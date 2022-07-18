Где в Европе самый доступный бензин (Россия заняла лишь 13-е место)

Эксперты РИА Новости сопоставили стоимость бензина в 30 странах Европы и среднюю зарплату жителей, чтобы выяснить, где продают самый доступный бензин. Оказалось, что лучше всего дела обстоят в Люксембурге. Цена 95-го бензина здесь относительно невысока (120,8 рубля за литр), а доходы населения – одни из самых больших в Европе. На среднюю зарплату жителя Люксембурга можно купить более 2 000 литров. Второе место досталось Великобритании, где при цене бензина 143,7 рубля можно приобрести 1 459 литров. Также в пятерку лидеров вошли Нидерланды, Германия и Ирландия, где средняя зарплата позволяет купить более 1 400 литров 95-го бензина.

Россия расположилась в середине рейтинга, на 13-м месте из 30, между Казахстаном и Италией. На среднюю зарплату можно купить 1057 литров бензина. При этом цена топлива в России одна из самых низких в Европе. По этому показателю мы уступаем лишь Казахстану – 51,2 рубля и 28,2 рубля соответственно. На третьем месте по дешевизне бензина располагается Беларусь (57 рублей). Самый дорогой бензин – в Финляндии (155 рублей). В Дании, Греции, Нидерландах и Великобритании его стоимость превышает 140 рублей.

РИА Новости

Самый недоступный с учетом доходов населения бензин продают в Румынии (384 литра на среднюю зарплату). Менее 500 литров могут себе позволить купить жители Болгарии, Латвии, Словакии и Хорватии.

РИА Новости

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах