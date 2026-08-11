Geely Atlas Pro: энергоемкая подвеска, стильный дизайн и скрытые проблемы электроники — подробный разбор эксперта

Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxeed Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata TENET Tesla Toyota VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

11 августа 2026, 18:15

Geely Atlas Pro: плюсы и минусы кроссовера, которые нельзя игнорировать

Geely Atlas Pro: плюсы и минусы кроссовера, которые нельзя игнорировать

Geely Atlas Pro: энергоемкая подвеска, стильный дизайн и скрытые проблемы электроники — подробный разбор эксперта

Geely Atlas Pro: плюсы и минусы кроссовера, которые нельзя игнорировать

Экспертное мнение о Geely Atlas Pro: какие скрытые недостатки и неожиданные достоинства обнаружились после детального разбора популярного кроссовера. Что грозит владельцам на пробеге и почему этот автомобиль обсуждают чаще других - объяснил специалист.

Экспертное мнение о Geely Atlas Pro: какие скрытые недостатки и неожиданные достоинства обнаружились после детального разбора популярного кроссовера. Что грозит владельцам на пробеге и почему этот автомобиль обсуждают чаще других - объяснил специалист.

Geely Atlas Pro давно стал ведущим игроком на российском рынке кроссоверов, и интерес к этой модели не ослабевает. Для многих автолюбителей важно понимать, с какими особенностями и подводными камнями можно столкнуться при эксплуатации этого автомобиля. Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев провел детальный разбор Atlas Pro, выявив не только сильные стороны, но и ряд спорных моментов, которые могут подвергнуться критике со стороны будущих владельцев.

Atlas Pro, известный также как Belgee X70, выпускался с 2019 по 2025 год и предлагался в версиях с передним и полным приводом. Полноприводные модификации включают мягкую гибридную систему, где стартер-генератор поддерживает двигатель в определенных режимах, что позволяет повысить экономичность, но добавляет новые технические особенности. Внутри кроссовер радует просторным салоном, качественными материалами отделки и современным электронным оснащением, однако регулировка рулевой колонки по вылету оставляет желать лучшего, что отмечают даже опытные водители.

Среди плюсов модели — энергоемкая подвеска, стильный интерьер и богатый набор опций, но есть и минусы: дорожный просвет всего 175 мм, что ограничивает возможности на плохих дорогах, а отсутствие атмосферных моторов и механических коробок передач может отпугнуть часть покупателей, привыкших к классическим решениям. Кроме того, кузов склонен к коррозии и требует внимательного ухода, особенно в условиях российской зимы.

Под капотом установлен только один тип двигателя — трехцилиндровый Volvo B3154T, он же JLH 3G15TD, доработанный специально для этой модели, с мощностью 150 или 177 лошадиных сил и заявленным ресурсом 250 тысяч километров. Однако ремонт этого агрегата сложен и дорог, что стоит учитывать при покупке с пробегом. На малых пробегах серьезных проблем не обнаружено, за исключением сбоев стартера-генератора в гибридных версиях, а среди типичных неисправностей выделяют течи уплотнителей и нагар на впускных клапанах, что приводит к повышенному расходу масла ближе к 100 тысячам километров, поэтому важно внимательно следить за состоянием ремня ГРМ.

Большинство Atlas Pro на вторичном рынке — это полноприводные версии, их около 76 процентов, где двигатель работает в паре с семиступенчатым роботом Geely 7DCT330 с двумя мокрыми сцеплениями. Эта коробка считается надежной, ее ресурс достигает 300 тысяч километров, при спокойной езде сцепление служит до 100 тысяч, иногда и дольше, но на больших пробегах возможны проблемы с подшипниками валов и двухмассовым маховиком. Переднеприводные модификации комплектуются японским автоматом Aisin TF 72SC, который славится своей живучестью, но склонен к перегреву из-за слабого теплообменника, поэтому после 100 тысяч километров рекомендуется установка дополнительного радиатора, а к 200 тысячам обычно требуется капитальный ремонт с заменой фрикционов и прокладок.

Подвеска, рулевое управление и тормоза в Atlas Pro работают стабильно и не вызывают нареканий, тогда как основные сложности связаны с электроникой: камеры кругового обзора, парктроники и система контроля давления в шинах часто требуют замены по гарантии, что может доставить неудобства, особенно если автомобиль уже не на гарантии. Интересно, что вопросы надежности и эксплуатации китайских автомобилей становятся все более актуальными на фоне изменений в российском автопроме, например, в материале о новых полномочиях международной автоинспекции наблюдают за особенностями взаимодействия с ГИБДД и ВАИ , что также влияет на выбор и использование современных машин.

Упомянутые модели: Geely Atlas Pro (от 2 119 990 Р), Belgee X70
Упомянутые марки: Geely, Belgee, Volvo
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Джили, Белджи, Вольво

Похожие материалы Джили, Белджи, Вольво

Tenet T8 обновился: голосовое управление, новые версии и доработки для России
Дачная перевозка: как не превысить допустимую нагрузку на крышу авто
Hongqi HS3 стал лидером продаж в России: как изменился спрос на кроссоверы
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 22 модели
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Lexus RZ и еще 50 моделей
Кабриолеты и родстеры
Bristol Speedster и еще 35 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Владимирская область Новосибирск Тамбов
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться