Вышло исследованеи: Почему содержание китайского кроссовера Geely Atlas обходится почти вдвое дороже, чем у Lada Niva Legend

26 февраля 2026, 10:11
Geely Atlas и Lada Niva Legend: сравнение расходов на владение за 5 лет
Geely Atlas и Lada Niva Legend: сравнение расходов на владение за 5 лет
Эксперты рассчитали, сколько реально стоит владение новым Geely Atlas в Москве. Итоги оказались неожиданными: расходы почти вдвое выше, чем у Lada Niva Legend. Разбираемся, что влияет на итоговую сумму и почему разница так велика.
Сравнение стоимости владения автомобилями становится все более актуальным на фоне роста цен и изменений на российском авторынке. Новое исследование показало, что содержание китайского кроссовера Geely Atlas за пять лет обойдется почти в два раза дороже, чем эксплуатация отечественной Lada Niva Legend. Такой разрыв в расходах может удивить даже опытных автолюбителей.
В расчетах учитывались все основные статьи затрат: страхование (ОСАГО и КАСКО), покупка и сезонная замена шин, расходы на топливо при среднем расходе, заявленном производителе, регулярное техническое обслуживание, возможный ремонт, а также налоги и обязательные сборы. Кроме того, эксперты включили в итоговую сумму потери стоимости автомобиля за пять лет эксплуатации - этот фактор стал самым весомым в нынешних расходах.
Для Geely Atlas в комплектации Luxury с передним приводом, стоимостью 3 293 990 рублей, итоговые расходы за пять лет составили 2,69 млн рублей. В год это примерно 537,3 тысячи рублей, а ежемесячно - 44,8 тысячи рублей. Если пересчитать каждый километр пробега (при 15 тысячах км в год), то получится 35,82 рубля за км. Самая ощутимая статья - стоимость потери: за пять лет кроссовер теряет в цене 1,23 млн рублей.
Для сравнения, Lada Niva Legend за тот же период обойдется в 1,35 миллиона рублей. Разница почти двукратная, и она не ограничивается только ценой на сам автомобиль. Более высокая стоимость страхования, обслуживания и, особенно, более быстрая потеря стоимости Geely Atlas имеет столь высокий разрыв.
Интересно, что на момент старта продаж в России в начале 2024 года Geely Atlas был доступен только с передним приводом. Позже, к лету, на рынке появилась и полноприводная версия, причем в тех же комплектациях: Luxury, Flagship и Flagship Sport. Однако даже базовая версия уже имеет современный уровень оснащения.
Такое сравнение особенно важно для тех, кто делает выбор между новым китайским автомобилем и отечественной классикой. Несмотря на очевидную внешность, комфорт, оснащенность и статус, стоит учитывать и долгосрочные расходы. В условиях, когда стоимость владения становится ключевым фактором при покупке, аналогичные исследования позволяют принять более взвешенные решения.
