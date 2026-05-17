Лучшие автодромы страны: Где в России можно легально разогнаться — топ-5 трасс для автолюбителей

Где в России можно легально разогнаться: топ-5 автодромов с ценами и нюансами

В 2026 году автоспорт в России переживает подъем: десятки современных автодромов открыты для всех, кто хочет испытать скорость легально и безопасно. Разбираемся, где находятся главные трассы, сколько стоит трек-день и что важно знать перед выездом.

В 2026 году автоспорт в России переживает подъем: десятки современных автодромов открыты для всех, кто хочет испытать скорость легально и безопасно. Разбираемся, где находятся главные трассы, сколько стоит трек-день и что важно знать перед выездом.

В последние годы российский автоспорт заметно прибавил в темпах развития: по всей стране открываются современные автодромы, где можно не только посмотреть гонки, но и самому выйти на трассу. Для многих водителей это шанс испытать свой автомобиль в условия, где скорость — это не нарушение, а часть игры по правилам. Сегодня в России есть ряд треков, соответствующих мировым стандартам, и попасть на них проще, чем кажется.

Один из самых известных — Moscow Raceway в Подмосковье. Этот комплекс, спроектированный Германом Тильке, занимает площадь в 100 футбольных полей и принимает этапы DTM и WTCC. Здесь доступны разные конфигурации трасс: от «Четверти Гран-при» (4 070 метров) до «Спринта» и «Суперспринта». Стоимость трек-дня начинается от 3 500 рублей за 15 минут на своём авто, аренда гоночного Porsche с инструктором — от 21 000 рублей. Формат — сессионный, с обязательными паузами и строгими требованиями к документам.

ADM Raceway, расположенная всего в 16 км от МКАД, имеет сертификат FIA Grade 4 и 14 конфигураций поворотов. Здесь нет штрафных лимитов, трасса идеально подходит для оттачивания навыков. Заезд на 10 минут стоит от 1 500 до 2 000 рублей, аренда бокса — от 4 000 рублей. Организаторы предусматривают не только самостоятельные заезды, но и возможность прокатиться с профессиональным пилотом. Для тех, кто ценит комфорт, оборудованы VIP-ложи и кейтеринг.

На северо-западе страны работает «Игора Драйв» — единственный в России автодром с категорией FIA Grade 1, который предполагается принимать этапы Формулы-1. Главная трасса — это более 4 км асфальта, 20 поворотов и перепады высот до 20 метров. Трек-сессия в общем кольце обойдётся в 4 500 рублей за 15 минут, формат Open pit-lane позволяет кататься без ограничений по кругам. Перед выездом обязательны медосмотр, страховка и наличие шлема.

В Татарстане особое место занимает «Каньон» Казанского кольца — трасса, вырезанная прямо в песчаном карьере. Здесь проходят этапы Time Attack, рекорд круга установлен на болиде GP2. За 4 000 рублей можно получить свободное движение по трассе на 3 часа 20 минут, а за полный день — 6 000 рублей. Важно: на автомобиле должна быть буксировочная петля, а перед стартом проводится инструктаж по флаговой сигнализации.

Смоленское кольцо — один из первых российских автодромов, построенных в рамках международного сотрудничества. Его визитная карточка — прямая длиной 840 метров, где можно проверить границы возможностей своего автомобиля. Стоимость сессии — от 2 000 до 3 500 рублей за 15–20 минут, инфраструктура включает тёплые боксы, кафе и трибуны. Формат заездов — классический, с разделением на группы по опыту.

Выбор трассы зависит не только от географии, но и от личных целей: где-то важнее техническая сложность, где-то - атмосфера или инфраструктура. Важно помнить, что для участия в трек-днях почти всегда необходим исправный автомобиль, права категории «B», шлем и страховка. Некоторые автодромы требуют предварительной записи и прохождения медосмотра. Для тех, кто только начинает знакомиться с автоспортом, полезно изучить не только правила трек-дней, но и тонкости безопасности - как, например, в материале о рисках управления автомобилем после употребления алкоголя .