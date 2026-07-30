Не просто цифры: рейтинг регионов с лучшими дорогами - проверьте, попадает ли ваш в топ‑10

30 июля 2026, 16:21
Где в России самые качественные дороги: свежий рейтинг регионов 2026
Где в России самые качественные дороги: свежий рейтинг регионов 2026
Мало кто знает, что в 2026 году сразу несколько регионов России смогли удивить экспертов уровнем своих дорог. Исследование показало неожиданные результаты: одни области уверенно вышли в лидеры, другие - не прошли по ключевым критериям. Какие регионы оказались в топе, что это значит для водителей и почему сейчас важно следить за дорожной инфраструктурой - объясняем с опорой на свежие данные.
Для российских автомобилистов качество дорог - не просто вопрос комфорта, а реальный фактор безопасности и экономии времени. Новое исследование, проведенное РИА Новости, выявило регионы, где трассы соответствуют самым строгим стандартам. Это особенно актуально на фоне постоянных обсуждений состояния дорожной сети и планов по ее модернизации.
Лидером рейтинга стала Ивановская область: здесь более 94% дорог признаны соответствующими нормативам. Такой результат - редкость для страны, где дорожная инфраструктура часто вызывает вопросы. Второе место занял Севастополь с показателем 90%, а замыкает тройку Курская область - 89,5%. В Марий Эл и Брянской области нормативам отвечают 89,4% и 89,3% дорог соответственно.
В первую десятку также вошли Саратовская область (88,7%), Мурманская (88,5%), Калининградская (87,9%), Удмуртия (87,7%) и Хакасия (86%). Эти регионы демонстрируют устойчивый прогресс в поддержании дорожной сети на высоком уровне, что напрямую влияет на удобство и безопасность передвижения.
В среднем по России только 75% дорог федерального и регионального значения соответствуют установленным требованиям. Это создает заметный разрыв между лидерами и аутсайдерами, что может стать стимулом для других регионов активнее заниматься ремонтом и модернизацией трасс. Эксперты отмечают, что подобные рейтинги помогают выявлять лучшие практики и мотивируют власти к более эффективной работе.
Интересно, что в последние годы государство уделяет все больше внимания не только строительству новых дорог, но и поддержанию уже существующих в хорошем состоянии. В рамках национальных проектов и региональных программ финансирование дорожной отрасли увеличивается, а контроль за качеством работ становится жестче. Это подтверждает и недавний анализ, согласно которому к 2030 году планируется значительно снизить аварийность на дорогах - подробнее о новых мерах и их влиянии на водителей можно узнать в материале о стратегии безопасности и изменениях в правилах.
Для справки: по данным Росавтодора, в России насчитывается более 1,5 млн километров автомобильных дорог, из которых значительная часть требует регулярного обслуживания. Важно понимать, что высокое качество покрытия снижает износ автомобилей, уменьшает риск ДТП и способствует развитию региональной экономики. В условиях, когда транспортная доступность становится одним из ключевых факторов для бизнеса и туризма, такие рейтинги приобретают особое значение. Судя по представленным данным, Ивановская область и другие регионы из топ-10 могут служить примером для всей страны.
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