Что изменилось в Geely Atlas для российского рынка: подробности о двигателе, оснащении и цене новой версии

Geely Atlas с новым мотором и передним приводом: старт продаж и комплектация в России

Вышло исследование: Geely Atlas теперь доступен с передним приводом и новым 1,5-литровым мотором. Цена - от 3,45 млн рублей. Какие опции включены, чем отличается комплектация и когда ждать старт продаж - разбираемся подробно.

Российский рынок кроссоверов продолжает меняться, и появление новой версии Geely Atlas - яркое тому подтверждение. Для многих автолюбителей это событие может стать определяющим при выборе автомобиля: теперь Atlas доступен с передним приводом и более доступным мотором, что напрямую влияет на стоимость владения и эксплуатационные расходы. В условиях, когда цены на автомобили растут, а выбор становится все более ограниченным, такие новости вызывают живой интерес.

Главное отличие новой модификации - это 1,5-литровый турбированный бензиновый двигатель, выдающий 147 л.с. и 270 Нм крутящего момента. В паре с ним работает 7-ступенчатая преселективная автоматическая коробка передач. Такой тандем обещает не только экономичность, но и достаточную динамику для городских и загородных поездок. Передний привод - решение, которое часто выбирают те, кто не планирует покорять бездорожье, а предпочитает уверенное поведение на асфальте и более низкие расходы на обслуживание.

Комплектация новой версии Geely Atlas, как сообщает Autonews, не разочарует даже требовательных покупателей. В списке оснащения - светодиодная оптика, 19-дюймовые легкосплавные диски, панорамная крыша с люком, салон из темно-синей экокожи с контрастными светло-серыми вставками и атмосферной подсветкой. Цифровая приборная панель диагональю 10,25 дюйма и мультимедийная система с 13,2-дюймовым экраном поддерживают беспроводную интеграцию смартфонов на iOS, а за звук отвечает аудиосистема из шести динамиков. Двухзонный климат-контроль, датчики дождя и света, бесключевой доступ и дистанционный запуск двигателя - все это входит в стандартное оснащение.

Особое внимание уделено зимнему комфорту. В «зимний пакет» включены подогрев передних и задних сидений, руля, лобового и заднего стекла, зеркал и форсунок омывателя. Такой набор опций редко встречается в базовых комплектациях конкурентов, что выделяет Atlas на фоне других предложений в сегменте.

Фото: Geely

Безопасность и современные технологии также не остались без внимания. Кроссовер оснащен адаптивным круиз-контролем, системами предотвращения столкновений, удержания в полосе и распознавания дорожных знаков. Это не только повышает уровень безопасности, но и делает поездки менее утомительными, особенно в условиях плотного городского трафика.

Geely Atlas с передним приводом будет предлагаться в единственной комплектации Luxury по цене 3 449 990 рублей без учета скидок. Старт продаж производитель объявит позднее, но уже сейчас ясно: новинка способна привлечь внимание тех, кто ищет современный, хорошо оснащенный и относительно доступный кроссовер. В условиях, когда многие бренды покинули российский рынок, а выбор новых моделей ограничен, появление такой версии Atlas - важный сигнал для всех, кто следит за тенденциями и не готов переплачивать за ненужные опции.