Geely Atlas Pro стал доступнее: в продаже с января 2022-го
Фото: Geely
Под капотом машин - 1,5-литровый трехцилиндровый турбомотор JLH-3G15TD с непосредственным впрыском топлива мощностью 177 л.с., который позволяет SUV ускоряться до «сотни» за 10,5 секунды, при этом заявленный расход топлива в комбинированном режиме составляет 7,4 л/100 км.
Комплектация Comfort оценена в 1 834 990 рублей. В ней много чего есть: 12,3-дюймовая мультимедиа с сенсорным дисплеем, возможностью подключения смартфонов через Bluetooth и дублированием их экрана на штатном дисплее, 4 USB-порта для подключения и зарядки гаджетов, «музыка» с 6-ю динамикам, а также 7-дюймовая цифровая панель приборов.
«Восемнадцатые» появляются в версии Luxury за 1 964 990 рублей. К ним добавляются передние светодиодные фары, задние динамические указатели поворота, подсветка зоны выхода при открывании передних дверей, передние датчики парковки, круговой обзор 360°, функция автозатемнения и электропривод складывания наружных зеркал, боковые шторки безопасности, датчик дождя, бесключевой доступ в салон, акустическая система с 8-ю динамиками.
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