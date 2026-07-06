Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

6 июля 2026, 05:59

Geely Atlas с передним приводом: чем отличается «бюджетная» версия от топовой

Geely Atlas с передним приводом: чем отличается «бюджетная» версия от топовой

Отказаться от полного привода и сэкономить кучу денег: Разбор «бюджетной» версии Geely Atlas

Geely Atlas с передним приводом: чем отличается «бюджетная» версия от топовой

Geely Atlas с новым 1,5-литровым турбомотором и передним приводом заметно дешевле полноприводной версии. Разбираемся, какие плюсы и минусы есть у этой модификации, и насколько она подходит для российских дорог и условий эксплуатации.

Geely Atlas с новым 1,5-литровым турбомотором и передним приводом заметно дешевле полноприводной версии. Разбираемся, какие плюсы и минусы есть у этой модификации, и насколько она подходит для российских дорог и условий эксплуатации.

Geely Atlas с 1,5-литровым турбомотором и передним приводом заметно снизил ценовую планку, что сразу привлекло внимание покупателей, ищущих разумный баланс между оснащением и стоимостью. Внешне «бюджетный» Atlas практически неотличим от топовой полноприводной версии: светодиодная оптика, панорамная крыша и рейлинги остались на месте. Правда, топ-вариант выделяется 20-дюймовыми дисками, шильдиком на панели и дополнительными дневными ходовыми огнями в решётке радиатора.

В салоне различия минимальны. Даже работа селектора коробки передач идентична, несмотря на разницу в трансмиссиях: у 2-литрового мотора — 8-ступенчатый «автомат», у 1,5-литрового — 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Физических кнопок в салоне почти нет, что может вызвать неудобства при настройке зеркал или включении подогрева сидений — все функции выведены в мультимедийную систему. В топ-комплектациях с полным приводом появились козырьки со стеклянными вставками, но в остальном посадка и удобство кресел находятся на высоком уровне: короткая подушка компенсируется удачным профилем спинки, выполненным в духе решений Volvo.

Мультимедийная система с 13,2-дюймовым дисплеем и камерой кругового обзора входит в базовое оснащение. Однако беспроводная зарядка работает медленно, да и проводная не отличается скоростью. Обзор типичен для кроссоверов: массивные стойки, небольшое заднее стекло, ночная камера справляется неплохо. Багажник стандартный для класса, спинки складываются в ровный пол, вместо полноценной запаски — докатка, но розетки для компрессора нет. Официальный объём багажника — 650 литров, но, скорее всего, он измерен до крыши, а не по общепринятой методике.

Тандем 1,5-литрового турбомотора (147 л.с.) и 7-ступенчатого «робота» оказался неожиданно бодрым. Несмотря на то, что Atlas тяжелее других моделей Geely с этим мотором, динамика лучше заявленных характеристик: переднеприводная версия легче полноприводной почти на 150 кг, что положительно сказывается на разгоне и манёвренности. Коробка передач работает быстро и адекватно, а четыре режима движения позволяют адаптировать поведение машины под стиль вождения. В отличие от топ-версии, здесь нет режимов «Полный привод» и «Зимний», но для большинства водителей этого достаточно.

В движении Atlas 1.5T ведёт себя достойно: подвеска хорошо отрабатывает неровности, управляемость на уровне, адаптивный круиз-контроль облегчает поездки в пробках. Система удержания в полосе требует привыкания — иногда приходится корректировать траекторию вручную. Автоматическое торможение срабатывает не всегда идеально, поэтому водителю стоит сохранять внимательность.

Отсутствие полного привода не становится критичным даже на грунтовых дорогах: клиренс достаточный, масса небольшая, а пластиковая защита арок позволяет не бояться лёгкого бездорожья. Для повседневных городских и пригородных поездок этого вполне достаточно, а экономия на топливе и обслуживании становится ощутимой. По заявленным данным, расход топлива у переднеприводного Atlas ниже на 1,5 л/100 км, к тому же двигатель допускает использование 92-го бензина, что дополнительно снижает эксплуатационные расходы.

Разница в цене между переднеприводной и полноприводной версиями достигает 311–455 тысяч рублей в зависимости от года выпуска. При этом стоит учитывать, что Atlas стоит на 500–700 тысяч рублей дешевле основных локальных конкурентов. Как отмечают эксперты, на вторичном рынке полноприводные версии могут оказаться более ликвидными после окончания гарантийного срока. Впрочем, для тех, кто выбирает машину для города и не планирует частых выездов на бездорожье, переднеприводный Atlas выглядит разумным компромиссом.

На фоне других новинок сегмента, где производители делают ставку на экономичность и доступность, решение Geely исключить полный привод из одной из версий выглядит логичным. Кстати, интерес к практичным и недорогим моделям сохраняется и у других брендов: например, эксперты выделяют три модели Lada, которые демонстрируют хорошую стойкость к эксплуатации даже спустя годы, — подробнее об этом можно узнать в отдельном материале, наиболее устойчивых к ржавчине на автомобилях АвтоВАЗа

Упомянутые модели: Geely Atlas (от 1 029 990 Р)
Упомянутые марки: Geely, Chery, Haval, EXEED
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