Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Дмитрий Новиков

19 февраля 2026, 14:37

Логистическая империя: 1,1 млн прицепов и топ-регионы от Москвы до Владивостока

Вышло исследование: в каких федеральных округах России сосредоточено больше всего прицепной техники и почему разрыв между регионами так велик. Мало кто знает, что распределение парка напрямую влияет на логистику и экономику страны. Какие округа держат лидерство, а где техника в дефиците - рассказываем подробно.

По информации маркетингового агентства НАПИ, на начало 2026 года в России зарегистрировано около 1,1 миллиона прицепов и полуприцепов. Эта цифра отражает не только масштабы отечественного автопарка, но и особенности распределения техники по федеральным округам. Как выяснилось, разница между регионами весьма ощутима, и она напрямую связана с экономической активностью и транспортной инфраструктурой.

Центральный федеральный округ уверенно занимает первое место по количеству прицепной техники - здесь насчитывается 282,8 тысячи единиц. Это более четверти всего парка страны. Такой результат неудивителен: именно в центре сосредоточены крупнейшие транспортные узлы, логистические центры и основные потоки грузоперевозок. Приволжский округ также демонстрирует высокие показатели - 205,1 тысячи прицепов и полуприцепов, что составляет почти 20% от общего числа. Эти два региона формируют костяк грузовой логистики России.

Южный, Северо-Западный, Сибирский и Уральский округа идут практически вровень: на каждый из них приходится от 108 до 124 тысяч единиц техники, что эквивалентно 10–11% парка. Здесь прицепы востребованы для перевозки сельскохозяйственной продукции, промышленных товаров и сырья. Однако, несмотря на схожие показатели, специфика использования техники в каждом округе различается: где-то преобладают междугородние перевозки, а где-то - внутрирегиональные маршруты.

Фото: НАПИ

Северо-Кавказский федеральный округ заметно отстает от лидеров: здесь зарегистрировано всего 54,1 тысячи прицепов и полуприцепов, что составляет 5,1% от общего числа. Еще меньше техники в Дальневосточном округе - 51,1 тысячи единиц, или 4,9% парка. Причины такого положения кроются в меньшей плотности населения, особенностях географии и ограниченных возможностях для развития транспортной инфраструктуры. Как отмечает НАПИ, эти регионы остаются на периферии грузовых потоков, что сказывается на количестве используемой техники.

Интересно, что подобное распределение парка прицепной техники отражает не только экономическую карту страны, но и уровень развития логистики в каждом округе. Там, где сосредоточены крупные промышленные предприятия и транспортные коридоры, парк прицепов значительно больше. В то же время, в регионах с низкой транспортной нагрузкой техника используется реже, а ее обновление происходит медленнее.

Подобные исследования позволяют не только оценить текущее состояние рынка, но и прогнозировать дальнейшее развитие транспортной отрасли. В условиях, когда логистика становится ключевым фактором для экономики, понимание структуры парка прицепной техники приобретает особое значение. Это помогает выявлять слабые места, планировать обновление автопарка и оптимизировать грузоперевозки в масштабах всей страны.

