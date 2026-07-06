Отказаться от полного привода и сэкономить кучу денег: Разбор «бюджетной» версии Geely Atlas

6 июля 2026, 05:59
Geely Atlas с передним приводом: чем отличается «бюджетная» версия от топовой
Geely Atlas с передним приводом: чем отличается «бюджетная» версия от топовой
Geely Atlas с новым 1,5-литровым турбомотором и передним приводом заметно дешевле полноприводной версии. Разбираемся, какие плюсы и минусы есть у этой модификации, и насколько она подходит для российских дорог и условий эксплуатации.
Geely Atlas с 1,5-литровым турбомотором и передним приводом заметно снизил ценовую планку, что сразу привлекло внимание покупателей, ищущих разумный баланс между оснащением и стоимостью. Внешне «бюджетный» Atlas практически неотличим от топовой полноприводной версии: светодиодная оптика, панорамная крыша и рейлинги остались на месте. Правда, топ-вариант выделяется 20-дюймовыми дисками, шильдиком на панели и дополнительными дневными ходовыми огнями в решётке радиатора.
В салоне различия минимальны. Даже работа селектора коробки передач идентична, несмотря на разницу в трансмиссиях: у 2-литрового мотора — 8-ступенчатый «автомат», у 1,5-литрового — 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Физических кнопок в салоне почти нет, что может вызвать неудобства при настройке зеркал или включении подогрева сидений — все функции выведены в мультимедийную систему. В топ-комплектациях с полным приводом появились козырьки со стеклянными вставками, но в остальном посадка и удобство кресел находятся на высоком уровне: короткая подушка компенсируется удачным профилем спинки, выполненным в духе решений Volvo.
Мультимедийная система с 13,2-дюймовым дисплеем и камерой кругового обзора входит в базовое оснащение. Однако беспроводная зарядка работает медленно, да и проводная не отличается скоростью. Обзор типичен для кроссоверов: массивные стойки, небольшое заднее стекло, ночная камера справляется неплохо. Багажник стандартный для класса, спинки складываются в ровный пол, вместо полноценной запаски — докатка, но розетки для компрессора нет. Официальный объём багажника — 650 литров, но, скорее всего, он измерен до крыши, а не по общепринятой методике.
Тандем 1,5-литрового турбомотора (147 л.с.) и 7-ступенчатого «робота» оказался неожиданно бодрым. Несмотря на то, что Atlas тяжелее других моделей Geely с этим мотором, динамика лучше заявленных характеристик: переднеприводная версия легче полноприводной почти на 150 кг, что положительно сказывается на разгоне и манёвренности. Коробка передач работает быстро и адекватно, а четыре режима движения позволяют адаптировать поведение машины под стиль вождения. В отличие от топ-версии, здесь нет режимов «Полный привод» и «Зимний», но для большинства водителей этого достаточно.
В движении Atlas 1.5T ведёт себя достойно: подвеска хорошо отрабатывает неровности, управляемость на уровне, адаптивный круиз-контроль облегчает поездки в пробках. Система удержания в полосе требует привыкания — иногда приходится корректировать траекторию вручную. Автоматическое торможение срабатывает не всегда идеально, поэтому водителю стоит сохранять внимательность.
Отсутствие полного привода не становится критичным даже на грунтовых дорогах: клиренс достаточный, масса небольшая, а пластиковая защита арок позволяет не бояться лёгкого бездорожья. Для повседневных городских и пригородных поездок этого вполне достаточно, а экономия на топливе и обслуживании становится ощутимой. По заявленным данным, расход топлива у переднеприводного Atlas ниже на 1,5 л/100 км, к тому же двигатель допускает использование 92-го бензина, что дополнительно снижает эксплуатационные расходы.
Разница в цене между переднеприводной и полноприводной версиями достигает 311–455 тысяч рублей в зависимости от года выпуска. При этом стоит учитывать, что Atlas стоит на 500–700 тысяч рублей дешевле основных локальных конкурентов. Как отмечают эксперты, на вторичном рынке полноприводные версии могут оказаться более ликвидными после окончания гарантийного срока. Впрочем, для тех, кто выбирает машину для города и не планирует частых выездов на бездорожье, переднеприводный Atlas выглядит разумным компромиссом.
На фоне других новинок сегмента, где производители делают ставку на экономичность и доступность, решение Geely исключить полный привод из одной из версий выглядит логичным. Кстати, интерес к практичным и недорогим моделям сохраняется и у других брендов: например, эксперты выделяют три модели Lada, которые демонстрируют хорошую стойкость к эксплуатации даже спустя годы, — подробнее об этом можно узнать в отдельном материале, наиболее устойчивых к ржавчине на автомобилях АвтоВАЗа .
Похожие материалы Джили, Чери, Хавейл, Эксид
-
03.06.2026, 08:15
Какие новые автомобили в России весной 2026 года стали дешевле: лидеры падения цен
Весной 2026 года на российском рынке сразу несколько популярных моделей новых автомобилей заметно подешевели. Эксперты отмечают, что снижение цен коснулось не только отдельных брендов, но и повлияло на спрос в целом. Какие машины оказались в числе лидеров по снижению стоимости, и что это значит для покупателей - разбираемся в деталях. Читать далее
-
02.06.2026, 19:50
Возвращение «Волги»: альтернатива китайцам или копия за меньшие деньги
Volga возвращается на российский рынок с тремя новыми моделями - K40, C50 и K50. Производство уже идет в Нижнем Новгороде, а цены и комплектации обещают конкуренцию китайским аналогам. Почему это событие может изменить рынок - в нашем материале.Читать далее
-
28.05.2026, 08:15
Рейтинг надежных китайских автомобилей для России: топ моделей с реальным пробегом
Китайские автомобили за последние годы изменили представление о себе на российском рынке. Теперь среди них есть модели, которые не только выглядят современно, но и демонстрируют высокую надежность в условиях российских дорог. Разбираемся, какие машины действительно заслуживают внимания.Читать далее
-
27.05.2026, 05:31
Рейтинг оцинковки кузова: какие китайские кроссоверы в России защищены от коррозии
В 2026 году вопрос коррозии для китайских кроссоверов в России актуален как никогда: эксперты проверили популярные модели и выяснили, какие из них действительно способны противостоять зимним реагентам и не требуют срочной антикоррозийной обработки.Читать далее
-
12.05.2026, 13:07
Geely Atlas оказался предпочтительнее Dongfeng Huge: тест выявил неожиданные слабые места
Сравнительный тест двух популярных кроссоверов выявил неожиданные нюансы: Geely Atlas оказался не только комфортнее, но и технологичнее соперника. Почему Dongfeng Huge уступил по важным параметрам, и что это значит для покупателей - объяснили эксперты. Не прошли мимо и детали, которые часто игнорируют при выборе нового авто.Читать далее
-
06.05.2026, 20:16
Цены на GEELY в Казахстане: почему автомобили почти вдвое дешевле, чем в России
В Казахстане начал работу новый завод GEELY, и автомобили этой марки здесь стоят заметно дешевле, чем в России. Разница в цене достигает почти двукратного значения, что вызывает вопросы у автолюбителей и экспертов. Разбираемся, что влияет на стоимость и каковы перспективы для российского рынка.Читать далее
-
26.04.2026, 12:51
Семейный кроссовер Omoda C7 2026: плюсы, минусы, цены и конкуренты
Omoda C7 выходит на российский рынок с амбициями и свежим взглядом на сегмент среднеразмерных кроссоверов. Мы разобрали, чем этот автомобиль отличается от привычных моделей, и почему его стоит рассматривать в 2026 году. В материале - детали комплектаций, особенности сборки и реальные впечатления от эксплуатации.Читать далее
-
16.04.2026, 08:05
Пять китайских кроссоверов, которые выдерживают российские дороги и не требуют частого ремонта
Китайские автомобили перестали быть поводом для скепсиса: новые модели показывают отличную выносливость и простоту обслуживания. Мы собрали топ-5 кроссоверов, которые доказали свою надежность на российских дорогах по мнению реальных владельцев. Почему именно эти машины стали выбором для суровых условий - в нашем материале.Читать далее
-
14.04.2026, 16:03
В России стартовал массовый отзыв Geely Atlas: почти 39 тысяч машин под проверкой
Компания Geely объявила о масштабной сервисной кампании для владельцев Atlas: почти 39 тысяч автомобилей приглашают к дилерам для замены предохранителя и обновления ПО. Мало кто знает, что неисправность парковочных датчиков может привести к серьезным последствиям. Какие меры приняты и что делать владельцам - объясняем подробно.Читать далее
-
12.04.2026, 07:14
Volga K40 выходит на рынок: семь главных соперников среди кроссоверов
Volga готовит к запуску новый кроссовер K40, который уже вызвал интерес у экспертов и автолюбителей. Семь моделей из России, Китая и Кореи могут составить ему серьезную конкуренцию. Какие характеристики и цены у соперников, почему рынок так напряжен и что это значит для покупателей - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что старт продаж намечен сразу для трех моделей бренда.Читать далее
Похожие материалы Джили, Чери, Хавейл, Эксид
-
03.06.2026, 08:15
Какие новые автомобили в России весной 2026 года стали дешевле: лидеры падения цен
Весной 2026 года на российском рынке сразу несколько популярных моделей новых автомобилей заметно подешевели. Эксперты отмечают, что снижение цен коснулось не только отдельных брендов, но и повлияло на спрос в целом. Какие машины оказались в числе лидеров по снижению стоимости, и что это значит для покупателей - разбираемся в деталях. Читать далее
-
02.06.2026, 19:50
Возвращение «Волги»: альтернатива китайцам или копия за меньшие деньги
Volga возвращается на российский рынок с тремя новыми моделями - K40, C50 и K50. Производство уже идет в Нижнем Новгороде, а цены и комплектации обещают конкуренцию китайским аналогам. Почему это событие может изменить рынок - в нашем материале.Читать далее
-
28.05.2026, 08:15
Рейтинг надежных китайских автомобилей для России: топ моделей с реальным пробегом
Китайские автомобили за последние годы изменили представление о себе на российском рынке. Теперь среди них есть модели, которые не только выглядят современно, но и демонстрируют высокую надежность в условиях российских дорог. Разбираемся, какие машины действительно заслуживают внимания.Читать далее
-
27.05.2026, 05:31
Рейтинг оцинковки кузова: какие китайские кроссоверы в России защищены от коррозии
В 2026 году вопрос коррозии для китайских кроссоверов в России актуален как никогда: эксперты проверили популярные модели и выяснили, какие из них действительно способны противостоять зимним реагентам и не требуют срочной антикоррозийной обработки.Читать далее
-
12.05.2026, 13:07
Geely Atlas оказался предпочтительнее Dongfeng Huge: тест выявил неожиданные слабые места
Сравнительный тест двух популярных кроссоверов выявил неожиданные нюансы: Geely Atlas оказался не только комфортнее, но и технологичнее соперника. Почему Dongfeng Huge уступил по важным параметрам, и что это значит для покупателей - объяснили эксперты. Не прошли мимо и детали, которые часто игнорируют при выборе нового авто.Читать далее
-
06.05.2026, 20:16
Цены на GEELY в Казахстане: почему автомобили почти вдвое дешевле, чем в России
В Казахстане начал работу новый завод GEELY, и автомобили этой марки здесь стоят заметно дешевле, чем в России. Разница в цене достигает почти двукратного значения, что вызывает вопросы у автолюбителей и экспертов. Разбираемся, что влияет на стоимость и каковы перспективы для российского рынка.Читать далее
-
26.04.2026, 12:51
Семейный кроссовер Omoda C7 2026: плюсы, минусы, цены и конкуренты
Omoda C7 выходит на российский рынок с амбициями и свежим взглядом на сегмент среднеразмерных кроссоверов. Мы разобрали, чем этот автомобиль отличается от привычных моделей, и почему его стоит рассматривать в 2026 году. В материале - детали комплектаций, особенности сборки и реальные впечатления от эксплуатации.Читать далее
-
16.04.2026, 08:05
Пять китайских кроссоверов, которые выдерживают российские дороги и не требуют частого ремонта
Китайские автомобили перестали быть поводом для скепсиса: новые модели показывают отличную выносливость и простоту обслуживания. Мы собрали топ-5 кроссоверов, которые доказали свою надежность на российских дорогах по мнению реальных владельцев. Почему именно эти машины стали выбором для суровых условий - в нашем материале.Читать далее
-
14.04.2026, 16:03
В России стартовал массовый отзыв Geely Atlas: почти 39 тысяч машин под проверкой
Компания Geely объявила о масштабной сервисной кампании для владельцев Atlas: почти 39 тысяч автомобилей приглашают к дилерам для замены предохранителя и обновления ПО. Мало кто знает, что неисправность парковочных датчиков может привести к серьезным последствиям. Какие меры приняты и что делать владельцам - объясняем подробно.Читать далее
-
12.04.2026, 07:14
Volga K40 выходит на рынок: семь главных соперников среди кроссоверов
Volga готовит к запуску новый кроссовер K40, который уже вызвал интерес у экспертов и автолюбителей. Семь моделей из России, Китая и Кореи могут составить ему серьезную конкуренцию. Какие характеристики и цены у соперников, почему рынок так напряжен и что это значит для покупателей - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что старт продаж намечен сразу для трех моделей бренда.Читать далее