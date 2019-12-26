26 декабря 2019, 21:38
Geely Atlas может лишиться атмосферных моторов
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С конвейера белорусского завода «Белджи» сошел 20-тысячный автомобиль Geely, собранный в 2019 году. Им стал Geely Atlas 1,8 Turbo в топовой комплектации Luxury. Участники торжественной церемонии поделились слухами о грядущих изменениях в моторной гамме кроссовера Atlas.
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Как сообщили журналисты белорусского издания Onliner, в ближайшее время Geely Atlas лишится атмосферных агрегатов. Сейчас кроссовер оснащается «атмосферниками» объемом 2.0 (139 л.с., 191 Нм) и 2.4 литра (149 л.с., 225 Нм), а также 1,8-литровым турбомотором (184 л.с, 285 Нм). Со временем старший атмосферный двигатель могут заменить версией мотора 1.8 Turbo, форсированной до 200 сил и более. А на смену 2,0-литровой «четверке» придет 1,5-литровый наддувной агрегат, придушенный до налоговыгодных в России 149 сил.
Официальные представители китайской марки и завода «Белджи» эту информацию не комментируют. Глава совместного предприятия Геннадий Свидерский лишь отметил, что в 2020 году завод должен собрать не менее 30 000 автомобилей. Кроссовер Geely Atlas стал в 2019 году самым востребованным китайским автомобилем в России. Из 20 тысяч выпущенных в Беларуси экземпляров в нашей стране по итогам года продадут более 7 000 штук.
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Комментарии пользователей
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Конечно DFM AX7 лучше представленных образцов, но у него ляпы которых нет на других авто. Это мультимедиа ( сбиваются часы и дата, не коннектится со смартфоном, плохой звук) нет антикора дна и подкрылков, купил 04.04.2019 ржавые приводные валы передних колес, ржавая выхлопная система.
Цена по моему для китайца всё таки высока.
По-китайски богато. Даже вариант Standart впечатляет
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