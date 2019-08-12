12 августа 2019, 13:17
Geely Atlas подружился с Алисой
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Сегодня, 12 августа, в России стартовали продажи китайского кроссовера Geely Atlas с обновленной медиасистемой «Яндекс.Авто». Новая опция войдет в стандартное оснащение версии с 1,8-литровым турбомотором в топовой комплектации Luxury по цене от 1 679 990 рублей.
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Штатное оснащение обновленной комплектации включает в себя интегрированный 4G-модем и сим-карту МТС. В итоговую стоимость включен годовой безлимитный трафик на ресурсы «Яндекса» и 2 Гб мобильного интернета в месяц на остальные сервисы. Водитель сможет пользоваться навигатором, слушать потоковую музыку, узнавать прогноз погоды и спрашивать совета у голосового помощника Алиса, которая активируется фразой «Слушай, Алиса». В будущем «Яндекс» обещает расширить возможности медиасистемы и внедрить голосовое управление климатической установкой и электроприводом багажника.
Доплатить за «Яндекс.Авто» с Алисой попросят 15 000 рублей. Таким образом, топовый Geely Atlas с обновленной медиасистемой и голосовым помощником будет стоить минимум 1 679 990 рублей. В дальнейшем платформа «Яндекс.Авто» может появиться на компактном кроссовере SX11 и кросс-купе FY11.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Конечно DFM AX7 лучше представленных образцов, но у него ляпы которых нет на других авто. Это мультимедиа ( сбиваются часы и дата, не коннектится со смартфоном, плохой звук) нет антикора дна и подкрылков, купил 04.04.2019 ржавые приводные валы передних колес, ржавая выхлопная система.
Цена по моему для китайца всё таки высока.
По-китайски богато. Даже вариант Standart впечатляет
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