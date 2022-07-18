Где в Европе самый доступный бензин (Россия заняла лишь 13-е место)
Россия расположилась в середине рейтинга, на 13-м месте из 30, между Казахстаном и Италией. На среднюю зарплату можно купить 1057 литров бензина. При этом цена топлива в России одна из самых низких в Европе. По этому показателю мы уступаем лишь Казахстану – 51,2 рубля и 28,2 рубля соответственно. На третьем месте по дешевизне бензина располагается Беларусь (57 рублей). Самый дорогой бензин – в Финляндии (155 рублей). В Дании, Греции, Нидерландах и Великобритании его стоимость превышает 140 рублей.
Самый недоступный с учетом доходов населения бензин продают в Румынии (384 литра на среднюю зарплату). Менее 500 литров могут себе позволить купить жители Болгарии, Латвии, Словакии и Хорватии.
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Факт хищения дизтоплива из магистрального нефтепродуктопровода в Киришском районе Ленинградской области раскрыт сотрудниками петербургского Управления экономической безопасности и противодействия коррупции.Читать далее
-
12.07.2022, 08:55
Продажу дизельного топлива иностранным перевозчикам следует ограничить
Национальная ассоциация «Грузавтотранс» обратилась в адрес Правительства РФ с предложением лимитировать до 50 литров приобретение дизтоплива зарубежными транспортными компаниями. Читать далее
-
09.07.2022, 12:15
Полезные советы тем, кто впервые отправляется в отпуск через Крымский мост
Поскольку Крымский мост и по сей день является единственной автомобильной дорогой, связывающей материковую часть России с Крымским полуостровом, внимание к нему по-прежнему особое.Читать далее
-
07.07.2022, 14:50
Немцы всерьез задумались, а не хранить ли им бензин в канистрах. И причем здесь билет за 9 евро?
Цены на автомобильный бензин в Германии сегодня хоть и снизились (1,99 USD), по сравнению с маем (2,36 USD), но по-прежнему бьют по кошельку далеко не бедных бюргеров. Правительство страны предпочитает не стоять в стороне и предлагает разные схемы помощи.Читать далее
-
05.07.2022, 08:21
Швейцарский отель «ноль звезд» приглашает провести бессонную ночь на обочине и поразмышлять о судьбах мира
Ночь в импровизированном номере под открытым небом на обочине шоссе рядом с автозаправочной станцией обойдется в 325 швейцарских франков или порядка 19 тысяч рублей по курсу. В лист ожидания уже записались 6 500 человек.Читать далее
-
23.06.2022, 17:37
Огненный «гриб» на уральской заправке попал на видео
Сегодня днем дома жителей Талицы, расположенной в двухстах километрах к востоку от Екатеринбурга, содрогнулись от мощного взрыва, а к небу поднялся огромный огненный «гриб».Читать далее
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