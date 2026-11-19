Он выглядит как дом мечты за 1,5 млн, но есть нюанс: что скрывает прицеп-дача Феникс 280

В жилом модуле длиной 2,8 м предусмотрены кухня и отдельный санузел, а спальное место можно дополнить вторым ярусом. Базовая цена GEED CAMPER Феникс 280 начинается от 1 490 000 рублей.

В жилом модуле длиной 2,8 м предусмотрены кухня и отдельный санузел, а спальное место можно дополнить вторым ярусом. Базовая цена GEED CAMPER Феникс 280 начинается от 1 490 000 рублей.

Рынок жилых прицепов в России продолжает развиваться, и покупатели все чаще обращают внимание не только на цену, но и на юридические тонкости. Перед покупкой такого транспорта важно сверить его разрешенную массу с документами на автомобиль — от комплектации зависит и категория водительских прав. В этом контексте интересен прицеп GEED CAMPER Феникс 280: компактный, но функциональный вариант для путешествий.

Прицеп GEED CAMPER Феникс 280 рассчитан на двух-четырех человек — в зависимости от планировки. Жилой модуль длиной 2,8 м в базовом исполнении стоит от 1 490 000 рублей. Кухня и отдельный санузел находятся внутри, основные бытовые зоны не требуют изменений.

Фото: geedcamper.ru

Спальное место организовано следующим образом: стол и диваны образуют кают-компанию для отдыха. На ночь мебель трансформируется в основную кровать размером 194×130 см. Второе спальное место такого же размера появится, если заказать складную кровать верхнего яруса. С этой опцией в прицепе можно разместить до четырех человек.

У прицепа три внешних отдела, различающихся цветом фасадов и обивкой. Светлое исполнение сочетает белые фасады с серым велюром. Вариант «теплое дерево» оформлен под дуб сонома и дополнен коричневым велюром. В контрастном интерьере сочетаются дубослив и бежевый велюр.

В базовую комплектацию входят кают-компания с диваном и столом, основная кровать, кухонный гарнитур. Для воды предусмотрен бак на 50 л с датчиком и мойкой. Внутри установлен душ, снаружи есть еще один летний.

За обогрев отвечает дизельный обогреватель мощностью 2 кВт с разводкой теплого воздуха. Электрическая часть включает аккумулятор LiFePO₄ емкостью 100 А·ч, зарядное устройство и подключение к сети 220 В. Основа прицепа — оцинкованная стальная рама. Подвеска выполнена на рессорах с амортизаторами, установлены литые диски R15.

Оснащение можно дополнить холодильником и газовой либо индукционной плитой. Среди опций также есть бойлер и биотуалет. Для автономного электроснабжения доступны аккумуляторы емкостью до 300 А·ч и солнечные панели мощностью до 400 Вт; можно установить и инвертор. Отделку мебели и фасадов, столешницу и обивку подбирают с помощью визуализации. Стоимость выбранных опций рассчитывается отдельно.

Жилой модуль имеет габариты 280×200×200 см (длина, ширина, высота). Бак чистой воды в комплектации рассчитан на 50 л. Обогреватель развивает мощность 2 кВт, штатный аккумулятор имеет емкость 100 А·ч.