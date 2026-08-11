Geely Atlas Pro: энергоемкая подвеска, стильный дизайн и скрытые проблемы электроники — подробный разбор эксперта

11 августа 2026, 18:15
Geely Atlas Pro: плюсы и минусы кроссовера, которые нельзя игнорировать
Geely Atlas Pro: плюсы и минусы кроссовера, которые нельзя игнорировать
Экспертное мнение о Geely Atlas Pro: какие скрытые недостатки и неожиданные достоинства обнаружились после детального разбора популярного кроссовера. Что грозит владельцам на пробеге и почему этот автомобиль обсуждают чаще других - объяснил специалист.
Geely Atlas Pro давно стал ведущим игроком на российском рынке кроссоверов, и интерес к этой модели не ослабевает. Для многих автолюбителей важно понимать, с какими особенностями и подводными камнями можно столкнуться при эксплуатации этого автомобиля. Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев провел детальный разбор Atlas Pro, выявив не только сильные стороны, но и ряд спорных моментов, которые могут подвергнуться критике со стороны будущих владельцев.
Atlas Pro, известный также как Belgee X70, выпускался с 2019 по 2025 год и предлагался в версиях с передним и полным приводом. Полноприводные модификации включают мягкую гибридную систему, где стартер-генератор поддерживает двигатель в определенных режимах, что позволяет повысить экономичность, но добавляет новые технические особенности. Внутри кроссовер радует просторным салоном, качественными материалами отделки и современным электронным оснащением, однако регулировка рулевой колонки по вылету оставляет желать лучшего, что отмечают даже опытные водители.
Среди плюсов модели — энергоемкая подвеска, стильный интерьер и богатый набор опций, но есть и минусы: дорожный просвет всего 175 мм, что ограничивает возможности на плохих дорогах, а отсутствие атмосферных моторов и механических коробок передач может отпугнуть часть покупателей, привыкших к классическим решениям. Кроме того, кузов склонен к коррозии и требует внимательного ухода, особенно в условиях российской зимы.
Под капотом установлен только один тип двигателя — трехцилиндровый Volvo B3154T, он же JLH 3G15TD, доработанный специально для этой модели, с мощностью 150 или 177 лошадиных сил и заявленным ресурсом 250 тысяч километров. Однако ремонт этого агрегата сложен и дорог, что стоит учитывать при покупке с пробегом. На малых пробегах серьезных проблем не обнаружено, за исключением сбоев стартера-генератора в гибридных версиях, а среди типичных неисправностей выделяют течи уплотнителей и нагар на впускных клапанах, что приводит к повышенному расходу масла ближе к 100 тысячам километров, поэтому важно внимательно следить за состоянием ремня ГРМ.
Большинство Atlas Pro на вторичном рынке — это полноприводные версии, их около 76 процентов, где двигатель работает в паре с семиступенчатым роботом Geely 7DCT330 с двумя мокрыми сцеплениями. Эта коробка считается надежной, ее ресурс достигает 300 тысяч километров, при спокойной езде сцепление служит до 100 тысяч, иногда и дольше, но на больших пробегах возможны проблемы с подшипниками валов и двухмассовым маховиком. Переднеприводные модификации комплектуются японским автоматом Aisin TF 72SC, который славится своей живучестью, но склонен к перегреву из-за слабого теплообменника, поэтому после 100 тысяч километров рекомендуется установка дополнительного радиатора, а к 200 тысячам обычно требуется капитальный ремонт с заменой фрикционов и прокладок.
Подвеска, рулевое управление и тормоза в Atlas Pro работают стабильно и не вызывают нареканий, тогда как основные сложности связаны с электроникой: камеры кругового обзора, парктроники и система контроля давления в шинах часто требуют замены по гарантии, что может доставить неудобства, особенно если автомобиль уже не на гарантии. Интересно, что вопросы надежности и эксплуатации китайских автомобилей становятся все более актуальными на фоне изменений в российском автопроме, например, в материале о новых полномочиях международной автоинспекции наблюдают за особенностями взаимодействия с ГИБДД и ВАИ , что также влияет на выбор и использование современных машин.
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