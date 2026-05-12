Geely Ansam vs Dongfeng Huge: какой кроссовер выбрать за 3,5 млн рублей? Разбираемся в нюансах

Geely Atlas оказался предпочтительнее Dongfeng Huge: тест выявил неожиданные слабые места

Сравнительный тест двух популярных кроссоверов выявил неожиданные нюансы: Geely Atlas оказался не только комфортнее, но и технологичнее соперника. Почему Dongfeng Huge уступил по важным параметрам, и что это значит для покупателей - объяснили эксперты. Не прошли мимо и детали, которые часто игнорируют при выборе нового авто.

Для российских автолюбителей выбор между Geely Atlas и Dongfeng Huge становится все более актуальным: оба кроссовера активно продвигаются на рынке, но различия между ними могут серьезно повлиять на решение о покупке. Как сообщает За рулем, свежий сравнительный тест двух моделей выявил ряд особенностей, которые мало кто ожидает увидеть в этом сегменте.

Эксперты провели детальный анализ обновленного Geely Atlas с передним приводом и мотором 1.5 (147 л.с., 3,45 млн рублей) и Dongfeng Huge с турбированным 1.5 (197 л.с., 3,24 млн рублей). На первый взгляд, Huge выглядит привлекательнее: больше мощности, ниже цена, а дилеры готовы предложить дополнительные скидки. Однако при более глубоком рассмотрении выяснилось, что не все так однозначно.

Одной из главных проблем Dongfeng Huge стала управляемость. Руль практически не дает обратной связи, особенно на скоростях около 130 км/ч, когда машина теряет устойчивость. Это может стать неприятным сюрпризом для тех, кто часто ездит по трассе. Кроме того, акустический комфорт в Huge оставляет желать лучшего - шумы с улицы и от двигателя проникают в салон заметно сильнее, чем у конкурента.

Geely Atlas, напротив, порадовал более точным рулевым управлением, плавным ходом и эффективной шумоизоляцией. Водитель чувствует себя увереннее, а реакции автомобиля предсказуемы. Тем не менее, и у Atlas есть свои нюансы: семиступенчатый роботизированный «автомат» иногда медлит при старте, а двигатель 1.5 на холодную работает жестко. Специалисты отмечают, что цена в 3,45 млн рублей за переднеприводный кроссовер с таким мотором кажется завышенной, особенно на фоне конкурентов.

Особое внимание уделили работе электронных ассистентов. Адаптивный круиз-контроль Dongfeng Huge вызвал вопросы: после полной остановки машина разгоняется слишком медленно, а если впереди идущий автомобиль уходит в сторону, Huge неожиданно резко тормозит. Это может нервировать водителя и создавать лишние риски на дороге. У Geely Atlas подобных проблем не выявили - электронные помощники работают стабильнее и предсказуемее.

В итоге, по мнению специалистов, именно сбалансированность Geely Atlas стала решающим фактором победы в сравнении. Водитель лучше ощущает машину, реакции четкие, а на ходу сохраняется ощущение монолитности. Dongfeng Huge, в свою очередь, может похвастаться более просторным салоном и багажником, мощным двигателем и привлекательной ценой, но эти плюсы не перекрывают недостатков в управляемости и работе электроники.

Стоит отметить, что интерес к моделям Geely в России стабильно растет, и многие владельцы делятся своим опытом эксплуатации. Например, в одном из недавних обзоров подробно разбирались особенности владения гибридом этой марки - разбор реального опыта эксплуатации Geely EX5 EM-i помог многим понять, на что обращать внимание при выборе нового авто.

Напомним, ранее компания Geely уже объявляла отзывную кампанию для Atlas, что также важно учитывать при покупке. В целом, результаты теста показывают: при выборе между этими двумя кроссоверами стоит внимательно оценивать не только цену и мощность, но и такие параметры, как управляемость, комфорт и надежность электронных систем.