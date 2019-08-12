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12 августа 2019, 13:17

Geely Atlas подружился с Алисой

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Сегодня, 12 августа, в России стартовали продажи китайского кроссовера Geely Atlas с обновленной медиасистемой «Яндекс.Авто». Новая опция войдет в стандартное оснащение версии с 1,8-литровым турбомотором в топовой комплектации Luxury по цене от 1 679 990 рублей.
Geely Atlas подружился с Алисой

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Кроссовер Geely Atlas удерживает в России титул бестселлера среди моделей китайских марок. По итогам первой половины 2019 года, отечественные дилеры реализовали 3,3 тыс. экземпляров Atlas. Он опережает ближайшего преследователя почти на 800 автомобилей. Увеличить интерес российских покупателей к модели должна обновленная мультимедийная система и платформа «Яндекс.Авто», которую предложат для автомобилей с 1,8-литровым турбомотором (184 л.с.) в максимальной комплектации Luxury.

Штатное оснащение обновленной комплектации включает в себя интегрированный 4G-модем и сим-карту МТС. В итоговую стоимость включен годовой безлимитный трафик на ресурсы «Яндекса» и 2 Гб мобильного интернета в месяц на остальные сервисы. Водитель сможет пользоваться навигатором, слушать потоковую музыку, узнавать прогноз погоды и спрашивать совета у голосового помощника Алиса, которая активируется фразой «Слушай, Алиса». В будущем «Яндекс» обещает расширить возможности медиасистемы и внедрить голосовое управление климатической установкой и электроприводом багажника.

Доплатить за «Яндекс.Авто» с Алисой попросят 15 000 рублей. Таким образом, топовый Geely Atlas с обновленной медиасистемой и голосовым помощником будет стоить минимум 1 679 990 рублей. В дальнейшем платформа «Яндекс.Авто» может появиться на компактном кроссовере SX11 и кросс-купе FY11.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Лучшие новые китайские автомобили в России
Конечно DFM AX7 лучше представленных образцов, но у него ляпы которых нет на других авто. Это мультимедиа ( сбиваются часы и дата, не коннектится со смартфоном, плохой звук) нет антикора дна и подкрылков, купил 04.04.2019 ржавые приводные валы передних колес, ржавая выхлопная система.
Николай
Тест-драйв Geely Atlas: вниманию встречающих!
Цена по моему для китайца всё таки высока.
Slava Tsvetkov
Стали известны комплектации Geely Atlas
По-китайски богато. Даже вариант Standart впечатляет
Петр
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Geely Atlas подружился с Алисой
{{material_126697}}Кроссовер Geely Atlas удерживает в России титул бестселлера среди моделей китайских марок. По итогам первой половины 2019 года, отечественные дилеры реализовали 3,3 тыс. экземпляров Atlas. Он опережает ближайшего преследователя почти на 800 автомобилей. Увеличить интерес российских покупателей к модели должна обновленная мультимедийная система и платформа «Яндекс.Авто», которую предложат для автомобилей с 1,8-литровым турбомотором (184 л.с.) в максимальной комплектации Luxury.Штатное оснащение обновленной комплектации включает в себя интегрированный 4G-модем и сим-карту МТС. В итоговую стоимость включен годовой безлимитный трафик на ресурсы «Яндекса» и 2 Гб мобильного интернета в месяц на остальные сервисы. Водитель сможет пользоваться навигатором, слушать потоковую музыку, узнавать прогноз погоды и спрашивать совета у голосового помощника Алиса, которая активируется фразой «Слушай, Алиса». В будущем «Яндекс» обещает расширить возможности медиасистемы и внедрить голосовое управление климатической установкой и электроприводом багажника.Доплатить за «Яндекс.Авто» с Алисой попросят 15 000 рублей. Таким образом, топовый Geely Atlas с обновленной медиасистемой и голосовым помощником будет стоить минимум 1 679 990 рублей. В дальнейшем платформа «Яндекс.Авто» может появиться на компактном кроссовере SX11 и кросс-купе FY11.
2019-08-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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