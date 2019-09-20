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20 сентября 2019, 15:36

Geely анонсировала новый кроссовер: первое фото

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Фото: Geely
Компания Geely опубликовала первую официальную фотографию нового кроссовера Icon, производство которого должно начаться уже в этом году. В основу новинки ляжет платформа BMA, разработанная совместно со специалистами Volvo.
Geely анонсировала новый кроссовер первое фото

Фото: Geely

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Одноименный концепт Geely представила весной 2018 года (автомобиль на нижнем фото). Тогда многие его рассматривали исключительно в качестве шоу-кара, демонстрирующего новый дизайн и возможности автомобилей китайской компании. Однако Geely Icon не просто пойдет в серию, но и претерпит минимальные изменения по сравнению с концепт-каром.
 
Товарный автомобиль получит традиционные боковые зеркала вместо камер, на крыше появятся рейлинги, а боковое остекление окантуют стандартными рамками. При этом сохранятся выдвижные ручки дверей, оригинальные выштамповки на боковинах и необычная графика оптики в форме песочных часов или знака бесконечности.

Компактный кроссовер Geely Icon построен на модульной архитектуре BMA, которую китайские инженеры разрабатывали совместно со специалистами Volvo. Под капотом расположится 1,5-литровый бензиновый наддувной агрегат мощностью 177 сил – тоже продукт сотрудничества с Volvo. Габаритная длина кроссовера составляет 4 350 мм, а расстояние между осями – 2 640 мм. Ближайшим «родственником» новинки в техническом плане станет кроссовер Geely Binyue, который в России будет продаваться под именем Coolray. Ожидается, что премьера Geely Icon состоится в ближайшее время, а серийное производство запустят до конца 2019 года.


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Geely анонсировала новый кроссовер: первое фото
{{material_127413}}Одноименный концепт Geely представила весной 2018 года (автомобиль на нижнем фото). Тогда многие его рассматривали исключительно в качестве шоу-кара, демонстрирующего новый дизайн и возможности автомобилей китайской компании. Однако Geely Icon не просто пойдет в серию, но и претерпит минимальные изменения по сравнению с концепт-каром. Товарный автомобиль получит традиционные боковые зеркала вместо камер, на крыше появятся рейлинги, а боковое остекление окантуют стандартными рамками. При этом сохранятся выдвижные ручки дверей, оригинальные выштамповки на боковинах и необычная графика оптики в форме песочных часов или знака бесконечности.Компактный кроссовер Geely Icon построен на модульной архитектуре BMA, которую китайские инженеры разрабатывали совместно со специалистами Volvo. Под капотом расположится 1,5-литровый бензиновый наддувной агрегат мощностью 177 сил – тоже продукт сотрудничества с Volvo. Габаритная длина кроссовера составляет 4 350 мм, а расстояние между осями – 2 640 мм. Ближайшим «родственником» новинки в техническом плане станет кроссовер Geely Binyue, который в России будет продаваться под именем Coolray. Ожидается, что премьера Geely Icon состоится в ближайшее время, а серийное производство запустят до конца 2019 года.
2019-09-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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