Не Питер и не Москва: названы регионы-лидеры по скорости накопления на авто — парадокс рынка

8 мая 2026, 19:05
Где в России быстрее всего накопить на новую машину: неожиданные лидеры рейтинга
Где в России быстрее всего накопить на новую машину: неожиданные лидеры рейтинга
Свежий анализ рынка показал, что жителям некоторых регионов России удается накопить на новую машину заметно быстрее, чем москвичам. Эксперты изучили зарплаты и цены на популярные модели, чтобы выяснить, где покупка автомобиля становится реальностью быстрее всего. Почему эти данные важны именно сейчас - в материале.
Вопрос, сколько времени потребуется, чтобы накопить на новый автомобиль, волнует многих россиян. Особенно остро он стоит на фоне роста цен на новые машины и изменений на нестабильном рынке. Как утверждают специалисты «Авито Авто» и «Авито Работа», ситуация с накоплением на авто в регионах оказалась неожиданной: лидерами стали не Москва и Санкт-Петербург, а северные и дальневосточные регионы.
Эксперты проанализировали средние зарплаты и предпочтительные розничные цены на три популярные модели — LADA Granta, Haval Jolion и Geely Monjaro. В расчётах не учитывались скидки и акции, только официальные цены. Оказалось, что быстрее всего накопить на новую машину могут жители Мурманской области и Карелии. В этих регионах на LADA Granta требуется в среднем 9,6 и 10,1 месяца соответственно, на Haval Jolion — 22,7 и 23,9 месяца, а на Geely Monjaro — 42,8 и 45 месяцев.
Рязанская область, Сахалин и Приморский край также вошли в пятёрку лидеров. В Рязанской области на LADA Granta потребуется 10,3 месяца, в Сахалинской — 10,6, а в Приморье — 11,6 месяца. Для сравнения: в Москве средняя зарплата в первом квартале 2026 года составила 93,3 тысячи рублей, но москвичу на LADA Granta придётся копить 11,8 месяца, на Haval Jolion — 27,9 месяца, а на Geely Monjaro — 52,5 месяца. В Ленинградской области сроки оказались ещё больше: 13, 30,8 и 58,1 месяца соответственно.
Если взять средние показатели по стране, то при зарплате в 74,1 тысячи рублей россиянину потребуется 14,9 месяца на LADA Granta, 35,1 месяца на Haval Jolion и 66,1 месяца на Geely Monjaro. Эти цифры показывают, что региональные факторы влияют на доступность новых автомобилей.
Интересно, что, несмотря на такие различия, спрос на новые машины в России продолжает расти. В 2026 году было куплено 117,5 тысячи новых легковых автомобилей — это на 15,1% больше, чем годом ранее. Абсолютным лидером продаж остаётся LADA, на долю которой приходится более четверти всех новых машин.
Как отмечают эксперты, подобные исследования позволяют понять, где покупка автомобиля становится основной целью, а где она по-прежнему остаётся большой мечтой. Для многих россиян эти данные могут стать ориентиром при планировании крупных покупок и выборе места проживания.
Похожие материалы Хавейл, Лада
-
08.05.2026, 18:17
Три новых кроссовера вместо Renault Duster: что предлагают Lada Niva Travel, Haval Jolion и Haval H3
Renault Duster ушел с рынка, а его место заняли сразу три модели: Lada Niva Travel, Haval Jolion и Haval H3. Чем они отличаются, насколько выгодны и что предлагают за свои деньги - разбираемся на примерах и цифрах. Важно для тех, кто ищет надежный кроссовер в 2026 году.Читать далее
-
08.05.2026, 13:16
Эксперты назвали самые надежные китайские автомобили на вторичном рынке России
В России растет интерес к китайским авто с пробегом. Эксперты выделили лучшие модели. Узнайте, какие машины на вторичном рынке считаются самыми надежными. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
08.05.2026, 11:40
Продажи Лада Гранта: бьют реконд: почему российский бестселлер вне конкуренции
Лада Гранта уверенно удерживает лидерство на российском рынке, несмотря на рост популярности китайских моделей. Эксперты отмечают уникальное сочетание цены, простоты обслуживания и доступности запчастей, что делает этот автомобиль вне конкуренции в своем сегменте. Почему Гранта остается выбором номер один для россиян - в нашем материале.Читать далее
-
08.05.2026, 08:01
7 седанов до 500 тысяч рублей: какие б/у авто реально проедут еще 100 тысяч км
Эксперты журнала «За рулем» разобрали, какие седаны на вторичном рынке способны без серьезных вложений пройти еще 100 тысяч километров. Почему именно эти модели оказались в списке, какие у них слабые места и на что обратить внимание при покупке - рассказываем подробно. Мало кто знает, что даже за 500 тысяч рублей можно найти надежный вариант, если знать, где искать и что проверять.Читать далее
-
08.05.2026, 07:35
Проблемы Lada Granta: шесть слабых мест, которые нельзя игнорировать
Lada Granta остается лидером российского рынка, но за доступной ценой скрываются компромиссы в надежности. Эксперты выделяют основные уязвимости модели, которые могут повлиять на выбор и эксплуатацию автомобиля. Разбираемся, почему эти нюансы актуальны именно сейчас.Читать далее
-
08.05.2026, 06:57
Новая реальность: калужский Tenet и белорусский Belgee потеснили «китайцев» в апреле 2026
В апреле продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 15%. На рынке появились новые сильные игроки - Tenet и Belgee, которые потеснили привычных лидеров. Эксперты отмечают заметные изменения в структуре спроса и динамике брендов.Читать далее
-
08.05.2026, 06:24
В России стартовали продажи Suzuki Xbee с полным приводом по цене ниже «Лады»
На российском рынке появился Suzuki Xbee - компактный кроссовер с полным приводом и гибридной системой, который оказался дешевле многих отечественных и китайских конкурентов. Модель выделяется трансформацией салона и современным оснащением, что делает ее интересной альтернативой привычным вариантам.Читать далее
-
07.05.2026, 17:29
Российский авторынок в апреле: смена лидеров и новые фавориты
В апреле рынок авто удивил неожиданными переменами. Новые бренды бросили вызов лидерам. Продажи выросли, а привычные фавориты уступили позиции. Эксперты раскрывают детали перемен.Читать далее
-
07.05.2026, 14:52
Российский авторынок в апреле 2026: неожиданные перестановки в топ-10 продаж
Апрель 2026 года принес новые тенденции на российском рынке легковых автомобилей: смена позиций в рейтинге, появление свежих моделей и заметный рост интереса к отдельным маркам. Эксперты отмечают, что привычные лидеры столкнулись с конкуренцией, а динамика продаж удивила даже опытных аналитиков. Читать далее
-
10.05.2026, 18:48
Мотоциклы 2026: неожиданные премьеры и новые технологии на старте сезона
В 2026 году мотоиндустрия готовит сразу несколько премьер, которые способны изменить привычные представления о современных байках. На рынок выходят как доступные модели, так и мощные флагманы от мировых брендов. Эксперты отмечают, что эти новинки могут задать тренды на годы вперед.Читать далее
-
10.05.2026, 18:41
Jaecoo J8: плюсы и минусы нового китайского кроссовера глазами владельцев
Jaecoo J8 стал самой крупной моделью бренда на российском рынке, но вызывает у владельцев противоречивые эмоции. В материале - реальные истории эксплуатации, неожиданные недостатки и причины, по которым одни готовы рекомендовать этот кроссовер, а другие - сдать его обратно дилеру.Читать далее
Похожие материалы Хавейл, Лада
-
08.05.2026, 18:17
Три новых кроссовера вместо Renault Duster: что предлагают Lada Niva Travel, Haval Jolion и Haval H3
Renault Duster ушел с рынка, а его место заняли сразу три модели: Lada Niva Travel, Haval Jolion и Haval H3. Чем они отличаются, насколько выгодны и что предлагают за свои деньги - разбираемся на примерах и цифрах. Важно для тех, кто ищет надежный кроссовер в 2026 году.Читать далее
-
08.05.2026, 13:16
Эксперты назвали самые надежные китайские автомобили на вторичном рынке России
В России растет интерес к китайским авто с пробегом. Эксперты выделили лучшие модели. Узнайте, какие машины на вторичном рынке считаются самыми надежными. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
08.05.2026, 11:40
Продажи Лада Гранта: бьют реконд: почему российский бестселлер вне конкуренции
Лада Гранта уверенно удерживает лидерство на российском рынке, несмотря на рост популярности китайских моделей. Эксперты отмечают уникальное сочетание цены, простоты обслуживания и доступности запчастей, что делает этот автомобиль вне конкуренции в своем сегменте. Почему Гранта остается выбором номер один для россиян - в нашем материале.Читать далее
-
08.05.2026, 08:01
7 седанов до 500 тысяч рублей: какие б/у авто реально проедут еще 100 тысяч км
Эксперты журнала «За рулем» разобрали, какие седаны на вторичном рынке способны без серьезных вложений пройти еще 100 тысяч километров. Почему именно эти модели оказались в списке, какие у них слабые места и на что обратить внимание при покупке - рассказываем подробно. Мало кто знает, что даже за 500 тысяч рублей можно найти надежный вариант, если знать, где искать и что проверять.Читать далее
-
08.05.2026, 07:35
Проблемы Lada Granta: шесть слабых мест, которые нельзя игнорировать
Lada Granta остается лидером российского рынка, но за доступной ценой скрываются компромиссы в надежности. Эксперты выделяют основные уязвимости модели, которые могут повлиять на выбор и эксплуатацию автомобиля. Разбираемся, почему эти нюансы актуальны именно сейчас.Читать далее
-
08.05.2026, 06:57
Новая реальность: калужский Tenet и белорусский Belgee потеснили «китайцев» в апреле 2026
В апреле продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 15%. На рынке появились новые сильные игроки - Tenet и Belgee, которые потеснили привычных лидеров. Эксперты отмечают заметные изменения в структуре спроса и динамике брендов.Читать далее
-
08.05.2026, 06:24
В России стартовали продажи Suzuki Xbee с полным приводом по цене ниже «Лады»
На российском рынке появился Suzuki Xbee - компактный кроссовер с полным приводом и гибридной системой, который оказался дешевле многих отечественных и китайских конкурентов. Модель выделяется трансформацией салона и современным оснащением, что делает ее интересной альтернативой привычным вариантам.Читать далее
-
07.05.2026, 17:29
Российский авторынок в апреле: смена лидеров и новые фавориты
В апреле рынок авто удивил неожиданными переменами. Новые бренды бросили вызов лидерам. Продажи выросли, а привычные фавориты уступили позиции. Эксперты раскрывают детали перемен.Читать далее
-
07.05.2026, 14:52
Российский авторынок в апреле 2026: неожиданные перестановки в топ-10 продаж
Апрель 2026 года принес новые тенденции на российском рынке легковых автомобилей: смена позиций в рейтинге, появление свежих моделей и заметный рост интереса к отдельным маркам. Эксперты отмечают, что привычные лидеры столкнулись с конкуренцией, а динамика продаж удивила даже опытных аналитиков. Читать далее
-
10.05.2026, 18:48
Мотоциклы 2026: неожиданные премьеры и новые технологии на старте сезона
В 2026 году мотоиндустрия готовит сразу несколько премьер, которые способны изменить привычные представления о современных байках. На рынок выходят как доступные модели, так и мощные флагманы от мировых брендов. Эксперты отмечают, что эти новинки могут задать тренды на годы вперед.Читать далее
-
10.05.2026, 18:41
Jaecoo J8: плюсы и минусы нового китайского кроссовера глазами владельцев
Jaecoo J8 стал самой крупной моделью бренда на российском рынке, но вызывает у владельцев противоречивые эмоции. В материале - реальные истории эксплуатации, неожиданные недостатки и причины, по которым одни готовы рекомендовать этот кроссовер, а другие - сдать его обратно дилеру.Читать далее