Больше не тайна: сколько лет китайские авто действительно «ходят» — официальные цифры от Geely, Chery и Haval

Geely, Chery и Haval впервые раскрыли реальный срок службы своих автомобилей

Впервые Geely, Chery и Haval официально обозначили срок службы своих автомобилей, что меняет подход к эксплуатации и ремонту. Новые правила и конкуренция на рынке заставили бренды раскрыть важные детали, которые раньше скрывались.

Впервые Geely, Chery и Haval официально обозначили срок службы своих автомобилей, что меняет подход к эксплуатации и ремонту. Новые правила и конкуренция на рынке заставили бренды раскрыть важные детали, которые раньше скрывались.

Открытость китайских автопроизводителей в вопросе срока службы автомобилей стала заметным событием для российского рынка. Geely, Chery и Haval впервые официально обозначили, на сколько лет или километров рассчитан ресурс их машин. Это не просто формальность - теперь покупатели могут точнее оценить, на что рассчитывать после окончания гарантии.

Chery установил максимальный срок эксплуатации среди китайских марок - 7 лет или 200 000 км пробега. Haval ограничился 6 годами, но без лимита по километражу. Geely, на примере Emgrand, обозначил 5 лет или те же 200 000 км. Для сравнения, у большинства японских и европейских брендов юридический срок службы обычно составляет 5-6 лет, но такие данные редко становятся публичными.

Причины откровенности очевидны. Во-первых, с 2024 года российское законодательство требует от импортеров четко прописывать постгарантийные обязательства. Во-вторых, конкуренция между китайскими брендами усилилась: Chery сознательно поднял планку до 7 лет, чтобы выделиться на фоне Haval и Geely. В-третьих, после ухода западных марок, китайские производители заняли их место и вынуждены доказывать свою надежность не только словами, но и документами.

Для владельцев это означает, что после истечения заявленного срока, производитель вправе прекратить поставки оригинальных запчастей. На практике такие случаи редки, хотя теперь об этом предупреждают заранее. Машина не перестанет работать внезапно, однако поддержка бренда может стать менее доступной.

Стоит отметить, что срок службы - это не гарантия, а юридическая граница, после которой обязательства производителя существенно сокращаются. Важно учитывать, что многие автомобили продолжают эксплуатироваться и после окончания этого периода, особенно при своевременном обслуживании. В России, где вторичный рынок активно развивается, знание реального срока службы помогает планировать расходы и выбирать машину осознанно. Кроме того, открытость брендов может стать новым стандартом для всего рынка, если другие производители последуют примеру Geely, Chery и Haval.