Где в 2024 году безопаснее всего покупать автозапчасти: мнение эксперта

Ранее мы писали Дилер рассказал всю правду об обслуживании и ремонте китайских автомобилей В последнее время активно обсуждаются проблемы с доступностью запчастей и ремонтопригодностью автомобилей ... Читать далее

Как рассказал в интервью изданию «Автоновости дня» эксперт Никита Родионов, технический директор крупной сети автосервисов, риск нарваться на подделку довольно высок. Более 23% профессионалов авторынка в 2023 году сталкивались с контрафактом. Ситуация осложняется тем, что место ушедших известных брендов заняли новые малознакомые марки. Рядовому автолюбителю сориентироваться очень трудно.

По мнению эксперта, рискованнее всего покупать дешевые запчасти на маркетплейсах. Именно здесь процент контрафакта наиболее высок. Качество товара никак не проверяется, на запчасти нет ни документов, ни гарантии, а упаковку покупатель обычно видит только при получении заказа.

Фото: unsplash.com

Надежнее всего приобретать детали и технические жидкости в сертифицированных, крупных сервисах, где есть гарантия и на услуги, и на запчасти. Крупные автосервисы обычно работают с официальными дистрибьюторами, у которых также есть собственные стандарты проверки качества товара. Таким образом товар проверяется дважды: дистрибьютором и автосервисом.

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах