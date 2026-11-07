Плацкарт уходит в прошлое: РЖД пересаживает пассажиров в одноместные вагоны нового формата с душем и USB — как будем ездить

Свое купе за 5000 рублей: РЖД предложили альтернативу СВ на ночном поезде

На маршруте Москва — Санкт-Петербург в поезде № 3/4 «Экспресс» появились одноместные купе класса 1Б: без попутчиков, с завтраком в купе и доступом в бизнес-зал. Билет почти вдвое дешевле СВ. Поезд идет без остановок — удобно выспаться в пути.

На маршруте Москва — Санкт-Петербург в поезде № 3/4 «Экспресс» появились одноместные купе класса 1Б: без попутчиков, с завтраком в купе и доступом в бизнес-зал. Билет почти вдвое дешевле СВ. Поезд идет без остановок — удобно выспаться в пути.

Одноместное купе в поездах дальнего следования — новая экспериментальная услуга РЖД, запущенная на направлении Москва — Санкт-Петербург. Такие купе оборудованы в вагонах класса 1Б фирменного ночного поезда № 3/4 «Экспресс».

Главная особенность формата — полная приватность: пассажир не выкупает все купе целиком, верхняя полка не продается, попутчиков не будет. В одном вагоне оборудовано девять таких купе. Поезд отправляется из Москвы поздно вечером и прибывает в Санкт-Петербург рано утром без промежуточных остановок, что удобно для тех, кто хочет полноценно выспаться в пути. Стоимость билета составляет 5000–6000 рублей, что почти вдвое дешевле классического СВ на этом же направлении, где цены начинаются от 10000 рублей.

По уровню комфорта купе напоминает небольшой гостиничный номер. Вместо двухъярусной конструкции установлено широкое мягкое кресло, которое на ночь трансформируется в полноценную кровать. Внутри купе есть индивидуальный умывальник с зеркалом, туалет при этом остается общим на весь вагон. Предусмотрены шкаф для одежды, телевизор с разъемами для подключения гаджетов и удлиненные багажные полки до двух метров. Установлена индивидуальная система вентиляции и регулировки температуры, позволяющая настроить микроклимат под себя, хотя в отзывах упоминается, что в сильные морозы вентиляционные отверстия иногда приходится закрывать, чтобы сохранить тепло.

В стоимость билета уже входит ряд услуг, которые обычно ассоциируются с более дорогими классами обслуживания: горячий завтрак на выбор, который приносят прямо в купе, гигиенический набор, тапочки и фирменная шоколадка, а также возможность провести время в бизнес-зале на вокзале отправления перед посадкой. Если эксперимент окажется успешным, РЖД может расширить географию таких вагонов на другие популярные ночные маршруты, например в Казань, Нижний Новгород или Адлер, однако на данный момент это единственное направление, где можно официально воспользоваться такой услугой.

Если сравнивать с другими форматами, то в «Стриже» есть купе с душем, но без включенного завтрака, а в «Красной стреле» и «Мегаполисе» одноместных купе нет вовсе . Таким образом, новый формат может занять промежуточную нишу: приватнее и дешевле СВ, но без душа и с общим туалетом на вагон.