20 ноября 2026, 07:47
2,5 миллиона за дом на колесах: GEED Camper 380, который выглядит идеально
2,5 миллиона за дом на колесах: GEED Camper 380, который выглядит идеально
В Geed Camper 380 есть две жилые зоны, кухня и отдельный санузел размещены внутри. Базовая версия стоит от 2 490 000 рублей, а планировку и оборудование можно адаптировать под поездки. Перед заказом важно сверить допустимую массу прицепа с документами автомобиля.
Рынок жилых прицепов в России продолжает развиваться, и одним из заметных предложений в сегменте комфортабельных кемперов становится модель GEED Camper 380. Этот прицеп сочетает в себе продуманную планировку, современные материалы и широкий выбор опций, что делает его интересным как для семейных путешествий, так и для автономных поездок. Однако при выборе важно учитывать не только характеристики самого прицепа, но и совместимость с автомобилем, а также внимательно изучать комплектацию, так как некоторые параметры в описаниях могут различаться.
GEED Camper 380 — это жилой прицеп, поэтому совместимость с автомобилем зависит от разрешенной массы, указанной для модификации машины, и характеристик выбранной комплектации.
Прицеп рассчитан на поездку с размещением внутри. Кухня и санузел расположены в жилом модуле. Спальных мест может быть от двух до четырех, в зависимости от планировки.
Основная кровать имеет размер 200×140 см. Вместо полок можно без доплаты выбрать второй ярус размером 200×70 см.
Планирование и оснащение
Длина жилого модуля составляет 3,87 м, ширина — 210 см, высота — 210 см. В комплектации бак для чистой воды рассчитан на 75 л. Также предусмотрены мойка и душ, которыми можно пользоваться внутри или снаружи.
В базовую комплектацию входят диваны со столом и основная кровать. Кухонный гарнитур также входит в набор. Для обогрева установлен дизельный обогреватель мощностью 4 кВт с разводкой теплого воздуха. Рама выполнена из оцинкованной стали. Подвеска включает рессоры с амортизаторами, колеса — литые диски R15.
В базовом оборудовании имеется аккумулятор LiFePO₄ и зарядное устройство. Предусмотрено подключение к сети 220 В. Емкость аккумулятора в описании комплектации указана как 100 А·ч.
Дополнительно можно заказать холодильник или плиту, газовую или индукционную. Также доступен бойлер и выбранный вариант биотуалета. Для автономной работы предусмотрен аккумулятор емкостью до 300 А·ч, мощность солнечной панели до 400 Вт и инвертор. Стоимость выбранных опций рассчитывается отдельно.
Отделка и покупка
Внутренняя отделка представлена в трех конференциях. Светлый вариант включает белые фасады и серый велюр. Для теплого выбраны дуб сонома и коричневый велюр, для контрастного — дубослив и бежевый велюр. Можно подобрать и другие детали: отделку корпусов и фасадов мебели, столешницу или обивку. Для выбора предусмотрена визуализация.
Базовая цена GEED Camper 380 начинается от 2 490 000 ₽. Гарантия на прицеп составляет один год.
Зарубежные модели с похожими обозначениями относятся к другим категориям. Например, Grand Design Solitude 380FL — крупный американский прицеп типа пятого колеса с пятью выдвижными секциями. В нем также предусмотрены две санитарные зоны, а цена от 102 985 долларов. Эта модель сильно отличаются конструкцией и оснащением от GEED Camper 380.
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