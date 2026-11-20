20 ноября 2026, 20:49
«Феникс 320»: прицеп, который обещает заменить дачу — но что скрывается внутри
«Феникс 320»: прицеп, который обещает заменить дачу — но что скрывается внутри
В базовой версии туристического прицепа GEED CAMPER «Феникс 320» есть кухня и отдельный санузел, а обеденная зона раскладывается в кровать 194 × 130 см. Цена начинается от 1 590 000 ₽; второй ярус и часть оборудования доступны как опции.
Рынок компактных жилых прицепов в России пополнился моделью, которая обещает стать удобным решением для семейных путешествий. Прицеп GEED CAMPER «Феникс 320» сочетает компактные габариты с продуманной планировкой: внутри модуля длиной 3,2 метра размещаются от двух до четырех спальных мест, полноценная кухня и отдельный санузел. Производитель делает ставку на гибкую комплектацию и возможность подобрать оснащение под конкретные задачи.
Жилой модуль «Феникс 320» от GEED CAMPER рассчитан на поездки вдвоем или всей семьей. Основная кровать размером 194×130 см выполняет роль столовой зоны, а второй ярус такого же размера доступен как опция. Внутри предусмотрены кают-компания с оттоманками для отдыха и сна, кухня и отдельный санузел.
На фотографиях модели показана комплектация с деревянным оборудованием. Начальная цена прицепа составляет 1 590 000 рублей. В базовую комплектацию входят диваны, стол, основная кровать и кухонный гарнитур. Для воды предусмотрен бак на 75 литров с датчиком и мойкой, установлен внутренний и внешний душ. За обогрев отвечает дизельный обогреватель мощностью 2 кВт с разводкой теплого воздуха.
Электрическая часть включает аккумулятор LiFePO₄ емкостью 100 А·ч и зарядное устройство, предусмотрено подключение 220 В. Основа ходовой части — оцинкованная стальная рама, в комплект входят рессоры с амортизаторами и литые диски R15.
Для внутренних нужд доступны три варианта отделения. «Светлый» сочетает белые фасады с серым велюром. Вариант «Теплое дерево» — это дуб сонома с коричневым велюром, а «Контрастный» — дубослив с бежевым велюром.
Дополнительно можно заказать складную кровать второго яруса, холодильник и плиту на выбор: газовую или индукционную. Среди других опций — бойлер и выбранный вариант биотуалета. Электросистему можно дополнить емкостью аккумулятора до 300 А·ч, для нее также доступны солнечные панели мощностью до 400 Вт и инвертор. Предлагается выбрать отделку мебели, фасадов, столешниц и обивки с предварительной визуализацией.
Размеры жилого модуля — 320×200×200 см. Перед заказом важно проверить, разрешена ли выбранная комплектация для буксировки конкретной модификации автомобиля: это зависит от допустимой массы прицепа.
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