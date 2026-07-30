Гарантия 5 лет против 3-х: Стоит ли переплачивать за Geely Atlas вместо Haval Jolion

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxeed Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata TENET Tesla Toyota Triumph VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

30 июля 2026, 06:57

Geely Atlas и Haval Jolion: сравнение характеристик, опций и цен для семей и города

Geely Atlas и Haval Jolion: сравнение характеристик, опций и цен для семей и города

Гарантия 5 лет против 3-х: Стоит ли переплачивать за Geely Atlas вместо Haval Jolion

Geely Atlas и Haval Jolion: сравнение характеристик, опций и цен для семей и города

Выбор между Geely Atlas и Haval Jolion актуален для тех, кто ищет надежный и удобный кроссовер для города и семьи. В материале - ключевые отличия по цене, оснащению, комфорту и техническим возможностям, которые помогут принять решение в 2026 году.

Выбор между Geely Atlas и Haval Jolion актуален для тех, кто ищет надежный и удобный кроссовер для города и семьи. В материале - ключевые отличия по цене, оснащению, комфорту и техническим возможностям, которые помогут принять решение в 2026 году.

В 2026 году российский рынок кроссоверов продолжает меняться, и для многих семей вопрос выбора между Geely Atlas и Haval Jolion становится особенно актуальным. Оба автомобиля предлагают современные опции, но ориентированы они на разные потребности: один - на простор и мощность, другой - на экономичность и маневренность в городе.

Geely Atlas относится к среднеразмерным SUV и выделяется вместительным салоном, багажником на 650 литров и высоким уровнем оснащения. В базовой комплектации уже есть светодиодная оптика, крупные диски и клиренс 215 мм, что делает его подходящим для дальних поездок и семейных путешествий. Моторы мощностью до 200 л.с., полный привод и независимая задняя подвеска обеспечивают уверенность на трассе и бездорожье. Гарантия - 5 лет или 150 000 км.

Haval Jolion - компактный кроссовер, который привлекает покупателей доступной ценой и компактными размерами. Его багажник вмещает 340 литров, а клиренс 190 мм и длина менее 4,5 метров делают Jolion удобным для городской эксплуатации и парковки. В топовых версиях доступны адаптивный круиз-контроль, автопарковка, климат-контроль и обогрев всех сидений. Гарантия - 3 года или 150 000 км.

По уровню комфорта Geely Atlas выигрывает за счет премиальных материалов, панорамной крыши, вентиляции и подогрева сидений, а также продвинутой мультимедийной системы с вертикальным 13-дюймовым экраном. В Haval Jolion интерьер более сдержанный, но для своего класса просторный, а опции вроде вентиляции водительского кресла и панорамной крыши доступны в дорогих комплектациях.

Atlas заметно крупнее и дороже: цены стартуют от 3,45 млн рублей, а топовая версия Flagship стоит свыше 4,1 млн. Jolion дешевле - от 2,05 млн рублей, а максимальная комплектация не превышает 2,9 млн. Для тех, кто ищет минимальный бюджет и компактность, Jolion выглядит предпочтительнее. Если же важны простор, мощность и богатое оснащение - Atlas будет более логичным выбором.

Эксперты отмечают, что для городской эксплуатации Jolion удобнее благодаря меньшим габаритам и маневренности. Однако для семей с детьми, частых поездок за город и необходимости перевозить крупный багаж, Geely Atlas оказывается практичнее. Важно учитывать и гарантийные условия: у Atlas гарантия дольше, что может быть плюсом для долгосрочной эксплуатации.

В контексте технических характеристик оба кроссовера предлагают выбор между передним и полным приводом, а также разные типы коробок передач. У Atlas есть более мощный мотор и независимая задняя подвеска во всех версиях, что положительно сказывается на управляемости. Jolion же делает ставку на экономичность и гибкость комплектаций.

Если рассматривать рынок в целом, китайские бренды продолжают укреплять позиции в России, предлагая конкурентные условия по цене и оснащению. Как показывает практика, владельцы Haval часто интересуются ресурсом и особенностями двигателей - подробнее об этом можно узнать в материале о слабых местах и ресурсе моторов Haval.

Оба автомобиля имеют полный привод только в дорогих версиях, а базовые комплектации рассчитаны на город. Geely Atlas подойдет тем, кто ценит простор и мощность, а Haval Jolion - доступный и компактный кроссовер для ежедневных поездок. В 2026 году оба варианта остаются актуальными для российских семей, и выбор зависит от личных приоритетов: бюджета, стиля жизни и планируемых маршрутов.

Упомянутые марки: Geely, Haval
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Джили, Хавейл

Похожие материалы Джили, Хавейл

Гибридный Geely EX5 EM-R выходит на российский рынок: новые детали и особенности
Почему автомобильные поездки часто становятся серьезным испытанием для отношений
Бензин на нуле: как выжить на трассе в условиях топливного кризиса
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
А Exclusive
Smart ForTwo и еще 3 модели
Грузовые
Isuzu Forward и еще 33 модели
Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 16 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ставропольский край Московская область Астрахань
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться