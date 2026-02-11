Сравнение Geely Atlas и Atlas Pro — какой автомобиль выигрывает в гонке за покупателя по оснащению

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

11 февраля 2026, 14:49

Что выбрать Geely Atlas или Atlas Pro: ключевые отличия в моторах, трансмиссии и оснащении

Geely Atlas и Atlas Pro - два кроссовера, которые часто сравнивают при покупке. В чем их принципиальные различия, как они ведут себя на дороге и что стоит учитывать при выборе? Эксперты выделяют нюансы, которые могут повлиять на решение.

Сравнение Geely Atlas и Atlas Pro сегодня актуально как никогда: оба кроссовера остаются востребованными на российском рынке, но разница между ними становится все более перспективной. Покупатели сталкиваются с трудностями при выборе между проверенной временем конструкцией и современными технологиями, которые обещают новые условия управления. В условиях, когда стоимость обслуживания и надежность выходят на первый план, важно понимать, что скрывается под капотом этих моделей.

Geely Atlas – это классика, отличающаяся простотой и доступностью. Атмосферные двигатели объемом 2,0 и 2,4 литра, шестиступенчатый автомат, понятная конструкция — все это делает автомобильный комфорт для тех, кто не хочет сталкиваться с неожиданностями в эксплуатации. Atlas Pro, напротив, ориентирован на тех, кто ценит современные решения: турбированный мотор, систему «мягкий гибрид», цифровую приборную панель и расширенный набор опций.

Двигатели и трансмиссия: традиции против инноваций

Главное отличие между Atlas и Atlas Pro - силовые агрегаты. В первую очередь речь идет о классических атмосферниках, которые не требуют особого качества топлива и легко обслуживаются в любом сервисе. Мощность 2,0-литрового и 2,4-литрового моторов составляет 149 л.с., что обеспечивает достаточную динамику для среднестатистических и загородных поездок. Шестиступенчатый автомат – еще один плюс для тех, кто ценит надежность и простоту.

Atlas Pro предлагает турбированный трехцилиндровый двигатель объемом 1,5 литра, который в сочетании с системой 48V EMS выдает до 177 л.с. в полноприводных версиях. Такой мотор обеспечивает динамику и экономичность, разгон до 100 км/ч занимает менее 10 секунд. Вместо классического автомата здесь используется семиступенчатая коробка передач с постоянным сцеплением, что быстрее переключает передачи и снижает расход топлива. Однако сложная конструкция требует более внимательного отношения к уходу.

Оснащение и комфорт: цифровая эра против традиций

Atlas Pro заметно выигрывает в части оснащения. В салоне - цифровая приборная панель, крупный сенсорный экран мультимедиа, поддержка дублирования экрана смартфона. В списке опций - подогрев руля, электропривод багажника, регулировка наклона спинок задних сидений, камера кругового обзора. Даже в базовых комплектациях уровень комфорта выше, чем у предшественника.

Обычный Атлас тоже не обделен удобствами, но часть современных функций либо отсутствует, либо реализована проще. Мультимедийная система - с дисплеем, приборная панель простая. Для тех, кто не гонится за технологиями и инновациями, это не станет минусом, но разница в восприятии салона ощутима.

Кузов, размеры и эксплуатация: детали, которые решают

Atlas Pro немного крупнее: длина – 4544 мм, ширина – 1831 мм, высота – 1713 мм, колесная база – 2670 мм. Багажник под шторкой - 378 литров, погрузочная высота стала ниже, что удобно при перевозке вещей. Оба кроссовера оснащены независимой подвеской, но у Atlas Pro настройки более «европейские», что явно сказывается на управляемости. Клиренс - 180 мм, этого достаточно для большинства дорог.

Атлас сохраняет привычные пропорции и компоновку, что может быть плюсом для тех, кто не хочет переплачивать. Важное замечание: простота конструкции влияет на ремонт и низкие затраты на обслуживание, особенно в регионах, где сервисы не всегда готовы работать с гибридными циклами.

Для кого какой Атлас: выбор без компромиссов

Atlas – выбор для тех, кто ценит надежность, простоту и доступность. Атмосферный мотор и классический агрегат понятны большинству мастеров, а стоимость обслуживания остается на приемлемом уровне. Такой автомобиль подойдет тем, кто не готов переплачивать за опции.

Atlas Pro — для тех, кто хочет идти в ногу со временем. Турбомотор, гибридная система, цифровой салон и расширенный список опций делают его привлекательным для водителей, которые ценят динамику, экономичность и современные технологии.

Перед покупкой важно внимательно изучить комплектации и сравнить их. Разница в цене оказывается не такой уж и низкой, а набор опций в версии версии Atlas уже охватывает все основные запросы. В любом случае, выбор между моделями — это выбор между традициями и инновациями, где каждый находит свой баланс.

Упомянутые модели: Geely Atlas (от 1 029 990 Р), Geely Atlas Pro (от 2 119 990 Р)
Упомянутые марки: Geely
