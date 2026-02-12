Какие области лидируют по числу штрафов за отсутствие полиса и почему контроль не всегда работает

Где в России чаще всего ездят без ОСАГО: свежие данные по регионам

Вышло исследование: в каких регионах страны водители массово игнорируют оформление ОСАГО, несмотря на ужесточение наказаний и внедрение камер. Какие области оказались в лидерах и что это значит для автомобилистов - разбираемся в деталях.

Вышло исследование: в каких регионах страны водители массово игнорируют оформление ОСАГО, несмотря на ужесточение наказаний и внедрение камер. Какие области оказались в лидерах и что это значит для автомобилистов - разбираемся в деталях.

Вопрос наличия полиса ОСАГО давно стал не только юридическим, но и социальным маркером для российских автомобилистов. Новое исследование показало: несмотря на ужесточение контроля и повышение штрафов, тысячи водителей по всей стране продолжают игнорировать обязательное страхование, выяснил Quto. Это не просто формальность - отсутствие полиса может обернуться серьезными финансовыми и юридическими проблемами, особенно в случае ДТП.

В 2025 году ситуация с нарушениями претерпела заметные изменения. После запуска системы автоматической фиксации нарушений с помощью дорожных камер, а также увеличения штрафов за повторную езду без страховки, ожидалось, что число нарушителей резко сократится. Однако статистика говорит о другом: по итогам года пользователи одного из крупнейших сервисов получили более 880 тысяч штрафов за отсутствие ОСАГО. Это, конечно, на треть меньше, чем годом ранее, но цифра все равно впечатляет.

Лидерами по количеству нарушений стали Московская область, Москва, Чечня, Башкортостан и Дагестан. В Подмосковье зафиксировано свыше 68 тысяч штрафов, в столице - более 46 тысяч. Чечня и Башкортостан также показали высокие показатели - 35 и 31 тысяча соответственно. Дагестан замыкает пятерку с 27 тысячами штрафов. Эти регионы традиционно отличаются высокой плотностью трафика и большим количеством зарегистрированных автомобилей, что частично объясняет такие цифры. Но есть и другой фактор - не все водители готовы мириться с ростом стоимости страховки и предпочитают рисковать.

На противоположном полюсе оказались Еврейская автономная область, Магаданская область, Карелия и Брянская область. Здесь количество нарушителей минимально: от 1 до 2 тысяч штрафов за год. Причины могут быть разными - от меньшей автомобилизации до более строгого контроля со стороны местных властей. Интересно, что в некоторых регионах, несмотря на внедрение новых технологий контроля, число нарушений не только не снизилось, но и выросло. В Тамбовской области количество постановлений увеличилось почти вдвое, в Дагестане - на 81%, на Сахалине - на 51%.

В то же время, в ряде субъектов наблюдается обратная динамика. На Алтае и в Нижегородской области количество штрафов за отсутствие ОСАГО сократилось на 70%, в Коми - на 57%, в Чечне и Курской области - на 56%. В Ингушетии и Удмуртии снижение составило 55%, а в Ленинградской, Новгородской, Костромской и Псковской областях - 53%. Это может говорить о том, что местные водители стали более дисциплинированными или же контроль действительно начал работать эффективнее.

Ситуация с ОСАГО в регионах остается неоднозначной. С одной стороны, ужесточение наказаний и внедрение камер действительно дали результат - общее число нарушителей снизилось. С другой - десятки тысяч автомобилистов по-прежнему игнорируют закон, рискуя не только своими деньгами, но и безопасностью других участников движения. Вопрос, почему так происходит, остается открытым: кто-то не может позволить себе страховку, кто-то не верит в неотвратимость наказания, а кто-то просто не считает это важным. Но факт остается фактом: проблема массового игнорирования ОСАГО в России пока не решена.