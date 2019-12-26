Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
26 декабря 2019, 21:38

Geely Atlas может лишиться атмосферных моторов

  • 210
  • 0
 
С конвейера белорусского завода «Белджи» сошел 20-тысячный автомобиль Geely, собранный в 2019 году. Им стал Geely Atlas 1,8 Turbo в топовой комплектации Luxury. Участники торжественной церемонии поделились слухами о грядущих изменениях в моторной гамме кроссовера Atlas.
Geely Atlas может лишиться атмосферных моторов

 

Geely Atlas может лишиться атмосферных моторов

 

Geely Atlas может лишиться атмосферных моторов

 

Geely Atlas может лишиться атмосферных моторов

 

Geely Atlas может лишиться атмосферных моторов

 

Geely Atlas может лишиться атмосферных моторов

 

Geely Atlas может лишиться атмосферных моторов

 

Geely Atlas может лишиться атмосферных моторов
Geely Atlas может лишиться атмосферных моторов
Geely Atlas может лишиться атмосферных моторов
Geely Atlas может лишиться атмосферных моторов
Geely Atlas может лишиться атмосферных моторов
Geely Atlas может лишиться атмосферных моторов
Geely Atlas может лишиться атмосферных моторов
Ранее мы писали
Российский офис Geely сообщил, что новый компактный кроссовер Coolray поступит в продажу в первом полугодии ...
Читать далее
Двадцать тысяч собранных автомобилей - это рекордная отметка не только для предприятия, но и для Беларуси, в целом. Никогда еще в стране не выпускали за год столько легковых автомобилей. Одновременно появились слухи, что кроссовер Atlas может получить 1,5-литровый турбомотор вместо атмосферных агрегатов. Представители Geely пока эту информацию официально не комментируют.

Как сообщили журналисты белорусского издания Onliner, в ближайшее время Geely Atlas лишится атмосферных агрегатов. Сейчас кроссовер оснащается «атмосферниками» объемом 2.0 (139 л.с., 191 Нм) и 2.4 литра (149 л.с., 225 Нм), а также 1,8-литровым турбомотором (184 л.с, 285 Нм). Со временем старший атмосферный двигатель могут заменить версией мотора 1.8 Turbo, форсированной до 200 сил и более. А на смену 2,0-литровой «четверке» придет 1,5-литровый наддувной агрегат, придушенный до налоговыгодных в России 149 сил.

Официальные представители китайской марки и завода «Белджи» эту информацию не комментируют. Глава совместного предприятия Геннадий Свидерский лишь отметил, что в 2020 году завод должен собрать не менее 30 000 автомобилей. Кроссовер Geely Atlas стал в 2019 году самым востребованным китайским автомобилем в России. Из 20 тысяч выпущенных в Беларуси экземпляров в нашей стране по итогам года продадут более 7 000 штук.


Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Ретро-тест Honda Accord V: старый музыкант
19.12.2019, 10:20
Тест-драйв Geely Atlas: вниманию встречающих!
15.04.2018, 09:10
Тест-драйв Geely Emgrand GT: китайский шпион
23.04.2017, 23:23
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Ретро-тест Honda Accord V: старый музыкант
19.12.2019, 10:20
Тест-драйв Geely Atlas: вниманию встречающих!
15.04.2018, 09:10
Тест-драйв Geely Emgrand GT: китайский шпион
23.04.2017, 23:23
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Лучшие новые китайские автомобили в России
Конечно DFM AX7 лучше представленных образцов, но у него ляпы которых нет на других авто. Это мультимедиа ( сбиваются часы и дата, не коннектится со смартфоном, плохой звук) нет антикора дна и подкрылков, купил 04.04.2019 ржавые приводные валы передних колес, ржавая выхлопная система.
Николай
Тест-драйв Geely Atlas: вниманию встречающих!
Цена по моему для китайца всё таки высока.
Slava Tsvetkov
Стали известны комплектации Geely Atlas
По-китайски богато. Даже вариант Standart впечатляет
Петр
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Джили
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
В Карелии презентованы два новых кроссовера Cadillac
Экзамен на права ужесточат. Изменения в 2020 году
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Продажа Geely Atlas
Объявления о продаже Geely Atlas
Рейтинг по классам
Класс Среднеразмерные фургоны
ГАЗ 2818 и еще 11 моделей
Класс E
Peugeot 607 и еще 21 модель
Класс С
Lancia Delta и еще 69 моделей
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Lincoln Aviator и еще 28 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Geely Atlas может лишиться атмосферных моторов
{{material_128276}}Двадцать тысяч собранных автомобилей - это рекордная отметка не только для предприятия, но и для Беларуси, в целом. Никогда еще в стране не выпускали за год столько легковых автомобилей. Одновременно появились слухи, что кроссовер Atlas может получить 1,5-литровый турбомотор вместо атмосферных агрегатов. Представители Geely пока эту информацию официально не комментируют.Как сообщили журналисты белорусского издания Onliner, в ближайшее время Geely Atlas лишится атмосферных агрегатов. Сейчас кроссовер оснащается «атмосферниками» объемом 2.0 (139 л.с., 191 Нм) и 2.4 литра (149 л.с., 225 Нм), а также 1,8-литровым турбомотором (184 л.с, 285 Нм). Со временем старший атмосферный двигатель могут заменить версией мотора 1.8 Turbo, форсированной до 200 сил и более. А на смену 2,0-литровой «четверке» придет 1,5-литровый наддувной агрегат, придушенный до налоговыгодных в России 149 сил.Официальные представители китайской марки и завода «Белджи» эту информацию не комментируют. Глава совместного предприятия Геннадий Свидерский лишь отметил, что в 2020 году завод должен собрать не менее 30 000 автомобилей. Кроссовер Geely Atlas стал в 2019 году самым востребованным китайским автомобилем в России. Из 20 тысяч выпущенных в Беларуси экземпляров в нашей стране по итогам года продадут более 7 000 штук.
2019-12-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тула Сургут Белгород
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.