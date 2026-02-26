Вышло исследованеи: Почему содержание китайского кроссовера Geely Atlas обходится почти вдвое дороже, чем у Lada Niva Legend

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

26 февраля 2026, 10:11

Geely Atlas и Lada Niva Legend: сравнение расходов на владение за 5 лет

Geely Atlas и Lada Niva Legend: сравнение расходов на владение за 5 лет

Вышло исследованеи: Почему содержание китайского кроссовера Geely Atlas обходится почти вдвое дороже, чем у Lada Niva Legend

Geely Atlas и Lada Niva Legend: сравнение расходов на владение за 5 лет

Эксперты рассчитали, сколько реально стоит владение новым Geely Atlas в Москве. Итоги оказались неожиданными: расходы почти вдвое выше, чем у Lada Niva Legend. Разбираемся, что влияет на итоговую сумму и почему разница так велика.

Эксперты рассчитали, сколько реально стоит владение новым Geely Atlas в Москве. Итоги оказались неожиданными: расходы почти вдвое выше, чем у Lada Niva Legend. Разбираемся, что влияет на итоговую сумму и почему разница так велика.

Сравнение стоимости владения автомобилями становится все более актуальным на фоне роста цен и изменений на российском авторынке. Новое исследование показало, что содержание китайского кроссовера Geely Atlas за пять лет обойдется почти в два раза дороже, чем эксплуатация отечественной Lada Niva Legend. Такой разрыв в расходах может удивить даже опытных автолюбителей.

В расчетах учитывались все основные статьи затрат: страхование (ОСАГО и КАСКО), покупка и сезонная замена шин, расходы на топливо при среднем расходе, заявленном производителе, регулярное техническое обслуживание, возможный ремонт, а также налоги и обязательные сборы. Кроме того, эксперты включили в итоговую сумму потери стоимости автомобиля за пять лет эксплуатации - этот фактор стал самым весомым в нынешних расходах.

Для Geely Atlas в комплектации Luxury с передним приводом, стоимостью 3 293 990 рублей, итоговые расходы за пять лет составили 2,69 млн рублей. В год это примерно 537,3 тысячи рублей, а ежемесячно - 44,8 тысячи рублей. Если пересчитать каждый километр пробега (при 15 тысячах км в год), то получится 35,82 рубля за км. Самая ощутимая статья - стоимость потери: за пять лет кроссовер теряет в цене 1,23 млн рублей.

Для сравнения, Lada Niva Legend за тот же период обойдется в 1,35 миллиона рублей. Разница почти двукратная, и она не ограничивается только ценой на сам автомобиль. Более высокая стоимость страхования, обслуживания и, особенно, более быстрая потеря стоимости Geely Atlas имеет столь высокий разрыв.

Интересно, что на момент старта продаж в России в начале 2024 года Geely Atlas был доступен только с передним приводом. Позже, к лету, на рынке появилась и полноприводная версия, причем в тех же комплектациях: Luxury, Flagship и Flagship Sport. Однако даже базовая версия уже имеет современный уровень оснащения.

Такое сравнение особенно важно для тех, кто делает выбор между новым китайским автомобилем и отечественной классикой. Несмотря на очевидную внешность, комфорт, оснащенность и статус, стоит учитывать и долгосрочные расходы. В условиях, когда стоимость владения становится ключевым фактором при покупке, аналогичные исследования позволяют принять более взвешенные решения.

Упомянутые модели: Geely Atlas (от 1 029 990 Р), ВАЗ (Lada) Нива 4х4 (2121) (от 478 200 Р)
Упомянутые марки: Geely, ВАЗ (Lada)
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Джили, Лада

Похожие материалы Джили, Лада

Opel отзывает почти 1 млн автомобилей из-за опасных подушек Takata
Evolute сделал официальное заявление после обрушения крыши автозавода
В Нижнем Новгороде стартует производство автомобилей под возрожденным брендом VOLGA
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 52 модели
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Hummer H3 и еще 8 моделей
F
Aston Martin Rapide и еще 22 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Пермский край Ставрополь Воронеж
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться