15 июля 2026, 10:06
Geely Cityray: что изменилось за пять лет и стоит ли обновлять Coolray
Geely Cityray: что изменилось за пять лет и стоит ли обновлять Coolray
Многие автомобилисты, владеющие машинами 3-7 лет, начинают задумываться о смене авто. Geely Cityray стал одним из самых обсуждаемых вариантов для тех, кто ищет сочетание новых технологий и практичности. Какие плюсы и минусы выявились на тест-драйве, что удивило владельца Coolray и почему сейчас этот вопрос особенно актуален - рассказываем подробно. Экспертное мнение и реальные впечатления - в материале.
Автомобили, которые служат своим владельцам уже несколько лет, часто становятся отправной точкой для поиска чего-то более современного. По данным abw.by, именно в этот момент многие задумываются о смене машины, чтобы получить не только свежий дизайн, но и расширенный набор опций, а также новые технологии. В центре внимания оказался Geely Cityray - модель, которая обещает стать достойной альтернативой проверенному временем Geely Coolray.
Для объективной оценки возможностей новинки был проведен тест-драйв с участием Александра, который уже пять лет ездит на Geely Coolray. Его опыт эксплуатации позволил выявить не только отличия, но и нюансы, которые могут быть важны для потенциальных покупателей.
Первое, что бросается в глаза - визуальные изменения. Geely Cityray выглядит крупнее, чем есть на самом деле, и напоминает уменьшенную версию нового Geely Atlas. Особенно заметно это по передней части кузова. Несмотря на то, что длина Cityray всего на 13 см больше, визуально разница кажется более значительной. Некоторые дизайнерские решения, такие как линия бокового остекления, вызывают споры, но в целом автомобиль воспринимается современно и соответствует последним тенденциям марки.
Внутри Geely Cityray встречает водителя удобной посадкой, хорошей обзорностью и большими зеркалами. Руль с перфорированной кожей и эргономичной формой добавляет комфорта, хотя шрифты на приборной панели могли бы быть крупнее. Особое внимание привлекает оснащение: полноценный обогрев лобового стекла и электропривод двери багажника - опции, которых не хватает в Coolray, особенно в зимний период. Также отмечены беспроводная зарядка для двух смартфонов, вместительный охлаждаемый бокс в подлокотнике и широкий набор электронных ассистентов. При этом все электронные помощники можно отключить, если хочется полного контроля над машиной.
Второй ряд сидений стал заметно просторнее благодаря увеличенной колесной базе на 101 мм. Это сразу ощущается при посадке: места для ног стало больше, а багажник теперь вмещает до 571 литра. Подполье багажника также оказалось весьма полезным - туда можно убрать все необходимые вещи, оставив основной отсек свободным.
Техническая часть тоже не осталась без изменений. Geely Cityray оснащен 1,5-литровым турбомотором на 174 л.с. и новой семиступенчатой роботизированной коробкой DCT300. По ощущениям владельца Coolray, шумоизоляция моторного отсека стала лучше, а передачи переключаются плавнее. Динамика осталась на прежнем уровне, что устраивает большинство водителей. Рулевое управление стало легче, а подвеска - чуть мягче, сохраняя при этом европейский характер и собранность. Увеличенный топливный бак до 51 литра позволяет реже заезжать на заправку.
После тест-драйва Александр признался, что менять свой Coolray пока не планирует, так как автомобиль полностью его устраивает. Однако если бы выбор нового авто стоял сегодня, Cityray оказался бы среди главных кандидатов. По его словам, все больше водителей выбирают Geely благодаря надежности и прозрачности покупки: можно сразу выбрать комплектацию, цвет и получить гарантию, не рискуя с машинами с аукционов.
Напомним, кроссовер Geely Coolray стал одним из самых популярных среди городских SUV, а Cityray продолжает эту линию, предлагая расширенный функционал и улучшенные характеристики. Официальные дилеры Geely в России предоставляют полный спектр услуг, включая тест-драйвы, сервисное обслуживание и выгодные программы обмена.
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