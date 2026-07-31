31 июля 2026, 08:06
Где в России самые качественные дороги: свежий рейтинг регионов
Где в России самые качественные дороги: свежий рейтинг регионов
В России составлен новый рейтинг состояния дорог. Некоторые регионы удивили результатами. Эксперты отмечают влияние инфраструктуры на транспорт. Подробности - в нашем материале.
В 2026 году дорожная инфраструктура в России вновь оказалась в центре внимания благодаря свежему рейтингу регионов по качеству дорог. Как сообщает РИА Новости, Ивановская область уверенно заняла первую строчку, продемонстрировав впечатляющий результат: более 94% основных трасс соответствуют установленным стандартам.
Севастополь оказался на втором месте, где нормативы соблюдены на 90% дорожной сети. Курская область замыкает тройку лидеров с показателем 89,5%. Чуть ниже расположились Марий Эл и Брянская область, где доля качественных дорог составила 89,4% и 89,3% соответственно.
Вторую пятерку рейтинга открывает Саратовская область с результатом 88,7%. Далее следуют Мурманская область (88,5%), Калининградская область (87,9%), Удмуртия (87,7%) и Хакасия (86%). Эти регионы также демонстрируют высокий уровень соответствия дорожной инфраструктуры современным требованиям.
В среднем по стране ситуация менее оптимистична: только 75% дорог федерального и регионального значения, входящих в опорную сеть, отвечают нормативам. Это говорит о том, что даже при наличии региональных лидеров, в целом по России еще есть над чем работать.
Автоэксперты подчеркивают, что качество дорожного покрытия напрямую связано с расходами на логистику и техническим состоянием автомобилей. Однако для объективной картины важно учитывать не только процент соответствия стандартам, но и интенсивность движения на конкретных участках, а также фактическую нагрузку на инфраструктуру.
Рейтинг, опубликованный в начале лета, вызвал широкий общественный резонанс. Многие водители отмечают, что улучшение состояния дорог в лидирующих регионах заметно сказывается на комфорте и безопасности поездок. В то же время, в регионах с более низкими показателями сохраняется потребность в модернизации дорожной сети.
Таким образом, свежие данные подчеркивают значимость системного подхода к развитию транспортной инфраструктуры. Региональные власти, ориентируясь на успешный опыт лидеров, могут повысить качество дорог и в своих субъектах, что положительно скажется на экономике и повседневной жизни граждан.
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