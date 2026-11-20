20 ноября 2026, 20:27
«Кухня, душ и спальня в одном модуле»: что предлагает Geed Camper 350 для туристов
«Кухня, душ и спальня в одном модуле»: что предлагает Geed Camper 350 для туристов
В Geed Camper 350 основную кровать можно оставить разложенной, а вместо подвесных полок выбрать второй ярус с кроватью без доплаты. Прицеп стоит от 2 090 000 рублей; в базовую комплектацию входят кухня и отдельный санузел.
На рынке кемперов появилась модель, которая решает главную проблему путешествий с прицепом — необходимость каждый раз собирать и разбирать спальное место, чтобы поесть. Речь идет о Geed Camper 350: здесь основная кровать остается разложенной, а обеденная зона вынесена в отдельный блок. Разбираем, что еще предлагает производитель и сколько стоит такая комплектация.
В поездке с прицепом важно не только переночевать, но и не освобождать место для перекуса. В Geed Camper 350 основную кровать можно оставить разложенной, а столовую зону расположить отдельно. Жилой модуль длиной 3,6 м рассчитан на 2-4 спальные места: их количество зависит от выбранной планировки.
Основное спальное место имеет размер 200×140 см (2000×1400 мм). Для второго пассажира предоставляется кровать размером 186×70 см (1860×700 мм), вместо подвесных полок. Рядом с отдельной есть отдельный стол.
Кухня и отдельный санузел находятся внутри. В базовую комплектацию входит кухонный гарнитур и мебель кают-компании. Для отдыха предусмотрен диван, рядом со столом, в комплект также входит основная кровать. Для воды установлен бак на 75 л с датчиком. Внутри есть мойка и душ, снаружи установлен еще один душ. Дизельный обогреватель мощностью 4 кВт подает теплый воздух при разводке.
Электрическую часть лучше уточнить при заказе. В базовом оснащении предусмотрен аккумулятор LiFePO₄ емкостью 100 А·ч, зарядное устройство и подключение к сети 220 В.
Размеры модуля составляют 360×210×210 см (3600×2100×2100 мм). Прицеп построен на оцинкованной стальной раме, оснащен рессорами с амортизаторами и литыми дисками R15.
Покупатель может выбрать светлые белые фасады с серым велюром или вариант «теплое дерево» с дубом сонома и коричневым велюром. Есть и оформление с дубосливом и бежевым велюром. Отдельно выберите отделку мебели и фасадов, материал столешниц, а также обивку.
Среди дополнительных опций есть холодильник и плита, газовая или индукционная. Можно заказать бойлер и выбрать вариант биотуалета. Аккумулятор можно увеличить до 300 А·ч, а на крыше установить солнечные панели мощностью до 400 Вт. Предусмотрен и инвертор. Стоимость выбранных решений рассчитываются отдельно; базовая цена прицепа начинается от 2 090 000 рублей.
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