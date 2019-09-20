20 сентября 2019, 15:36
Geely анонсировала новый кроссовер: первое фото
- 107
- 0
Фото: Geely
Компания Geely опубликовала первую официальную фотографию нового кроссовера Icon, производство которого должно начаться уже в этом году. В основу новинки ляжет платформа BMA, разработанная совместно со специалистами Volvo.
Фото: Geely
Ранее мы писали
В Китае компактный кроссовер Geely SX11 продается под именем Binyue. Для российского рынка решили придумать ...Читать далее
Товарный автомобиль получит традиционные боковые зеркала вместо камер, на крыше появятся рейлинги, а боковое остекление окантуют стандартными рамками. При этом сохранятся выдвижные ручки дверей, оригинальные выштамповки на боковинах и необычная графика оптики в форме песочных часов или знака бесконечности.
Компактный кроссовер Geely Icon построен на модульной архитектуре BMA, которую китайские инженеры разрабатывали совместно со специалистами Volvo. Под капотом расположится 1,5-литровый бензиновый наддувной агрегат мощностью 177 сил – тоже продукт сотрудничества с Volvo. Габаритная длина кроссовера составляет 4 350 мм, а расстояние между осями – 2 640 мм. Ближайшим «родственником» новинки в техническом плане станет кроссовер Geely Binyue, который в России будет продаваться под именем Coolray. Ожидается, что премьера Geely Icon состоится в ближайшее время, а серийное производство запустят до конца 2019 года.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Lada Granta Drive Active: в поисках молодежи
19.09.2019, 00:54
Тест-драйв Geely Atlas: вниманию встречающих!
15.04.2018, 09:10
Тест-драйв Geely Emgrand GT: китайский шпион
23.04.2017, 23:23
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Lada Granta Drive Active: в поисках молодежи
19.09.2019, 00:54
Тест-драйв Geely Atlas: вниманию встречающих!
15.04.2018, 09:10
Тест-драйв Geely Emgrand GT: китайский шпион
23.04.2017, 23:23
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Цитата:| продам запчасти на мк 2008го года в отличном состоянии, в наличии пока имеется коробка, мотор, двери правые и крышка багажника , а так же многое другое пробег авто 56тыс км запчасти находяться в костроме об остальном задавайте вопросы на почту varlamka_1990@mail.ru
Эмгранд ЕС7 "максималка". Прошёл второе ТО. Машина продолжает радовать! На сегодняшний день эта машина является наилучшим соотношением цена - качество! И это сказала моя жена! А это не просто так - поверьте мне...
Стук в рулевой.что может быть?
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве