26 июня 2019, 09:19
Где в России больше всего Lada?
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За первые пять месяцев текущего года рекордное число продаж автомобилей Lada зафиксировано в Дагестане. На долю машин отечественной марки приходится 56% сделок в автосалонах.
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Ранее «АвтоВАЗ» объяснил, почему снижаются продажи приподнятых хэтчбеков Lada Xray и Xray Cross. Большие надежды маркетологи возлагают на вседорожную Cross-верию, а также на модификацию с вариатором, продажи которой стартуют в ближайшее время.
В мае российские дилеры Lada продали 2,4 тыс. автомобилей Lada Xray или на 19% меньше, чем в мае 2018-го. И это с учетом ее Cross-версии, продажи которой начались лишь полгода назад. Для сравнения: бестселлер марки - Granta - разошелся в мае тиражом свыше 11 тысяч автомобилей.
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