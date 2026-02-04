2,69 млн за 5 лет: во сколько на самом деле обходится Geely Atlas в сравнении с Lada Niva — узнайте перед тем как купить

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

4 февраля 2026, 19:34

Geely Atlas: сколько реально стоит владение новым кроссовером в 2026 году — сумма превышает новую Niva Legend

Эксперты рассчитали, во сколько обойдется содержание нового Geely Atlas за пять лет эксплуатации. Итоги сравнения с Lada Niva Legend удивляют: разница в затратах оказалась в два раза. Почему так происходит - в нашем материале.

Владение современным автомобилем связано не только с первоначальной покупкой, но и с целым комплексом последующих затрат, которые могут серьезно повлиять на семейный бюджет. Этот вопрос особенно актуален для тех, кто выбирает между новыми моделями на российском рынке. Аналитики НАПИ провели детальный расчёт, чтобы выяснить, в какую сумму обойдётся содержание нового Geely Atlas за пять лет эксплуатации при пробеге 75 тысяч километров. Результаты оказались весьма показательными и могут удивить даже поклонников бюджетных автомобилей.

Стоимость владения Geely Atlas Luxury (передний привод), по подсчётам экспертов, составляет 2,69 млн рублей за пять лет. В эту сумму включены не только очевидные траты на топливо и страховку, но и другие статьи расходов: снижение стоимости автомобиля (амортизация), покупка шин, техобслуживание, ремонт, налоги и сборы. Только на амортизацию (потерю рыночной цены) приходится 1,23 млн рублей. В пересчёте содержание такого кроссовера обойдётся примерно в 537 тысяч рублей в год, или в 36 рублей за каждый километр пробега.

Для сравнения, Lada Niva Legend, несмотря на возраст конструкции, требует в два раза меньше средств: за пятилетний период и тот же пробег расходы составят 1,35 млн рублей. Экономия объясняется не только более низкой начальной ценой автомобиля, но и меньшими потерями при перепродаже, а также дешёвым обслуживанием и ремонтом. Однако стоит учитывать, что по уровню комфорта, оснащения и безопасности «Нива» заметно уступает современным кроссоверам.

Выбор между Geely Atlas и Lada Niva Legend — это вопрос приоритетов. Готовы ли вы платить больше за современные технологии, комфорт и статус или предпочитаете проверенную временем простоту и экономию? В любом случае, расчёт стоимости владения помогает трезво оценить свои финансовые возможности и избежать неожиданных расходов в будущем.

Упомянутые модели: Geely Atlas (от 1 029 990 Р), ВАЗ (Lada) Niva Legend
Упомянутые марки: Geely, ВАЗ (Lada)
Похожие материалы Джили, Лада

