Geely Ansam vs Dongfeng Huge: какой кроссовер выбрать за 3,5 млн рублей? Разбираемся в нюансах

12 мая 2026, 13:07
Geely Atlas оказался предпочтительнее Dongfeng Huge: тест выявил неожиданные слабые места
Сравнительный тест двух популярных кроссоверов выявил неожиданные нюансы: Geely Atlas оказался не только комфортнее, но и технологичнее соперника. Почему Dongfeng Huge уступил по важным параметрам, и что это значит для покупателей - объяснили эксперты. Не прошли мимо и детали, которые часто игнорируют при выборе нового авто.
Для российских автолюбителей выбор между Geely Atlas и Dongfeng Huge становится все более актуальным: оба кроссовера активно продвигаются на рынке, но различия между ними могут серьезно повлиять на решение о покупке. Как сообщает За рулем, свежий сравнительный тест двух моделей выявил ряд особенностей, которые мало кто ожидает увидеть в этом сегменте.
Эксперты провели детальный анализ обновленного Geely Atlas с передним приводом и мотором 1.5 (147 л.с., 3,45 млн рублей) и Dongfeng Huge с турбированным 1.5 (197 л.с., 3,24 млн рублей). На первый взгляд, Huge выглядит привлекательнее: больше мощности, ниже цена, а дилеры готовы предложить дополнительные скидки. Однако при более глубоком рассмотрении выяснилось, что не все так однозначно.
Одной из главных проблем Dongfeng Huge стала управляемость. Руль практически не дает обратной связи, особенно на скоростях около 130 км/ч, когда машина теряет устойчивость. Это может стать неприятным сюрпризом для тех, кто часто ездит по трассе. Кроме того, акустический комфорт в Huge оставляет желать лучшего - шумы с улицы и от двигателя проникают в салон заметно сильнее, чем у конкурента.
Geely Atlas, напротив, порадовал более точным рулевым управлением, плавным ходом и эффективной шумоизоляцией. Водитель чувствует себя увереннее, а реакции автомобиля предсказуемы. Тем не менее, и у Atlas есть свои нюансы: семиступенчатый роботизированный «автомат» иногда медлит при старте, а двигатель 1.5 на холодную работает жестко. Специалисты отмечают, что цена в 3,45 млн рублей за переднеприводный кроссовер с таким мотором кажется завышенной, особенно на фоне конкурентов.
Особое внимание уделили работе электронных ассистентов. Адаптивный круиз-контроль Dongfeng Huge вызвал вопросы: после полной остановки машина разгоняется слишком медленно, а если впереди идущий автомобиль уходит в сторону, Huge неожиданно резко тормозит. Это может нервировать водителя и создавать лишние риски на дороге. У Geely Atlas подобных проблем не выявили - электронные помощники работают стабильнее и предсказуемее.
В итоге, по мнению специалистов, именно сбалансированность Geely Atlas стала решающим фактором победы в сравнении. Водитель лучше ощущает машину, реакции четкие, а на ходу сохраняется ощущение монолитности. Dongfeng Huge, в свою очередь, может похвастаться более просторным салоном и багажником, мощным двигателем и привлекательной ценой, но эти плюсы не перекрывают недостатков в управляемости и работе электроники.
Стоит отметить, что интерес к моделям Geely в России стабильно растет, и многие владельцы делятся своим опытом эксплуатации. Например, в одном из недавних обзоров подробно разбирались особенности владения гибридом этой марки - разбор реального опыта эксплуатации Geely EX5 EM-i помог многим понять, на что обращать внимание при выборе нового авто.
Напомним, ранее компания Geely уже объявляла отзывную кампанию для Atlas, что также важно учитывать при покупке. В целом, результаты теста показывают: при выборе между этими двумя кроссоверами стоит внимательно оценивать не только цену и мощность, но и такие параметры, как управляемость, комфорт и надежность электронных систем.
-
06.05.2026, 20:16
Цены на GEELY в Казахстане: почему автомобили почти вдвое дешевле, чем в России
В Казахстане начал работу новый завод GEELY, и автомобили этой марки здесь стоят заметно дешевле, чем в России. Разница в цене достигает почти двукратного значения, что вызывает вопросы у автолюбителей и экспертов. Разбираемся, что влияет на стоимость и каковы перспективы для российского рынка.Читать далее
-
26.04.2026, 12:51
Семейный кроссовер Omoda C7 2026: плюсы, минусы, цены и конкуренты
Omoda C7 выходит на российский рынок с амбициями и свежим взглядом на сегмент среднеразмерных кроссоверов. Мы разобрали, чем этот автомобиль отличается от привычных моделей, и почему его стоит рассматривать в 2026 году. В материале - детали комплектаций, особенности сборки и реальные впечатления от эксплуатации.Читать далее
-
16.04.2026, 08:05
Пять китайских кроссоверов, которые выдерживают российские дороги и не требуют частого ремонта
Китайские автомобили перестали быть поводом для скепсиса: новые модели показывают отличную выносливость и простоту обслуживания. Мы собрали топ-5 кроссоверов, которые доказали свою надежность на российских дорогах по мнению реальных владельцев. Почему именно эти машины стали выбором для суровых условий - в нашем материале.Читать далее
-
14.04.2026, 16:03
В России стартовал массовый отзыв Geely Atlas: почти 39 тысяч машин под проверкой
Компания Geely объявила о масштабной сервисной кампании для владельцев Atlas: почти 39 тысяч автомобилей приглашают к дилерам для замены предохранителя и обновления ПО. Мало кто знает, что неисправность парковочных датчиков может привести к серьезным последствиям. Какие меры приняты и что делать владельцам - объясняем подробно.Читать далее
-
12.04.2026, 07:14
Volga K40 выходит на рынок: семь главных соперников среди кроссоверов
Volga готовит к запуску новый кроссовер K40, который уже вызвал интерес у экспертов и автолюбителей. Семь моделей из России, Китая и Кореи могут составить ему серьезную конкуренцию. Какие характеристики и цены у соперников, почему рынок так напряжен и что это значит для покупателей - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что старт продаж намечен сразу для трех моделей бренда.Читать далее
-
06.04.2026, 10:36
Volga K40: новый кроссовер на базе Geely Atlas проходит сертификацию в Беларуси
Китайский Geely Atlas IV поколения может появиться в Беларуси под именем Volga K40. Модель уже проходит сертификацию, а сборку наладят в России. Почему это важно для рынка и какие подводные камни ждут новинку - разбираемся в деталях.Читать далее
-
30.03.2026, 19:15
Geely Atlas: сравнение версий с передним и полным приводом - что выбрать в 2026
Geely Atlas второго поколения теперь доступен с двумя типами привода и разными коробками передач. Мы разобрались, как отличаются эти версии в реальных условиях, и почему выбор между ними стал особенно актуален для российских водителей в 2026 году.Читать далее
-
18.03.2026, 08:17
Geely Atlas FX11: разборка новой версии для Беларуси и России
Geely Atlas FX11 появился в Беларуси летом 2024 года, но его конструкция до сих пор вызывала вопросы у многих водителей. Журналисты разобрали переднеприводную версию на подъемнике и выяснили, чем она отличается от старших моделей, какие плюсы и минусы скрыты под кузовом, и что важно знать перед покупкой. Читать далее
-
16.03.2026, 13:42
Китайские кроссоверы 4WD: что предлагают Tenet, Haval, Jetour и конкуренты в 2026
Полноприводные кроссоверы из Китая становятся все доступнее и технологичнее, а дилеры предлагают выгодные условия. В материале - разбор ключевых моделей Tenet, Haval, Jetour, Omoda и других, их технических особенностей, цен и нюансов эксплуатации. Почему именно сейчас стоит обратить внимание на эти автомобили - в нашем обзоре.Читать далее
-
13.03.2026, 17:18
В Москве продажи новых авто выросли на 6,5%: таксопарки обновили парк
В начале 2026 года в Москве неожиданно выросли продажи новых легковых автомобилей, несмотря на общее падение рынка по стране. Эксперты объясняют: причина - массовое обновление автопарков таксопарками перед изменениями в законе. Какие модели оказались в топе и почему премиум-сегмент вырос в 2,5 раза - разбираемся, что это значит для водителей и рынка.Читать далее
