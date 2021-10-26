Geely Atlas Pro: как восприняли кроссовер с «мягким гибридом» первые покупатели
Фото: И. Братуха
В Сети уже есть комментарии людей, успевших стать владельцами Atlas Pro. Давайте вместе послушаем, что водителям понравилось в новом автомобиле, а что вызвало вопросы.
«Сорвать «Прошку» на «букс» не получится»
Геннадий из Москвы проехал на вновь приобретенном Atlas Pro первые 500 км: «Продажей предшественника (обычного «Атласа») ещё не занимался, поэтому могу сравнивать, пересаживаясь с одного на другой. Сразу могу сказать, что машины абсолютно разные. По салону и внешности «Прошка» гораздо взрослей. За счёт приподнятого торпедо и более глубоких сидений чувствуешь себя как в солидном автомобиле. Салон кажется, а может и не кажется, больше».
Мужчина оценивает ходовую часть Atlas Pro как определённо более «твёрдую», но при этом неровности, по его словам, кроссовер проходит комфортнее. «В работе мотора у «Прошки» на малой скорости есть не большая вибрация в руль, по сравнению с Atlas 1.8. Тяга у обеих машин хорошая. У «Прошки» никаких «затупов» в работе «робота» нет, разгон плавный, комфортный и динамичный. 1,8-литровый мотор более резкий, можно сорвать на «букс», чего не получится сделать с «Прошкой».
«По рынку ничего не купить за подобные деньги»
Андрей из Калининграда прокатился на «Прошке» и сразу отмечает, что едет он неспешно. «На «роботе» и с батареей 48В брать нет смысла вообще. Систему «старт-стоп» нужно «убить» на корню, ибо трогаешься с перекрестка 2 секунды. Так и влететь в кого-то можно», - комментирует водитель. - По рулю мало вылета и угла регулировки, как и на всех «китайцах». Когда это до них дойдет уже? Жду версию 1.5 на «автомате». При этом житель янтарного края положительно оценивает дизайн кузова Atlas Pro: «Внешка» очень хороша, на мой вкус. Активные системы работают при движении прикольно».
Недочеты автор комментария видит в оформлении интерьера: «Сиденья без вентиляции и «перфы». Задняя точка припотела с непривычки. «Приборка» от «Кулрея», нормальную нам не дали. Музыка - вообще УГ. Площадка для отдыха левой ноги близка и неудобна. Дермантин кресел не внушает доверия (может, тут я неправ)».
Досталось, как водится нынче, продавцам: «Дилер, даже в нашей деревне, «лепит» плюс 100-200 тыс. рублей к ценнику «допами». Резюме Андрея короткое, но практичное: «По рынку ничего не купить за подобные деньги - и только это может оправдать покупку «Прохи».
«Поразили удешевления, хотя автомобиль стал дороже почти на 400 тысяч»
Александр из Перми признается, что внешне Geely Atlas Pro, «конечно, красив, капот из салона понравился. Сиденья лучше. Едет по резвее 2,4-литровой версии. Подвеска, не скажу, что жестче».
Водителя неприятно поразили «удешевления, хотя сам автомобиль стал дороже почти на 400 000 рублей в сравнении с обычным «Атласом». Передние дверные карты сверху хоть и обшиты типа дермантином, но, по сравнению со старым «Атласом», звенят – настоящий барабан, обидно. Даже в полном «фарше» переднее сиденье - с механическими регулировками, обидно. Мне так нравится на старом «Атласе», что я могу управлять пассажирским сиденьем со стороны водителя, а тут нет». На этом, судя по комментарию пермяка, новый Atlas Pro ему пришелся по душе: «В остальном автомобилю похвала, понравился».
«Надо избавиться от «недоантенки» и упрятать ее под крышу»
Александр из Балашихи, в общем и целом, солидарен с водителем из Перми, заявляя, что Atlas Pro «внешне красив и точно будет выделяться в потоке». При этом мужчина искренне не понимает, «зачем ему этот «плавник» на крыше? Пора бы избавиться от этой «недоантенки» и упрятать его под крышу».
|Geely Atlas Pro Flagship+ 1.5 AMT 4x4
|1.5 л, 177 л.с
|робот 7
|4544 x 1713 x 1831 мм
|полный
|АИ-95, 6.8 л на 100 км
|2 184 990 руб
|Все характеристики
Высказывает житель Подмосковья и свое мнение про внутреннее оснащение: «Нет, ну, красиво, правда при условии, если не лезть в дебри. Где, например, электрорегулировка пассажирского кресла? Ее нет даже в топовых комплектациях, как так? Я не готов в автомобиле за два с лишним миллиона рублей дергать сидение, когда есть обычный «Атлас» со всеми электрорегулировками».
«3-цилиндровый мотор легко тягает такую машину с тремя взрослыми»
Михаил из Москвы признается, что Atlas Pro его не зацепил ничем, кроме внешности: «Лично по мне, много бесполезной мишуры типа контроля разметки, знаков и т.д., которой поиграешься 2 раза и забросишь. При этом нет мониторинга «слепых» зон, как на «Кулрее», да и «дворники» по скорости очень неспешные. Учитывая разницу в цене 500 тысяч между «Атлас ПРО» и «Кулрей», я всерьез задумался: привод багажника и адаптивный круиз стоят этих денег»?
Ощущения от езды у москвича несколько иные: «Блин, не буду кривить душой, но автомобиль едет. И вполне неплохо. 3-цилиндровый мотор пусть и крутится, но субъективно очень легко тягает такую машину с тремя взрослыми (вместе с водителем)».
По мнению водителя, «шумка» моторного щита и мотора - огонь. Двигатель не слышно вообще. Очень много соблазна регулярно крутить до 6 000 об/мин, не имея обратной связи по звуковому сопровождению. А хочешь ускоряться более-менее интенсивно, тысяч до 4 мотор крутится: видимо, 1,5 литра объема дают о себе знать. «Робот», видимо, под меня не подстроился, порой подтупливал при переключениях вверх (когда со стиля «пенсионер» переходил в более активный стиль, но без кик-дауна), но в целом не критично. На кик-даун реагировал нормально, правда, с рывком. Переключение «зад-перед» моментальное, что выгодно отличает Atlas Pro от Haval.
Есть у Михаила вопросы по работе «печки»: «В Москве было +14, при «задатчике» +21 и «печка» дула теплым воздухом. Рановато дуть теплым в солнечную погоду. Поставил +19, температура в салоне пришла в комфортную норму. Показалось странным. В «Каптиве», например, стоит +21 круглый год, специально проверил, теплым не дует, в машине комфортно в рубашке».
Посадку в водительском кресле житель столицы оценивает как субъективную, как он говорит, «не хватает вылета руля, прямо по пределу»: «Привык ездить с левой рукой на подлокотнике двери, а в «Атлас ПРО» в подлокотнике ниша, стало неудобно».
Вопрос техники
Для нашего брата китайцы подготовили Geely Atlas Pro с одним безальтернативным мотором – 3-цилиндровым турбоагрегатом JLH-3G15TD (как на Coolray) с распределенным впрыском топлива, 12-клапанным ГРМ и варьируемыми фазами газораспределения. Мощность двигателя - 177 л.с. при 5500 об/мин и 255 Нм крутящего момента при 1500-4000 об/мин.
В качестве «десерта» - технология «мягкого гибрида» EMS 48V в виде 48-вольтового стартер-генератора и компактной литий-ионной батареи. Электромотор «сотрудничает» с системой «старт/стоп», генерирует 50 Нм пиковой тяги и помогает в первые секунды разгона. Напарником двигателя выступает 7-диапазонная роботизированная коробка с 2 мокрыми сцеплениями.
Аккумуляторной батареи определили место сзади. Зарядка осуществляется в ходе движения. При этом, когда вы находитесь на стабильно высокой скорости, автоматически срабатывает режим движения накатом. Машина движется равномерно, а ДВС выключается, и трансмиссия при этом также не задействована. Работа системы заметна по упавшим до нуля оборотам на тахометре да по изменению цвета (с оранжевого на голубой) соответствующей иконки на «приборке». При торможении происходит классическая рекуперация: кинетическая энергия преобразуется в электричество и моментально направляется в модуль с 48-вольтовой батареей.
«Мягкий» гибрид добавляет динамики в тот самый момент, когда 3-цилиндровые «легкие» просят воздуха – прибавка составляет 50 Нм в диапазоне 1500-4000 об/мин. 7DCT переключает передачи плавно, но к его работе есть вопросы. Например, непросто уложиться в 9,9 секунды до «сотни», анонсированные производителем, причем, даже в спорт-режиме.
Комплектации и технические характеристики
|Geely Atlas Pro Flagship+ 1.5 AMT 4x4
|Год выпуска, с
|2021
|Год выпуска, по
|2022
|Кузов
|кроссовер
|Количество дверей/мест
|5/5
|Тип двигателя
|бензин
|Мощность, л.с./ об/мин
|177
|Объем двигателя
|1477
|Тип трансмисии
|робот 7
|Привод
|полный
|Городской цикл
|8.5
|Загородный цикл
|5.8
|Смешанный цикл
|6.8
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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