Geely Ansam vs Dongfeng Huge: какой кроссовер выбрать за 3,5 млн рублей? Разбираемся в нюансах

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Pontiac Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

12 мая 2026, 13:07

Geely Atlas оказался предпочтительнее Dongfeng Huge: тест выявил неожиданные слабые места

Geely Atlas оказался предпочтительнее Dongfeng Huge: тест выявил неожиданные слабые места

Geely Ansam vs Dongfeng Huge: какой кроссовер выбрать за 3,5 млн рублей? Разбираемся в нюансах

Geely Atlas оказался предпочтительнее Dongfeng Huge: тест выявил неожиданные слабые места

Сравнительный тест двух популярных кроссоверов выявил неожиданные нюансы: Geely Atlas оказался не только комфортнее, но и технологичнее соперника. Почему Dongfeng Huge уступил по важным параметрам, и что это значит для покупателей - объяснили эксперты. Не прошли мимо и детали, которые часто игнорируют при выборе нового авто.

Сравнительный тест двух популярных кроссоверов выявил неожиданные нюансы: Geely Atlas оказался не только комфортнее, но и технологичнее соперника. Почему Dongfeng Huge уступил по важным параметрам, и что это значит для покупателей - объяснили эксперты. Не прошли мимо и детали, которые часто игнорируют при выборе нового авто.

Для российских автолюбителей выбор между Geely Atlas и Dongfeng Huge становится все более актуальным: оба кроссовера активно продвигаются на рынке, но различия между ними могут серьезно повлиять на решение о покупке. Как сообщает За рулем, свежий сравнительный тест двух моделей выявил ряд особенностей, которые мало кто ожидает увидеть в этом сегменте.

Эксперты провели детальный анализ обновленного Geely Atlas с передним приводом и мотором 1.5 (147 л.с., 3,45 млн рублей) и Dongfeng Huge с турбированным 1.5 (197 л.с., 3,24 млн рублей). На первый взгляд, Huge выглядит привлекательнее: больше мощности, ниже цена, а дилеры готовы предложить дополнительные скидки. Однако при более глубоком рассмотрении выяснилось, что не все так однозначно.

Одной из главных проблем Dongfeng Huge стала управляемость. Руль практически не дает обратной связи, особенно на скоростях около 130 км/ч, когда машина теряет устойчивость. Это может стать неприятным сюрпризом для тех, кто часто ездит по трассе. Кроме того, акустический комфорт в Huge оставляет желать лучшего - шумы с улицы и от двигателя проникают в салон заметно сильнее, чем у конкурента.

Geely Atlas, напротив, порадовал более точным рулевым управлением, плавным ходом и эффективной шумоизоляцией. Водитель чувствует себя увереннее, а реакции автомобиля предсказуемы. Тем не менее, и у Atlas есть свои нюансы: семиступенчатый роботизированный «автомат» иногда медлит при старте, а двигатель 1.5 на холодную работает жестко. Специалисты отмечают, что цена в 3,45 млн рублей за переднеприводный кроссовер с таким мотором кажется завышенной, особенно на фоне конкурентов.

Особое внимание уделили работе электронных ассистентов. Адаптивный круиз-контроль Dongfeng Huge вызвал вопросы: после полной остановки машина разгоняется слишком медленно, а если впереди идущий автомобиль уходит в сторону, Huge неожиданно резко тормозит. Это может нервировать водителя и создавать лишние риски на дороге. У Geely Atlas подобных проблем не выявили - электронные помощники работают стабильнее и предсказуемее.

В итоге, по мнению специалистов, именно сбалансированность Geely Atlas стала решающим фактором победы в сравнении. Водитель лучше ощущает машину, реакции четкие, а на ходу сохраняется ощущение монолитности. Dongfeng Huge, в свою очередь, может похвастаться более просторным салоном и багажником, мощным двигателем и привлекательной ценой, но эти плюсы не перекрывают недостатков в управляемости и работе электроники.

Стоит отметить, что интерес к моделям Geely в России стабильно растет, и многие владельцы делятся своим опытом эксплуатации. Например, в одном из недавних обзоров подробно разбирались особенности владения гибридом этой марки - разбор реального опыта эксплуатации Geely EX5 EM-i помог многим понять, на что обращать внимание при выборе нового авто.

Напомним, ранее компания Geely уже объявляла отзывную кампанию для Atlas, что также важно учитывать при покупке. В целом, результаты теста показывают: при выборе между этими двумя кроссоверами стоит внимательно оценивать не только цену и мощность, но и такие параметры, как управляемость, комфорт и надежность электронных систем.

Упомянутые модели: Geely Atlas (от 1 029 990 Р), DongFeng Huge
Упомянутые марки: Geely, DongFeng
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Джили, ДонгФенг

Похожие материалы Джили, ДонгФенг

ADAC выявил скрытую опасность: как химия в новых авто влияет на здоровье
Как перевозить рассаду на дачу: главные ошибки и советы для водителей
Почему покупатели авто ошибаются: как эмоции и тренды влияют на выбор машины
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Компактные кроссоверы и внедорожники
Москвич 3 и еще 260 моделей
Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 37 моделей
Коммерческие грузовики и фургоны
Skoda Praktik и еще 35 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Белгород Ульяновск Иркутск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться