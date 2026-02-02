Что изменилось в Geely Atlas для российского рынка: подробности о двигателе, оснащении и цене новой версии

2 февраля 2026, 14:57
Geely Atlas с новым мотором и передним приводом: старт продаж и комплектация в России
Geely Atlas с новым мотором и передним приводом: старт продаж и комплектация в России
Вышло исследование: Geely Atlas теперь доступен с передним приводом и новым 1,5-литровым мотором. Цена - от 3,45 млн рублей. Какие опции включены, чем отличается комплектация и когда ждать старт продаж - разбираемся подробно.
Российский рынок кроссоверов продолжает меняться, и появление новой версии Geely Atlas - яркое тому подтверждение. Для многих автолюбителей это событие может стать определяющим при выборе автомобиля: теперь Atlas доступен с передним приводом и более доступным мотором, что напрямую влияет на стоимость владения и эксплуатационные расходы. В условиях, когда цены на автомобили растут, а выбор становится все более ограниченным, такие новости вызывают живой интерес.
Главное отличие новой модификации - это 1,5-литровый турбированный бензиновый двигатель, выдающий 147 л.с. и 270 Нм крутящего момента. В паре с ним работает 7-ступенчатая преселективная автоматическая коробка передач. Такой тандем обещает не только экономичность, но и достаточную динамику для городских и загородных поездок. Передний привод - решение, которое часто выбирают те, кто не планирует покорять бездорожье, а предпочитает уверенное поведение на асфальте и более низкие расходы на обслуживание.
Комплектация новой версии Geely Atlas, как сообщает Autonews, не разочарует даже требовательных покупателей. В списке оснащения - светодиодная оптика, 19-дюймовые легкосплавные диски, панорамная крыша с люком, салон из темно-синей экокожи с контрастными светло-серыми вставками и атмосферной подсветкой. Цифровая приборная панель диагональю 10,25 дюйма и мультимедийная система с 13,2-дюймовым экраном поддерживают беспроводную интеграцию смартфонов на iOS, а за звук отвечает аудиосистема из шести динамиков. Двухзонный климат-контроль, датчики дождя и света, бесключевой доступ и дистанционный запуск двигателя - все это входит в стандартное оснащение.
Особое внимание уделено зимнему комфорту. В «зимний пакет» включены подогрев передних и задних сидений, руля, лобового и заднего стекла, зеркал и форсунок омывателя. Такой набор опций редко встречается в базовых комплектациях конкурентов, что выделяет Atlas на фоне других предложений в сегменте.
Безопасность и современные технологии также не остались без внимания. Кроссовер оснащен адаптивным круиз-контролем, системами предотвращения столкновений, удержания в полосе и распознавания дорожных знаков. Это не только повышает уровень безопасности, но и делает поездки менее утомительными, особенно в условиях плотного городского трафика.
Geely Atlas с передним приводом будет предлагаться в единственной комплектации Luxury по цене 3 449 990 рублей без учета скидок. Старт продаж производитель объявит позднее, но уже сейчас ясно: новинка способна привлечь внимание тех, кто ищет современный, хорошо оснащенный и относительно доступный кроссовер. В условиях, когда многие бренды покинули российский рынок, а выбор новых моделей ограничен, появление такой версии Atlas - важный сигнал для всех, кто следит за тенденциями и не готов переплачивать за ненужные опции.
Похожие материалы Джили
-
29.01.2026, 20:07
Belgee запускает новые модели и собственный мотор: что меняется на заводе в Жодино
В России стартовала отдельная дилерская сеть Belgee, а завод в Жодино готовит новые модели и расширяет локализацию. Почему это событие может изменить расстановку сил на рынке и что ждет покупателей - в нашем материале.Читать далее
-
22.01.2026, 11:12
Сколько на самом деле тратят топлива Geely: проверяем реальные цифры на популярных моделях
Реальные показатели расхода топлива на Geely часто отличаются от заявленных. Мы собрали данные владельцев и провели сравнение. Какие модели оказались самыми экономичными? Узнайте, что влияет на расход.Читать далее
-
21.01.2026, 00:37
Пять популярных китайских кроссоверов внезапно исчезли с российского рынка в 2026 году
В начале 2026 года автолюбителей ждал сюрприз. Сразу несколько известных китайских кроссоверов исчезли из продажи. Причины кроются в изменениях стратегий брендов. Какие модели ушли и что будет дальше - в нашем материале.Читать далее
-
20.01.2026, 11:14
Tesla Model Y вновь обошла конкурентов: рейтинг самых популярных SUV в Китае за 2025 год
Китайский рынок SUV удивил новыми расстановками. Электрокары и бензиновые модели борются за внимание. Лидеры сменились, а привычные фавориты уступили позиции. Кто оказался в топе - подробности в материале.Читать далее
-
07.01.2026, 15:32
Подержанный Geely Atlas: страшно или выгодно? Честный отзыв владельца о надёжности и нюансах
Год эксплуатации подержанного Geely Atlas в провинции — без поломок, но с нюансами. Владелец делится честным отчётом: от скрипящих колодок до мультимедиа, которая «забывает» музыку. Стоит ли бояться «китайца» с пробегом?Читать далее
-
02.12.2025, 08:59
С какими проблемами столкнется владелец подержанного Geely Atlas
Geely Atlas очень популярен на вторичке. Но у него есть свои слабые места. Эксперты выявили частые поломки. Покупка может принести сюрпризы. Узнайте обо всех рисках заранее. Это поможет избежать лишних трат.Читать далее
-
20.11.2025, 15:49
Топ-5 китайских авто с максимальной остаточной стоимостью на российском рынке
Эксперты раскрыли неожиданные результаты по сохранности стоимости китайских машин. Лидеры рейтинга удивили даже скептиков. Какие модели оказались в топе и почему? Ответы в нашем материале.Читать далее
-
22.10.2025, 13:58
Первый кроссовер новой Волги на базе Geely Atlas L показали в России до премьеры
В сети появилось видео, запечатлевшее новый кроссовер. Это первая модель возрожденной марки. Автомобиль оказался совсем не таким. Его ждали с другим партнером. Что же известно о новинке сейчас? Все подробности раскроются совсем скоро.Читать далее
-
04.02.2025, 11:32
В России резко подешевели кроссоверы Belgee
Вопреки ожиданиям, производители начинают постепенно снижать цены. В феврале кроссоверы белорусской марки Belgee скинули до 200 тысяч рублей. Стали дешевле и родственные им китайские кроссоверы Geely.Читать далее
-
30.01.2025, 13:12
Дилеры рассказали, какие автомобили продаются быстрее всего
Сервис Авто.ру Бизнес подвел итоги продаж за вторую половину 2024 года и рассказал о самых востребованных у дилеров новых и подержанных автомобилях. За полгода предпочтения россиян изменились.Читать далее
Похожие материалы Джили
-
29.01.2026, 20:07
Belgee запускает новые модели и собственный мотор: что меняется на заводе в Жодино
В России стартовала отдельная дилерская сеть Belgee, а завод в Жодино готовит новые модели и расширяет локализацию. Почему это событие может изменить расстановку сил на рынке и что ждет покупателей - в нашем материале.Читать далее
-
22.01.2026, 11:12
Сколько на самом деле тратят топлива Geely: проверяем реальные цифры на популярных моделях
Реальные показатели расхода топлива на Geely часто отличаются от заявленных. Мы собрали данные владельцев и провели сравнение. Какие модели оказались самыми экономичными? Узнайте, что влияет на расход.Читать далее
-
21.01.2026, 00:37
Пять популярных китайских кроссоверов внезапно исчезли с российского рынка в 2026 году
В начале 2026 года автолюбителей ждал сюрприз. Сразу несколько известных китайских кроссоверов исчезли из продажи. Причины кроются в изменениях стратегий брендов. Какие модели ушли и что будет дальше - в нашем материале.Читать далее
-
20.01.2026, 11:14
Tesla Model Y вновь обошла конкурентов: рейтинг самых популярных SUV в Китае за 2025 год
Китайский рынок SUV удивил новыми расстановками. Электрокары и бензиновые модели борются за внимание. Лидеры сменились, а привычные фавориты уступили позиции. Кто оказался в топе - подробности в материале.Читать далее
-
07.01.2026, 15:32
Подержанный Geely Atlas: страшно или выгодно? Честный отзыв владельца о надёжности и нюансах
Год эксплуатации подержанного Geely Atlas в провинции — без поломок, но с нюансами. Владелец делится честным отчётом: от скрипящих колодок до мультимедиа, которая «забывает» музыку. Стоит ли бояться «китайца» с пробегом?Читать далее
-
02.12.2025, 08:59
С какими проблемами столкнется владелец подержанного Geely Atlas
Geely Atlas очень популярен на вторичке. Но у него есть свои слабые места. Эксперты выявили частые поломки. Покупка может принести сюрпризы. Узнайте обо всех рисках заранее. Это поможет избежать лишних трат.Читать далее
-
20.11.2025, 15:49
Топ-5 китайских авто с максимальной остаточной стоимостью на российском рынке
Эксперты раскрыли неожиданные результаты по сохранности стоимости китайских машин. Лидеры рейтинга удивили даже скептиков. Какие модели оказались в топе и почему? Ответы в нашем материале.Читать далее
-
22.10.2025, 13:58
Первый кроссовер новой Волги на базе Geely Atlas L показали в России до премьеры
В сети появилось видео, запечатлевшее новый кроссовер. Это первая модель возрожденной марки. Автомобиль оказался совсем не таким. Его ждали с другим партнером. Что же известно о новинке сейчас? Все подробности раскроются совсем скоро.Читать далее
-
04.02.2025, 11:32
В России резко подешевели кроссоверы Belgee
Вопреки ожиданиям, производители начинают постепенно снижать цены. В феврале кроссоверы белорусской марки Belgee скинули до 200 тысяч рублей. Стали дешевле и родственные им китайские кроссоверы Geely.Читать далее
-
30.01.2025, 13:12
Дилеры рассказали, какие автомобили продаются быстрее всего
Сервис Авто.ру Бизнес подвел итоги продаж за вторую половину 2024 года и рассказал о самых востребованных у дилеров новых и подержанных автомобилях. За полгода предпочтения россиян изменились.Читать далее