Не Питер и не Москва: названы регионы-лидеры по скорости накопления на авто — парадокс рынка

Автор: Мария Степанова

8 мая 2026, 19:05

Где в России быстрее всего накопить на новую машину: неожиданные лидеры рейтинга

Свежий анализ рынка показал, что жителям некоторых регионов России удается накопить на новую машину заметно быстрее, чем москвичам. Эксперты изучили зарплаты и цены на популярные модели, чтобы выяснить, где покупка автомобиля становится реальностью быстрее всего. Почему эти данные важны именно сейчас - в материале.

Вопрос, сколько времени потребуется, чтобы накопить на новый автомобиль, волнует многих россиян. Особенно остро он стоит на фоне роста цен на новые машины и изменений на нестабильном рынке. Как утверждают специалисты «Авито Авто» и «Авито Работа», ситуация с накоплением на авто в регионах оказалась неожиданной: лидерами стали не Москва и Санкт-Петербург, а северные и дальневосточные регионы.

Эксперты проанализировали средние зарплаты и предпочтительные розничные цены на три популярные модели — LADA Granta, Haval Jolion и Geely Monjaro. В расчётах не учитывались скидки и акции, только официальные цены. Оказалось, что быстрее всего накопить на новую машину могут жители Мурманской области и Карелии. В этих регионах на LADA Granta требуется в среднем 9,6 и 10,1 месяца соответственно, на Haval Jolion — 22,7 и 23,9 месяца, а на Geely Monjaro — 42,8 и 45 месяцев.

Рязанская область, Сахалин и Приморский край также вошли в пятёрку лидеров. В Рязанской области на LADA Granta потребуется 10,3 месяца, в Сахалинской — 10,6, а в Приморье — 11,6 месяца. Для сравнения: в Москве средняя зарплата в первом квартале 2026 года составила 93,3 тысячи рублей, но москвичу на LADA Granta придётся копить 11,8 месяца, на Haval Jolion — 27,9 месяца, а на Geely Monjaro — 52,5 месяца. В Ленинградской области сроки оказались ещё больше: 13, 30,8 и 58,1 месяца соответственно.

Если взять средние показатели по стране, то при зарплате в 74,1 тысячи рублей россиянину потребуется 14,9 месяца на LADA Granta, 35,1 месяца на Haval Jolion и 66,1 месяца на Geely Monjaro. Эти цифры показывают, что региональные факторы влияют на доступность новых автомобилей.

Интересно, что, несмотря на такие различия, спрос на новые машины в России продолжает расти. В 2026 году было куплено 117,5 тысячи новых легковых автомобилей — это на 15,1% больше, чем годом ранее. Абсолютным лидером продаж остаётся LADA, на долю которой приходится более четверти всех новых машин.

Как отмечают эксперты, подобные исследования позволяют понять, где покупка автомобиля становится основной целью, а где она по-прежнему остаётся большой мечтой. Для многих россиян эти данные могут стать ориентиром при планировании крупных покупок и выборе места проживания.

Упомянутые модели: Haval Jolion (от 1 259 000 Р), ВАЗ (Lada) Granta (от 393 900 Р)
