Гарантия 5 лет против 3-х: Стоит ли переплачивать за Geely Atlas вместо Haval Jolion

Geely Atlas и Haval Jolion: сравнение характеристик, опций и цен для семей и города

Выбор между Geely Atlas и Haval Jolion актуален для тех, кто ищет надежный и удобный кроссовер для города и семьи. В материале - ключевые отличия по цене, оснащению, комфорту и техническим возможностям, которые помогут принять решение в 2026 году.

Выбор между Geely Atlas и Haval Jolion актуален для тех, кто ищет надежный и удобный кроссовер для города и семьи. В материале - ключевые отличия по цене, оснащению, комфорту и техническим возможностям, которые помогут принять решение в 2026 году.

В 2026 году российский рынок кроссоверов продолжает меняться, и для многих семей вопрос выбора между Geely Atlas и Haval Jolion становится особенно актуальным. Оба автомобиля предлагают современные опции, но ориентированы они на разные потребности: один - на простор и мощность, другой - на экономичность и маневренность в городе.

Geely Atlas относится к среднеразмерным SUV и выделяется вместительным салоном, багажником на 650 литров и высоким уровнем оснащения. В базовой комплектации уже есть светодиодная оптика, крупные диски и клиренс 215 мм, что делает его подходящим для дальних поездок и семейных путешествий. Моторы мощностью до 200 л.с., полный привод и независимая задняя подвеска обеспечивают уверенность на трассе и бездорожье. Гарантия - 5 лет или 150 000 км.

Haval Jolion - компактный кроссовер, который привлекает покупателей доступной ценой и компактными размерами. Его багажник вмещает 340 литров, а клиренс 190 мм и длина менее 4,5 метров делают Jolion удобным для городской эксплуатации и парковки. В топовых версиях доступны адаптивный круиз-контроль, автопарковка, климат-контроль и обогрев всех сидений. Гарантия - 3 года или 150 000 км.

По уровню комфорта Geely Atlas выигрывает за счет премиальных материалов, панорамной крыши, вентиляции и подогрева сидений, а также продвинутой мультимедийной системы с вертикальным 13-дюймовым экраном. В Haval Jolion интерьер более сдержанный, но для своего класса просторный, а опции вроде вентиляции водительского кресла и панорамной крыши доступны в дорогих комплектациях.

Atlas заметно крупнее и дороже: цены стартуют от 3,45 млн рублей, а топовая версия Flagship стоит свыше 4,1 млн. Jolion дешевле - от 2,05 млн рублей, а максимальная комплектация не превышает 2,9 млн. Для тех, кто ищет минимальный бюджет и компактность, Jolion выглядит предпочтительнее. Если же важны простор, мощность и богатое оснащение - Atlas будет более логичным выбором.

Эксперты отмечают, что для городской эксплуатации Jolion удобнее благодаря меньшим габаритам и маневренности. Однако для семей с детьми, частых поездок за город и необходимости перевозить крупный багаж, Geely Atlas оказывается практичнее. Важно учитывать и гарантийные условия: у Atlas гарантия дольше, что может быть плюсом для долгосрочной эксплуатации.

В контексте технических характеристик оба кроссовера предлагают выбор между передним и полным приводом, а также разные типы коробок передач. У Atlas есть более мощный мотор и независимая задняя подвеска во всех версиях, что положительно сказывается на управляемости. Jolion же делает ставку на экономичность и гибкость комплектаций.

Если рассматривать рынок в целом, китайские бренды продолжают укреплять позиции в России, предлагая конкурентные условия по цене и оснащению. Как показывает практика, владельцы Haval часто интересуются ресурсом и особенностями двигателей - подробнее об этом можно узнать в материале о слабых местах и ресурсе моторов Haval.

Оба автомобиля имеют полный привод только в дорогих версиях, а базовые комплектации рассчитаны на город. Geely Atlas подойдет тем, кто ценит простор и мощность, а Haval Jolion - доступный и компактный кроссовер для ежедневных поездок. В 2026 году оба варианта остаются актуальными для российских семей, и выбор зависит от личных приоритетов: бюджета, стиля жизни и планируемых маршрутов.