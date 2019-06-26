26 июня 2019, 09:19

Где в России больше всего Lada?

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За первые пять месяцев текущего года рекордное число продаж автомобилей Lada зафиксировано в Дагестане. На долю машин отечественной марки приходится 56% сделок в автосалонах.

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По данным аналитического агентства «Автостат», на втором месте по количеству «Лад» - Калмыкия с показателем 53,4%, а замыкает тройку лидеров Кабардино-Балкария (50,9%). Далее в списке Алания — Северная Осетия (49,4%), Тыва (48,5%), Чувашия (48,2%), Карачаево-Черкессия (46,7%), Ингушетия (45,1%), Удмуртия (44%) и Самарская область (42%).

Ранее «АвтоВАЗ» объяснил, почему снижаются продажи приподнятых хэтчбеков Lada Xray и Xray Cross. Большие надежды маркетологи возлагают на вседорожную Cross-верию, а также на модификацию с вариатором, продажи которой стартуют в ближайшее время.

В мае российские дилеры Lada продали 2,4 тыс. автомобилей Lada Xray или на 19% меньше, чем в мае 2018-го. И это с учетом ее Cross-версии, продажи которой начались лишь полгода назад. Для сравнения: бестселлер марки - Granta - разошелся в мае тиражом свыше 11 тысяч автомобилей. 


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Форум ВАЗ Нива 4х4 (2121)
Цитата:| Кому: Андрей А я 200000 проехал на ней. классный а/ м
Леонид
Форум ВАЗ 2199
Мужики такая беда с ключа заводится на первой передаче едет отлично только хочу переключится на 2 или 3 передачу сразу глохнет до остановки в чем может быть причина
Артур
Форум ВАЗ Kalina седан
Владею калиной универсал 2011 г.вып. два месяца., пробег чуть более 60 тыс.км. Это мой первый автомобиль. Сразу после покупки поменяли передние колодки, естественно, масло, фильтры. Электроусилитель сразу не понравился, как-то странно вела себя машина на дороге. Отключили и радуемся жизни. Гремит задняя ...
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Где в России больше всего Lada?
{{material_126795}}По данным аналитического агентства «Автостат», на втором месте по количеству «Лад» - Калмыкия с показателем 53,4%, а замыкает тройку лидеров Кабардино-Балкария (50,9%). Далее в списке Алания — Северная Осетия (49,4%), Тыва (48,5%), Чувашия (48,2%), Карачаево-Черкессия (46,7%), Ингушетия (45,1%), Удмуртия (44%) и Самарская область (42%).Ранее «АвтоВАЗ» объяснил, почему снижаются продажи приподнятых хэтчбеков Lada Xray и Xray Cross. Большие надежды маркетологи возлагают на вседорожную Cross-верию, а также на модификацию с вариатором, продажи которой стартуют в ближайшее время.В мае российские дилеры Lada продали 2,4 тыс. автомобилей Lada Xray или на 19% меньше, чем в мае 2018-го. И это с учетом ее Cross-версии, продажи которой начались лишь полгода назад. Для сравнения: бестселлер марки - Granta - разошелся в мае тиражом свыше 11 тысяч автомобилей. 
2019-06-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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