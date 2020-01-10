10 января 2020, 15:58
Где в России чаще покупают новые электрокары?
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Фото: dvizhok.su
С января по ноябрь 2019 года в России было продано в 2,7 раза новых электрокаров больше, чем годом ранее. Лидерство с большим отрывом удерживает Москва, за ней идут Московская область и Приморский край.
Фото: 2gis.ru
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Наиболее востребованы новые электрокары сейчас в Москве. За отчетный период жители столицы приобрели 107 экземпляров – почти треть от всех проданных в России. На втором месте с большим отставанием идет Подмосковье (24 экз.). Третью строчку занимает Приморский край (22 экз.)
Четвертое место досталось Санкт-Петербургу. Здесь было продано 17 новых электромобилей. Пятая позиция – у Краснодарского края (15 экз.). Кроме того, в ТОП-10 российских регионов, где покупают новые электрокары, попали: Иркутская область (11 экз.), Свердловская область (10 экз.), а также Хабаровский, Пермский и Красноярский края (по 9 экз.). Лидерство среди марок принадлежит Jaguar с его электрическим кроссовером I-Pace (125 экз.). Далее идут электрокары Nissan (121 экз.) и Tesla (69 экз.).
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