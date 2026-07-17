Меньше деталей - больше надёжности: в чём секрет революционного привода Thunder от Geely с рекордным КПД

Geely анонсировала электропривод Thunder 16-в-1 с рекордным КПД 93,8

Geely представила электропривод Thunder 16-в-1, который обещает изменить рынок электромобилей. Инженеры заявляют о рекордной эффективности и компактности, а также о снижении массы и затрат. Почему эта разработка может стать ключевой для будущих моделей и какие детали скрыты за громкими заявлениями - объяснил эксперт.

Geely представила электропривод Thunder 16-в-1, который обещает изменить рынок электромобилей. Инженеры заявляют о рекордной эффективности и компактности, а также о снижении массы и затрат. Почему эта разработка может стать ключевой для будущих моделей и какие детали скрыты за громкими заявлениями - объяснил эксперт.

Для российских автолюбителей новость о появлении электропривода Thunder 16-в-1 от Geely может стать настоящим прорывом: речь идет не просто о новой детали, а о технологии, способной изменить представление о возможностях электромобилей. В условиях, когда компактность, экономия пространства и энергоэффективность становятся ключевыми требованиями к современным машинам, подобные инновации выходят на первый план.

По информации Motor1, инженеры Geely разработали силовой агрегат, который объединяет сразу 16 функций в одном корпусе. КПД системы достигает 93,8% - это означает, что почти вся энергия аккумулятора идет на движение, а потери сведены к минимуму. Такой показатель пока недостижим для большинства конкурентов. Компактные размеры (высота - 33 см, вес - 75 кг) позволяют экономить место в салоне и багажнике, а также снижают снаряженную массу автомобиля, что положительно сказывается на динамике разгона и управляемости.

Thunder 16-в-1 Intelligent Electric Drive интегрирует 12 аппаратных компонентов, включая электромотор, контроллер, редуктор, инвертор, а также четыре программных модуля для управления зарядкой, движением и вождением. Благодаря такой архитектуре удалось отказаться от более чем 180 отдельных деталей, что упрощает производство и снижает вероятность поломок. Система рассчитана на работу с 800-вольтовой платформой, что открывает возможности для быстрой зарядки и увеличения запаса хода.

В ходе тестовых испытаний электромобиль с новым приводом показал расход всего 8,2 кВт·ч на 100 км - это один из лучших результатов в классе. Первыми получателями Thunder станут спортседаны Geely Galaxy TT: полноприводная версия будет развивать 570 л.с. и разгоняться до 100 км/ч за 3,8 секунды, а базовая переднеприводная модификация - 329 л.с. Для новинки предусмотрена система частичного автопилотирования, а также интеграция искусственного интеллекта, который будет оптимизировать энергопотребление, особенно в условиях низких температур.

Интересно, что в последние годы китайские производители активно инвестируют в развитие электроники и силовых агрегатов, что подтверждается и результатами независимых исследований. Например, в материале о слабых местах подержанных китайских авто отмечалось, что именно электроника и трансмиссия часто становятся источником проблем - подробнее об этом можно узнать в разборе экспертов по надежности китайских машин. Однако в случае с Thunder 16-в-1 ставка делается на сокращение числа компонентов и повышение надежности, что может изменить отношение к китайским электромобилям на российском рынке.

Старт производства Geely Galaxy TT с новым приводом намечен на август 2026 года. Важно отметить, что подобные технологические решения способны не только повысить конкурентоспособность бренда, но и задать новые стандарты для всего сегмента электромобилей. Для российских покупателей это означает появление более доступных, экономичных и технологичных моделей, что особенно актуально на фоне растущего интереса к электромобилям и ужесточения экологических требований. Если тенденция сохранится, можно ожидать, что аналогичные системы появятся и у других производителей, а рынок электромобилей станет еще более разнообразным и конкурентным.