически невозможной. Решение оказалось радикальным - сборку классических «Уралов» перенесли в Петропавловск (Казахстан). Это обеспечило сохранение доступа к зарубежным деталям и рынкам, но производство оказалось убыточным из-за пошлин и сложной логистики.

Сегодня в Ирбите крупноузловая сборка не производится. Наша площадка сосредоточилась на выпуске запасных частей и сервисном обслуживании уже проданных мотоциклов. Казахстан стал главным центром сборки классических моделей, а Россия — поставщиком технической поддержки и комплектующих.

Параллельно бренд сделал ставку на новый продукт - Урал Нео 500. Эта модель разрабатывается совместно с брендом Yingang и полностью собирается на их заводе. В отличие от классики, Neo 500 получил рядный двигатель Zongshen объемом 446 см³ и задний привод, что сделало мотоцикл легче и дешевле, но полностью изменило его характер. Запуск модели намечен на 2026 год, и она ориентировала на новую аудиторию, для которой важен современный дизайн и доступная цена.

Сравнение двух линеек показывает: классические «Уралы» с оппозитным мотором и передним приводом теперь доступны только в Казахстане, Neo 500 — это полностью китайский продукт под российским брендом. В России осталось только обеспечение и запчасти, а единая «фабрика Уралов» фактически перестала существовать.

Для российских владельцев важно, чтобы сервис и детали для классических моделей по-прежнему были доступны, несмотря на смену сборочной площадки. Новая стратегия бренда выглядит как вынужденная, но логичная попытка сохранить имя «Урал» на мировом рынке. Подобная схема позволяет бренду выживать в условиях санкций и даже расширять аудиторию за счет новых моделей. Важно отметить, что Урал Нео 500 – это не просто очередная версия, это фактически новый этап в истории марки, где российская техника сочетается с китайским производством.

Упомянутые марки: Урал
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