5 мест в вагоне, которые гарантируют тишину и свежий воздух — опытные пассажиры берут их в первую очередь

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rox Saab Samsung Seat Skoda Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye ВАЗ (Lada) ВИС ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

8 марта 2026, 14:09

Не только нижняя полка: россиянам рассказали о неочевидных нюансах выбора мест в поездах

Не только нижняя полка: россиянам рассказали о неочевидных нюансах выбора мест в поездах

5 мест в вагоне, которые гарантируют тишину и свежий воздух — опытные пассажиры берут их в первую очередь

Не только нижняя полка: россиянам рассказали о неочевидных нюансах выбора мест в поездах

Выбор места в поезде напрямую влияет на качество поездки: шум, температура и близость к туалету могут испортить даже короткое путешествие. В материале - разбор, какие места в плацкарте, купе и сидячем вагоне считаются самыми удобными и почему это важно учитывать заранее.

Выбор места в поезде напрямую влияет на качество поездки: шум, температура и близость к туалету могут испортить даже короткое путешествие. В материале - разбор, какие места в плацкарте, купе и сидячем вагоне считаются самыми удобными и почему это важно учитывать заранее.

Вопрос выбора места в поезде давно вышел за рамки банального удобства - сегодня это вопрос качества отдыха, особенно на длинных маршрутах. Даже в одном и том же вагоне разница между полками может быть разительной: кто-то всю ночь ворочается из-за сквозняка, а кто-то просыпается бодрым и довольным. Именно поэтому грамотный подход к выбору места становится настоящим лайфхаком для тех, кто часто путешествует по железной дороге.

Плацкарт: где тише и спокойнее

Плацкартные вагоны остаются самым массовым вариантом для поездок по России. Но не все полки одинаково хороши. Наиболее сбалансированные по уровню шума и температуре - места в середине вагона, обычно это номера с 13 по 28. Здесь меньше всего сквозняков, поток людей минимален, а воздух не такой тяжелый, как у туалетов. Для тех, кто ценит покой, это оптимальный выбор.

Места у проводника (1, 2, 35, 36) тоже пользуются спросом: рядом всегда есть возможность обратиться за помощью, а туалет в начале вагона обычно чище. Однако стоит помнить, что здесь может быть чуть больше движения из-за проходящих пассажиров.

Самыми неудачными считаются полки у туалета (33-38): постоянный поток людей, специфические запахи и минимум личного пространства способны испортить даже короткую поездку. Не лучше обстоят дела и у аварийных выходов (9-12, 21-24) - окна здесь не открываются, зимой бывает холодно, а летом душно. К тому же, эти места теснее, что особенно ощутимо для высоких пассажиров.

Купе: приватность и нюансы выбора

Купейные вагоны - выбор для тех, кто предпочитает уединение. Но и здесь есть свои тонкости. Самыми комфортными считаются места в центре вагона (4-5, 6-7): они удалены от туалетов и дверей, а значит, здесь меньше всего посторонних звуков и сквозняков. Для тех, кто хочет быстро добраться до проводника или туалета, подойдут места 1 и 2, но стоит быть готовым к большему количеству проходящих мимо людей.

Менее удачные варианты - купе в конце вагона (37-40) и у аварийных выходов. Здесь чаще бывают перепады температуры, а вентиляция может работать неравномерно. Для тех, кто плохо переносит жару или холод, такие места могут стать настоящим испытанием.

Сидячий вагон: детали для коротких маршрутов

Сидячие вагоны - идеальны для коротких поездок, но и здесь есть свои нюансы. Лучшие места - у окна, особенно нечетные: больше пространства для ног и отличный обзор. В вагонах с кондиционером (1С, 2С) летом будет комфортнее, температура стабильнее. Если важен быстрый доступ к проходу и туалету, выбирайте четные места у прохода.

Менее удобны места у дверей и в начале или конце вагона: здесь чаще бывают сквозняки, а близость к туалету может доставить дискомфорт. Для тех, кто не любит лишний шум, такие места лучше избегать.

Рост и сезон: как не ошибиться с выбором

Высоким пассажирам стоит помнить: длина нижних полок в плацкарте - 177 см, что не всегда удобно для людей выше 180 см. В купе полки длиннее - до 184 см, что может стать решающим фактором. Летом верхние полки часто душные, особенно если вентиляция слабая, а зимой центральные места обеспечивают более стабильную температуру.

Таким образом, грамотный выбор места - это не только вопрос привычки, но и способ сделать поездку максимально комфортной. Учитывайте не только расположение полки, но и свой рост, сезон и личные предпочтения - и тогда даже самое долгое путешествие пройдет без лишних неудобств.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

«Ялта» вместо «Запорожца»: Феномен экспортного успеха советского ЗАЗ-965
Чем «Москвич 3» отличается от JAC JS4: разбираем все доработки для России
GAC S7: новый гибридный кроссовер для России с уникальными технологиями и расходом 7 л
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Купе спортивно-представительские
Ferrari Daytona SP3 и еще 40 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Jeep Liberty и еще 8 моделей
E
Citroen C6 и еще 48 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Краснодар Новосибирск Ростов-на-Дону
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться