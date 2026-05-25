Где заканчивается ограничение скорости, если нет знака: подробный разбор всех вариантов

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

25 мая 2026, 07:04

Где заканчивается ограничение скорости: все случаи, когда знак отсутствует на дороге

Где заканчивается ограничение скорости: все случаи, когда знак отсутствует на дороге

Где заканчивается ограничение скорости, если нет знака: подробный разбор всех вариантов

Где заканчивается ограничение скорости: все случаи, когда знак отсутствует на дороге

В России штрафы за превышение скорости остаются самыми частыми, а неочевидные правила окончания действия ограничений приводят к ошибкам даже опытных водителей. Разбираемся, где заканчивается зона ограничения, если нет знака, и почему это важно для каждого автомобилиста.

В России штрафы за превышение скорости остаются самыми частыми, а неочевидные правила окончания действия ограничений приводят к ошибкам даже опытных водителей. Разбираемся, где заканчивается зона ограничения, если нет знака, и почему это важно для каждого автомобилиста.

Вопрос о том, где именно прекращается действие ограничений скорости, волнует многих российских водителей. Штрафы выглядят внушительными, и причина не только в нарушении скоростного режима, но и в неочевидных деталях ПДД. Камеры фиксируют нарушения автоматически, а забытые мелочи могут обернуться неприятными «письмами счастья».

Ограничения скорости в России задаются не только дорожными знаками. В населённых пунктах действует ограничение 60 км/ч, за их пределами — 90 км/ч, а на автомагистралях — 110 км/ч. При этом существует нештрафуемый порог в 20 км/ч, что часто вводит в заблуждение: превышение на 21 км/ч уже фиксируется как нарушение.

Для разных категорий транспорта могут быть установлены свои ограничения. Например, грузовые автомобили на тех же участках движутся медленнее. В жилых зонах и дворах действуют особые ограничения — не более 20 км/ч, и это правило часто игнорируется, хотя камеры там встречаются всё чаще.

Дорожные знаки ограничения скорости обычно устанавливаются в зонах с повышенной опасностью: на поворотах, спусках, подъёмах, участках с плохой видимостью. Но важно помнить, что действие такого знака не бесконечно. По ПДД ограничение скорости действует до ближайшего перекрёстка, если нет повторяющегося знака. Однако выезд с прилегающей территории (например, с парковки или двора) не отменяет действия ограничений — это частая ошибка.

Существуют специальные знаки, которые прямо указывают на границы зоны: знак 3.25 «Конец зоны ограничения максимальной скорости» — круг с перечёркнутым числом. Если на знаке нет числа, то отменяются все ограничения, кроме запрета на обгон. Иногда под основным знаком ограничения устанавливают табличку 8.2.1 «Зона действия» — она указывает, на каком расстоянии действует предел. В этом случае водителю придётся ориентироваться по одометру, чтобы не ошибиться.

Выезд из населённого пункта или въезд в него также автоматически меняет разрешённую скорость, даже если нет отдельного знака. Важно заранее снижать скорость перед въездом в город, так как камеры часто размещают сразу за табличкой. Ошибка в несколько секунд может стоить штрафа.

В заключение стоит повторить: знание точных границ действия ограничений позволяет избежать штрафов и неприятных ситуаций на дороге. В России камеры фиксируют нарушения даже при минимальном превышении, а инспекторы редко используют ручные радары. Важно различать перекрёстки и выезды с прилегающих территорий, обращать внимание на дополнительные таблички и соблюдать правила для разных категорий транспорта. Соблюдение этих тонкостей не только убережёт от штрафов, но и повысит безопасность на дорогах.

Интересно, что история появления первых ограничений скорости и их эволюция вплоть до современных правил подробно разбиралась в материале о том, как менялись требования к водителям и почему эти перемены актуальны до сих пор - подробности развития скоростных ограничений .

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Kia K3 из Узбекистана: старт продаж и все комплектации для рынка
Беременность и автомобиль: как снизить риски за рулем и на пассажирском сиденье
Volkswagen запускает два новых завода в Узбекистане: что изменится для рынка
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
F
Aston Martin Rapide и еще 22 модели
Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 22 модели
B
Solaris HS и еще 139 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Чебоксары Оренбург Вологда
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться