Новые Волги появились в продаже сразу в 15 городах страны: список

Где уже открылись дилеры новых «Волг» и как стартовали продажи в России

19 июня стартовали продажи автомобилей Volga - событие, которого ждали многие. Уже сейчас дилерские центры бренда работают в 15 городах, а список расширяется. Какие модели доступны, где искать салоны и что обещают производители - разбираемся, почему это важно для рынка прямо сейчас.

19 июня стартовали продажи автомобилей Volga - событие, которого ждали многие. Уже сейчас дилерские центры бренда работают в 15 городах, а список расширяется. Какие модели доступны, где искать салоны и что обещают производители - разбираемся, почему это важно для рынка прямо сейчас.

Появление новых автомобилей Volga на российском рынке стало заметным событием для автолюбителей, ведь бренд возвращается после долгого перерыва. Уже с 19 июня официальные дилеры начали продажи, и теперь жители сразу 15 городов могут лично оценить новинки. Это не просто очередной запуск - речь идет о попытке возродить легендарную марку, что может изменить расстановку сил среди отечественных производителей.

В Москве открылись сразу четыре дилерских центра, а еще один начал работу в Балашихе. Санкт-Петербург не отстает - здесь уже пять салонов, где можно познакомиться с новыми «Волгами», в перспективе их число увеличится до девяти. Помимо столиц, дилеры появились в Абакане, Владимире, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Красноярске, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Рязани, Туле, Уфе и Ярославле. На официальном сайте бренда отмечено, что еще в десятке городов дилерские центры готовятся к открытию - от Смоленска до Новосибирска.

Модельный ряд Volga сейчас включает два кроссовера и седан, которые представляют собой адаптированные версии автомобилей Geely. Цены и комплектации были объявлены накануне старта продаж, что позволило потенциальным покупателям заранее оценить предложения. Сборка автомобилей организована в Нижнем Новгороде, причем пока используются китайские комплектующие, но представители проекта подчеркивают: локализация будет расти, а через несколько лет появятся и собственные разработки.

Интересно, что запуск новых дилерских центров совпал с тенденцией к расширению ассортимента на российском рынке. Как отмечают эксперты, подобные проекты способны не только оживить конкуренцию, но и дать покупателям больше выбора в условиях ограниченного импорта. В этом контексте стоит вспомнить, как недавно в Ульяновске стартовало производство кузовных деталей для Sollers и УАЗ, что также стало шагом к развитию локального автопрома.

Судя по имеющимся данным, интерес к новым «Волгам» высок: многие дилеры отмечают первые заказы уже в день открытия. Для покупателей важна не только цена, но и возможность выбрать между разными типами кузова и комплектациями. Важно добавить, что постепенная локализация производства может снизить зависимость от зарубежных поставщиков и сделать автомобили более доступными. Кроме того, запуск новых моделей и расширение дилерской сети создают рабочие места и поддерживают экономику регионов. В ближайшие годы ожидается появление оригинальных моделей, что может укрепить позиции бренда на внутреннем рынке.